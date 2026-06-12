«Real» klubi Vinisius Juniorga keskin ultimatum e’lon qildi

·115·Sport
«Real» klubi Vinisius Juniorga keskin ultimatum e’lon qildi

Jahon chempionatining qaynoq bahslari va Elliot Anderson atrofidagi astronomik transfer mashmashalari davom etayotgan bir paytda, Madridning «Real» klubi ichki lageridan yana bir kutilmagan va chinakam shov-shuvli xabar yashin tezligida tarqaldi. «Qaymoqranglilar»ning ko‘p yillik yetakchisi va hujum chizig‘idagi bosh yulduzlaridan biri bo‘lmish Vinisius Juniorning Madriddagi kelajagi jiddiy so‘roq ostida qoldi. Nufuzli va ishonchli sport nashrlaridan biri hisoblangan «Okdiario» tarqatgan eksklyuziv axborotga ko‘ra, klub rahbariyati braziliyalik vingerning oldiga juda qat’iy va keskin talab qo‘ygan.

Manba bergan xabarga qaraganda, «Real» prezidenti Florentino Peres va klub mutasaddilari Vinisiusga ikkita yo‘ldan birini tanlashni taklif qilmoqda: futbolchi yo yaqin vaqt ichida amaldagi shartnomasini uzaytirish bo‘yicha yangi bitimga imzo chekadi, yoki shu yozgi transfer oynasining o‘zidayoq transfer bozoriga chiqarilib, rasman sotuvga qo‘yiladi.

Shartnoma uzaytirilmasa — sotuv varianti tayyor

Klub rahbariyatining bu qadar qat’iy pozitsiya egallashi bejiz emas. Agar yaqin kunlar ichida tomonlar o‘rtasida yangi bitim bo‘yicha umumiy kelishuvga erishilmasa, madridliklar o‘z yulduzini kelasi yili arzon narxda yoki tekinga qo‘ldan chiqarmaslik uchun uni shu yozdayoq katta mablag‘ evaziga sotib yuborish variantini jiddiy ravishda ko‘rib chiqishga tayyor. Bernardu Silvaning jamoaga kelishi va tarkibdagi yangi taktik o‘zgarishlar fonida klub o‘z moliyaviy strategiyasini qat’iy nazorat qilmoqchi.

Iqtidorli futbolchi Vinisius Junior 2018 yildan buyon «Santyago Bernabeu»da to‘p surib, «Real Madrid» sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. Ortda qolgan mashaqqatli 2025/26 yilgi mavsum davomida u jamoaning haqiqiy harakatlantiruvchi kuchiga aylandi va barcha musobaqalar doirasida naqd 53 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Ushbu o‘yinlarda raqiblar darvozasini 22 bor ishg‘ol etib, jamoadoshlariga 14 ta golli uzatma (assist) yetkazib berdi. Futbolchining klub bilan ayni paytdagi amaldagi mehnat shartnomasi 2027 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan.

Vinisius Madridda qoladimi yoki yangi da’vogar klublar safiga yo‘l oladimi? Bu savol tez orada o‘z javobini topishi kutilmoqda.

Vinisius Juniorning transfer taqdiri, «Real Madrid» jamoasidagi yangi kelishuvlar va jahon futboliga oid eng tezkor, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Real MadridVinícius JúniorFlorentino PérezOkdiarioSantiago Bernabéu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bernardo Silva Real Madrid bilan shartnoma imzoladiBernardo Silva Real Madrid bilan shartnoma imzoladiBugun, 06:54Oljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadiOljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 06:36Dmitriy Kuznetsov JCH-2026 da O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladiDmitriy Kuznetsov JCH-2026 da O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladiBugun, 06:25«Siti» Elliot Anderson uchun rekord darajadagi mablag‘ taklif qildi«Siti» Elliot Anderson uchun rekord darajadagi mablag‘ taklif qildiBugun, 06:11Bernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildiBernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildiBugun, 05:43Jahon chempionati: "A" guruhida 1-tur o‘yinlari yakunlandiJahon chempionati: "A" guruhida 1-tur o‘yinlari yakunlandiBugun, 05:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...