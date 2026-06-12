«Real» klubi Vinisius Juniorga keskin ultimatum e’lon qildi
Jahon chempionatining qaynoq bahslari va Elliot Anderson atrofidagi astronomik transfer mashmashalari davom etayotgan bir paytda, Madridning «Real» klubi ichki lageridan yana bir kutilmagan va chinakam shov-shuvli xabar yashin tezligida tarqaldi. «Qaymoqranglilar»ning ko‘p yillik yetakchisi va hujum chizig‘idagi bosh yulduzlaridan biri bo‘lmish Vinisius Juniorning Madriddagi kelajagi jiddiy so‘roq ostida qoldi. Nufuzli va ishonchli sport nashrlaridan biri hisoblangan «Okdiario» tarqatgan eksklyuziv axborotga ko‘ra, klub rahbariyati braziliyalik vingerning oldiga juda qat’iy va keskin talab qo‘ygan.
Manba bergan xabarga qaraganda, «Real» prezidenti Florentino Peres va klub mutasaddilari Vinisiusga ikkita yo‘ldan birini tanlashni taklif qilmoqda: futbolchi yo yaqin vaqt ichida amaldagi shartnomasini uzaytirish bo‘yicha yangi bitimga imzo chekadi, yoki shu yozgi transfer oynasining o‘zidayoq transfer bozoriga chiqarilib, rasman sotuvga qo‘yiladi.
Shartnoma uzaytirilmasa — sotuv varianti tayyor
Klub rahbariyatining bu qadar qat’iy pozitsiya egallashi bejiz emas. Agar yaqin kunlar ichida tomonlar o‘rtasida yangi bitim bo‘yicha umumiy kelishuvga erishilmasa, madridliklar o‘z yulduzini kelasi yili arzon narxda yoki tekinga qo‘ldan chiqarmaslik uchun uni shu yozdayoq katta mablag‘ evaziga sotib yuborish variantini jiddiy ravishda ko‘rib chiqishga tayyor. Bernardu Silvaning jamoaga kelishi va tarkibdagi yangi taktik o‘zgarishlar fonida klub o‘z moliyaviy strategiyasini qat’iy nazorat qilmoqchi.
Iqtidorli futbolchi Vinisius Junior 2018 yildan buyon «Santyago Bernabeu»da to‘p surib, «Real Madrid» sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. Ortda qolgan mashaqqatli 2025/26 yilgi mavsum davomida u jamoaning haqiqiy harakatlantiruvchi kuchiga aylandi va barcha musobaqalar doirasida naqd 53 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Ushbu o‘yinlarda raqiblar darvozasini 22 bor ishg‘ol etib, jamoadoshlariga 14 ta golli uzatma (assist) yetkazib berdi. Futbolchining klub bilan ayni paytdagi amaldagi mehnat shartnomasi 2027 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan.
Vinisius Madridda qoladimi yoki yangi da’vogar klublar safiga yo‘l oladimi? Bu savol tez orada o‘z javobini topishi kutilmoqda.
Vinisius Juniorning transfer taqdiri, «Real Madrid» jamoasidagi yangi kelishuvlar va jahon futboliga oid eng tezkor, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…