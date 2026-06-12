PSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildi
Pari Sen-Jermen jamoasi Vest Xem Yunayted bilan yarim himoyachi Mateus Fernandes va qanot hujumchisi Crysencio Summerville transferi boʻyicha aloqaga chiqdi. Fransiyaning amaldagi chempionlari tarkibni kuchaytirish va bir vaqtning oʻzida bir nechta turnirlarda muvaffaqiyat qozonish uchun zaxira oʻrindigʻini boyitish niyatida. Sport direktori Luis Campos ayni damda ushbu ikki iqtidorli futbolchini qoʻlga kiritish uchun muzokaralarni boshlab yuborgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
FootMercato nashri xabariga koʻra, PSJ rahbariyati London klubi bilan dastlabki muloqotni amalga oshirgan. Vest Xem Yunayted jamoasining Angliya Premer-ligasidan tushib ketishi ortidan klub oʻzining asosiy aktivlarini sotishga majbur boʻlmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, London klubi Mateus Fernandes uchun 80 million yevro, Summerville uchun esa 50 million yevro miqdorida mablagʻ talab qilmoqda.
Mateus Fernandes uchun kurashda PSJ jiddiy raqobatga duch kelishi aniq. Boisi, ushbu futbolchiga Manchester Yunayted va Real Madrid kabi grandlar ham qiziqish bildirmoqda. Luis Campos esa oʻzining transfer siyosatiga sodiq qolgan holda, Vitinha va Joao Neves kabi hamyurtlari qatoriga Fernandesni ham qoʻshib olmoqchi.
Hozirda PSJ rahbariyati ushbu ikki futbolchi uchun umumiy taklif yuborish masalasini koʻrib chiqmoqda. Crysencio Summerville ayni damda Niderlandiya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etayotgani sababli, yakuniy qaror turnir tugaganidan soʻng qabul qilinishi kutilmoqda. Vest Xem esa moliyaviy holatini yaxshilash uchun yulduzlarini sotishga tayyor.
…