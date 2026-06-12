PSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildi

·0·Sport
PSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildi

Pari Sen-Jermen jamoasi Vest Xem Yunayted bilan yarim himoyachi Mateus Fernandes va qanot hujumchisi Crysencio Summerville transferi boʻyicha aloqaga chiqdi. Fransiyaning amaldagi chempionlari tarkibni kuchaytirish va bir vaqtning oʻzida bir nechta turnirlarda muvaffaqiyat qozonish uchun zaxira oʻrindigʻini boyitish niyatida. Sport direktori Luis Campos ayni damda ushbu ikki iqtidorli futbolchini qoʻlga kiritish uchun muzokaralarni boshlab yuborgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

FootMercato nashri xabariga koʻra, PSJ rahbariyati London klubi bilan dastlabki muloqotni amalga oshirgan. Vest Xem Yunayted jamoasining Angliya Premer-ligasidan tushib ketishi ortidan klub oʻzining asosiy aktivlarini sotishga majbur boʻlmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, London klubi Mateus Fernandes uchun 80 million yevro, Summerville uchun esa 50 million yevro miqdorida mablagʻ talab qilmoqda.

Mateus Fernandes uchun kurashda PSJ jiddiy raqobatga duch kelishi aniq. Boisi, ushbu futbolchiga Manchester Yunayted va Real Madrid kabi grandlar ham qiziqish bildirmoqda. Luis Campos esa oʻzining transfer siyosatiga sodiq qolgan holda, Vitinha va Joao Neves kabi hamyurtlari qatoriga Fernandesni ham qoʻshib olmoqchi.

Hozirda PSJ rahbariyati ushbu ikki futbolchi uchun umumiy taklif yuborish masalasini koʻrib chiqmoqda. Crysencio Summerville ayni damda Niderlandiya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etayotgani sababli, yakuniy qaror turnir tugaganidan soʻng qabul qilinishi kutilmoqda. Vest Xem esa moliyaviy holatini yaxshilash uchun yulduzlarini sotishga tayyor.

PSJTransferlarMateus FernandesReal MadridManchester Yunayted
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eder Militao Joze Mourinyoʻning Real Madridga qaytishi haqida fikr bildirdiEder Militao Joze Mourinyoʻning Real Madridga qaytishi haqida fikr bildirdiBugun, 08:53Xaver Agirre JAR ustidan qozonilgan g‘alabadan to‘liq qoniqmadiXaver Agirre JAR ustidan qozonilgan g‘alabadan to‘liq qoniqmadiBugun, 08:21«Real» himoyani kuchaytirish uchun Kalaforini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi«Real» himoyani kuchaytirish uchun Kalaforini o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 07:53Atletiko Madrid Pari Sen-Jermen yulduzini sotib olish boʻyicha muzokaralarni boshladiAtletiko Madrid Pari Sen-Jermen yulduzini sotib olish boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 07:52Marcos Senesi jarohat olgan Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasiga chaqirildiMarcos Senesi jarohat olgan Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasiga chaqirildiBugun, 07:37Kylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiKylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiBugun, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...