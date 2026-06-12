Miroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi millionlab ishqibozlarga haqiqiy drama va kutilmagan natijalarni tuhfa etishda davom etmoqda. Anchagina murosasiz va shiddatli kechgan 1-tur bahslari doirasida Chexiya milliy terma jamoasi Janubiy Koreya vakillariga qarshi maydonga tushib, afsuski, 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi. Uchrashuv yakunlanganidan so‘ng, chexiyaliklar bosh murabbiyi Miroslav Koubek ushbu dramatik to‘qnashuv haqidagi o‘z fikr-mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi.
Garchi jamoasi ilk turda ochko yo‘qotgan bo‘lsa-da, tajribali mutaxassis o‘z shogirdlarining ko‘rsatgan matonati va shijoatidan mamnun ekanini yashirib o‘tirmadi.
«Maydonda kuchliroq bo‘lgan terma jamoa zafar quchdi»
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) rasmiy sayti tarqatgan xabarga ko‘ra, Chexiya terma jamoasi ustozi raqibning kuchini munosib baholagan holda, o‘z tarkibidagi ayrim xatoliklarga ham to‘xtalib o‘tgan:
«Mening shaxsiy fikrimcha, bugun yashil maydonda qaysidir ma’noda harakatlari mazmunliroq va kuchliroq ko‘ringan jamoa g‘alabani qo‘lga kiritdi. Biroq shuni alohida aytishim kerakki, agar o‘yin davomida yo‘l qo‘yilgan bir qator kechirilmas taktik xatoliklar bo‘lmaganida, biz bundan ancha yaxshiroq va ijobiyroq natijani qayd etishga to‘laqonli erisha olardik».
Shuningdek, Koubek uchrashuv davomida ustunlik ular tomonida bo‘lgan daqiqalarni ham eslab o‘tdi. Uning ta’kidlashicha, jamoa juda sifatli va chiroyli futbol namoyish etgan. «Ushbu bellashuv bemalol durang natija bilan ham yakunlanishi mumkin edi, hatto vaziyatlardan unumli foydalanganimizda g‘alaba qozonishimiz ham hech gap emasdi», — deya o‘z so‘zini davom ettirdi murabbiy.
Chexiya terma jamoasining guruhdagi holati va navbatdagi rejalari bilan quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa bosqichi
Raqib jamoa
Qayd etilgan natija
Navbatdagi uchrashuv sanasi
Murabbiyning bosh maqsadi
1-tur bahsi
Janubiy Koreya
1:2 (Mag‘lubiyat)
Ortda qoldi
Xatolar ustida ishlash
2-tur bahsi
JAR (Janubiy Afrika)
Kutilmoqda
19 avgust
Faqat g‘alaba uchun maydonga tushish
Oldinda JARga qarshi muhim imtihon kutmoqda
Ilk turdagi mag‘lubiyat Chexiya terma jamoasini qiyin ahvolga solib qo‘ygan bo‘lsa-da, ularda vaziyatni o‘nglash va pley-off yo‘llanmasi uchun kurashish imkoniyati hali yetarlicha mavjud. Futbolchilar endi bor e’tiborlarini guruhdagi ikkinchi o‘yinga qaratishlari lozim bo‘ladi.
Reglamentga ko‘ra, Miroslav Koubek shogirdlari o‘zlarining 2-tur uchrashuvini joriy yilning 19 avgust kuni Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) terma jamoasiga qarshi o‘tkazishadi. Mazkur bahs Yevropa vakillari uchun turnirdagi keyingi taqdirni hal qiluvchi hayot-mamot o‘yiniga aylanishi kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, Koubek JAR bilan bahsgacha tarkib va taktikada jiddiy o‘zgarishlar qilishi muqarrar.
Jahon chempionatining har bir soniyasidagi dramatik lahzalar, qaynoq gollar, turnir jadvalidagi vaziyat va sport olamiga oid eng eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…