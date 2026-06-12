Miroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdi

·39·Sport
Miroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi millionlab ishqibozlarga haqiqiy drama va kutilmagan natijalarni tuhfa etishda davom etmoqda. Anchagina murosasiz va shiddatli kechgan 1-tur bahslari doirasida Chexiya milliy terma jamoasi Janubiy Koreya vakillariga qarshi maydonga tushib, afsuski, 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi. Uchrashuv yakunlanganidan so‘ng, chexiyaliklar bosh murabbiyi Miroslav Koubek ushbu dramatik to‘qnashuv haqidagi o‘z fikr-mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi.

Garchi jamoasi ilk turda ochko yo‘qotgan bo‘lsa-da, tajribali mutaxassis o‘z shogirdlarining ko‘rsatgan matonati va shijoatidan mamnun ekanini yashirib o‘tirmadi.

«Maydonda kuchliroq bo‘lgan terma jamoa zafar quchdi»

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) rasmiy sayti tarqatgan xabarga ko‘ra, Chexiya terma jamoasi ustozi raqibning kuchini munosib baholagan holda, o‘z tarkibidagi ayrim xatoliklarga ham to‘xtalib o‘tgan:

«Mening shaxsiy fikrimcha, bugun yashil maydonda qaysidir ma’noda harakatlari mazmunliroq va kuchliroq ko‘ringan jamoa g‘alabani qo‘lga kiritdi. Biroq shuni alohida aytishim kerakki, agar o‘yin davomida yo‘l qo‘yilgan bir qator kechirilmas taktik xatoliklar bo‘lmaganida, biz bundan ancha yaxshiroq va ijobiyroq natijani qayd etishga to‘laqonli erisha olardik».

Shuningdek, Koubek uchrashuv davomida ustunlik ular tomonida bo‘lgan daqiqalarni ham eslab o‘tdi. Uning ta’kidlashicha, jamoa juda sifatli va chiroyli futbol namoyish etgan. «Ushbu bellashuv bemalol durang natija bilan ham yakunlanishi mumkin edi, hatto vaziyatlardan unumli foydalanganimizda g‘alaba qozonishimiz ham hech gap emasdi», — deya o‘z so‘zini davom ettirdi murabbiy.

Chexiya terma jamoasining guruhdagi holati va navbatdagi rejalari bilan quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa bosqichi

Raqib jamoa

Qayd etilgan natija

Navbatdagi uchrashuv sanasi

Murabbiyning bosh maqsadi

1-tur bahsi

Janubiy Koreya

1:2 (Mag‘lubiyat)

Ortda qoldi

Xatolar ustida ishlash

2-tur bahsi

JAR (Janubiy Afrika)

Kutilmoqda

19 avgust

Faqat g‘alaba uchun maydonga tushish

Oldinda JARga qarshi muhim imtihon kutmoqda

Ilk turdagi mag‘lubiyat Chexiya terma jamoasini qiyin ahvolga solib qo‘ygan bo‘lsa-da, ularda vaziyatni o‘nglash va pley-off yo‘llanmasi uchun kurashish imkoniyati hali yetarlicha mavjud. Futbolchilar endi bor e’tiborlarini guruhdagi ikkinchi o‘yinga qaratishlari lozim bo‘ladi.

Reglamentga ko‘ra, Miroslav Koubek shogirdlari o‘zlarining 2-tur uchrashuvini joriy yilning 19 avgust kuni Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) terma jamoasiga qarshi o‘tkazishadi. Mazkur bahs Yevropa vakillari uchun turnirdagi keyingi taqdirni hal qiluvchi hayot-mamot o‘yiniga aylanishi kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, Koubek JAR bilan bahsgacha tarkib va taktikada jiddiy o‘zgarishlar qilishi muqarrar.

Jahon chempionatining har bir soniyasidagi dramatik lahzalar, qaynoq gollar, turnir jadvalidagi vaziyat va sport olamiga oid eng eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Miroslav KoubekSouth KoreaCzech RepublicFIFA World CupSouth Africa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariMilan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariBugun, 11:58Beth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBeth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBugun, 11:32Ousmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladiOusmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladiBugun, 11:17«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordi«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordiBugun, 11:10«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdi«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdiBugun, 11:01Dani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqdaDani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqdaBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...