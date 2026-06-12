«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdi
Yevropa yashil maydonlarida yozgi transfer shamollari tobora kuchliroq esa boshladi. Navbatdagi shov-shuvli va intrigalarga boy voqea Angliya hamda Ispaniya grandlari o‘rtasida kechmoqda. Aprel va may oylaridagi shiddatli bahslardan so‘ng, endi bor e’tibor tarkiblarni kuchaytirishga qaratilgan. Ayni paytda «Manchester Siti» klubi va Xorvatiya milliy terma jamoasi mudofaa chizig‘i yetakchisi hisoblangan Yoshko Gvardiol amaldagi jamoasi bilan shartnoma muddatini uzaytirish bo‘yicha olib borilayotgan muzokaralarni vaqtinchalik muzlatib qo‘ydi. Ispaniyaning nufuzli AS nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, xorvat yulduzining bunday keskin qaror qabul qilishiga Madridning «Real» klubi tomonidan bo‘layotgan jiddiy qiziqishlar sabab bo‘lgan.
Madridliklarning yangi bosh murabbiyi, afsonaviy Joze Mourino 24 yoshli ushbu iqtidorli himoyachini «qirollik klubi» mudofaasini mustahkamlash uchun eng ideal va bosh nomzod sifatida ko‘rmoqda.
Murabbiyni jalb qilgan universallik
Portugaliyalik tajribali mutaxassisni, ayniqsa, Gvardiolning maydondagi universalligi, ya’ni taktik moslanuvchanligi lol qoldirgan. Mourinoning rejasiga ko‘ra, xorvatiyalik futbolchi ham markaziy himoyada, ham chap qanot mudofaasida birdek yuqori darajada va ishonchli harakat qila oladi. Bu esa «Real»ning himoyadagi bir nechta og‘riqli nuqtalarini birvarakayiga yopish imkonini beradi.
Vaholanki, «Manchester Siti» rahbariyati o‘z yulduzini qo‘ldan boy bermaslik uchun unga ancha foydali shartlar asosida yangi bitim taklif qilgan edi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2028 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan bo‘lsa-da, «shaharliklar» uni klubning uzoq muddatli kelajakdagi eng muhim bo‘g‘ini sifatida qadrlashadi.
Gvardiol atrofidagi transfer vaziyati va klublardagi ichki o‘zgarishlarning ta’siri bilan quyidagi jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining klubi
Shartnoma muddati
Bosh da’vogar klub
Transferga ta’sir etuvchi omil
Futbolchining ustunligi
«Manchester Siti»
2028 yil yozigacha
Xosep Gvardiolaning ketgani
Ham markazda, ham chap qanotda o‘ynashi
Xarid bahosi (2023 y.)
90 million yevro
Joze Mourino omili
Enso Mareskaning kelishi
Yuqori jismoniy va taktik tayyorgarlik
Gvardiolaning ketishi vaziyatni o‘zgartirishi mumkin
Shunga qaramay, Yoshko Gvardiolning o‘zi so‘nggi nuqtani qo‘yishga shoshilmayapti va Madriddan bo‘layotgan chorlovlarni diqqat bilan o‘rganmoqda. U Joze Mourinoning shaxsan o‘zini o‘z jamoasida ko‘rishni juda qattiq istayotganidan to‘liq xabardor va shu sababli yakuniy qarorni qabul qilish uchun vaqtni paysalga solyapti.
Ekspertlar sharhi: Nashrning alohida qayd etishicha, ushbu transferni amalga oshirish Madrid grandi uchun oson kechmaydi. Chunki «Manchester Siti» o‘z yetakchilarini raqiblariga osonlikcha qo‘yib yubormaydi. Biroq yaqindagina jamoada katta davr yakunlandi — bosh murabbiy Xosep Gvardiola klubni tark etdi va uning o‘rniga Enso Mareska boshqaruvga keldi. Klubdagi mazkur ichki o‘zgarishlar va yangi taktik tizim futbolchining kelajakdagi qaroriga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, iqtidorli himoyachi 2023 yildan buyon «Manchester Siti» sharafini himoya qilib kelmoqda. O‘shanda «Manchester Siti» uni Germaniyaning «RB Leypsig» klubidan rekord darajadagi 90 million yevro evaziga sotib olgan edi.
Yevropa futbolidagi eng qaynoq transferlar, Joze Mourinoning «Real Madrid»dagi ilk inqilobiy yurishlari va sport olamiga oid eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…