«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdi

·83·Sport
«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdi

Yevropa yashil maydonlarida yozgi transfer shamollari tobora kuchliroq esa boshladi. Navbatdagi shov-shuvli va intrigalarga boy voqea Angliya hamda Ispaniya grandlari o‘rtasida kechmoqda. Aprel va may oylaridagi shiddatli bahslardan so‘ng, endi bor e’tibor tarkiblarni kuchaytirishga qaratilgan. Ayni paytda «Manchester Siti» klubi va Xorvatiya milliy terma jamoasi mudofaa chizig‘i yetakchisi hisoblangan Yoshko Gvardiol amaldagi jamoasi bilan shartnoma muddatini uzaytirish bo‘yicha olib borilayotgan muzokaralarni vaqtinchalik muzlatib qo‘ydi. Ispaniyaning nufuzli AS nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, xorvat yulduzining bunday keskin qaror qabul qilishiga Madridning «Real» klubi tomonidan bo‘layotgan jiddiy qiziqishlar sabab bo‘lgan.

Madridliklarning yangi bosh murabbiyi, afsonaviy Joze Mourino 24 yoshli ushbu iqtidorli himoyachini «qirollik klubi» mudofaasini mustahkamlash uchun eng ideal va bosh nomzod sifatida ko‘rmoqda.

Murabbiyni jalb qilgan universallik

Portugaliyalik tajribali mutaxassisni, ayniqsa, Gvardiolning maydondagi universalligi, ya’ni taktik moslanuvchanligi lol qoldirgan. Mourinoning rejasiga ko‘ra, xorvatiyalik futbolchi ham markaziy himoyada, ham chap qanot mudofaasida birdek yuqori darajada va ishonchli harakat qila oladi. Bu esa «Real»ning himoyadagi bir nechta og‘riqli nuqtalarini birvarakayiga yopish imkonini beradi.

Vaholanki, «Manchester Siti» rahbariyati o‘z yulduzini qo‘ldan boy bermaslik uchun unga ancha foydali shartlar asosida yangi bitim taklif qilgan edi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2028 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan bo‘lsa-da, «shaharliklar» uni klubning uzoq muddatli kelajakdagi eng muhim bo‘g‘ini sifatida qadrlashadi.

Gvardiol atrofidagi transfer vaziyati va klublardagi ichki o‘zgarishlarning ta’siri bilan quyidagi jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining klubi

Shartnoma muddati

Bosh da’vogar klub

Transferga ta’sir etuvchi omil

Futbolchining ustunligi

«Manchester Siti»

2028 yil yozigacha

«Real Madrid»

Xosep Gvardiolaning ketgani

Ham markazda, ham chap qanotda o‘ynashi

Xarid bahosi (2023 y.)

90 million yevro

Joze Mourino omili

Enso Mareskaning kelishi

Yuqori jismoniy va taktik tayyorgarlik

Gvardiolaning ketishi vaziyatni o‘zgartirishi mumkin

Shunga qaramay, Yoshko Gvardiolning o‘zi so‘nggi nuqtani qo‘yishga shoshilmayapti va Madriddan bo‘layotgan chorlovlarni diqqat bilan o‘rganmoqda. U Joze Mourinoning shaxsan o‘zini o‘z jamoasida ko‘rishni juda qattiq istayotganidan to‘liq xabardor va shu sababli yakuniy qarorni qabul qilish uchun vaqtni paysalga solyapti.

Ekspertlar sharhi: Nashrning alohida qayd etishicha, ushbu transferni amalga oshirish Madrid grandi uchun oson kechmaydi. Chunki «Manchester Siti» o‘z yetakchilarini raqiblariga osonlikcha qo‘yib yubormaydi. Biroq yaqindagina jamoada katta davr yakunlandi — bosh murabbiy Xosep Gvardiola klubni tark etdi va uning o‘rniga Enso Mareska boshqaruvga keldi. Klubdagi mazkur ichki o‘zgarishlar va yangi taktik tizim futbolchining kelajakdagi qaroriga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Eslatib o‘tamiz, iqtidorli himoyachi 2023 yildan buyon «Manchester Siti» sharafini himoya qilib kelmoqda. O‘shanda «Manchester Siti» uni Germaniyaning «RB Leypsig» klubidan rekord darajadagi 90 million yevro evaziga sotib olgan edi.

Yevropa futbolidagi eng qaynoq transferlar, Joze Mourinoning «Real Madrid»dagi ilk inqilobiy yurishlari va sport olamiga oid eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Josko GvardiolManchester CityReal MadridJosé MourinhoPep Guardiola
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariMilan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariBugun, 11:58Beth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBeth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBugun, 11:32Ousmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladiOusmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladiBugun, 11:17«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordi«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordiBugun, 11:10Miroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdiMiroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdiBugun, 10:52Dani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqdaDani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqdaBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...