Nico Schlotterbeck Real Madrid qiziqishiga munosabat bildirdi
Borussiya Dortmund himoyachisi Nico Schlotterbeck, Joze Mourinyo uning shartnomasidagi maxsus bandni faollashtirmoqchi ekani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Germaniyalik futbolchi yaqinda klubi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan yangi shartnoma imzolagan boʻlsa-da, undagi alohida band Real Madrid va Liverpul kabi grand jamoalarni yozgi transfer oynasi oldidan hushyor torttirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo Schlotterbeckning shartnomasida koʻrsatilgan 50 milliondan 60 million yevrogacha boʻlgan tovon pulini toʻlashga tayyor. Sky Sport va SPORT BILD nashrlarining xabar berishicha, Ispaniya klubi allaqachon himoyachining vakillari bilan aloqaga chiqqan. Ushbu maxsus chiqish bandi faqat uchta elit klub uchun amal qilishi, ulardan ikkitasi Real Madrid va Liverpul ekani aytilmoqda.
Hozirda Germaniya terma jamoasi bilan AQSHdagi yigʻinda boʻlib turgan 26 yoshli futbolchi matbuotdagi mish-mishlarga toʻxtalib oʻtdi. U Real Madrid bilan bogʻliq xabarlardan xabardor ekanini, biroq hozirgi bor eʼtibori Julian Nagelsmann qoʻl ostidagi terma jamoa oʻyinlariga qaratilganini taʼkidladi.
"Ha, albatta, bunday gaplarni OAV orqali eshitib turaman. Lekin bir necha hafta oldin aytganimdek, hozirgi asosiy maqsadim — Jahon chempionati va ilk uchrashuv. Qatarda birinchi oʻyin qanday oʻtishi mumkinligini koʻrdik. Bu juda muhim, shuning uchun bu xabarlar kallamda emas", — dedi Schlotterbeck.
Dortmundlik muxlislar shartnomaga bunday band qoʻshilganidan norozi boʻlishsa-da, afsonaviy Lothar Matthäus bu kelishuvni mantiqiy deb hisoblamoqda. Uning soʻzlariga koʻra, bu band Borussiya Dortmund moliyaviy manfaatlarini himoya qiladi va futbolchiga kelajakda Real Madrid kabi grand jamoalarga oʻtish imkoniyatini qoldiradi.
…