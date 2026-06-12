Nico Schlotterbeck Real Madrid qiziqishiga munosabat bildirdi

·81·Sport
Nico Schlotterbeck Real Madrid qiziqishiga munosabat bildirdi

Borussiya Dortmund himoyachisi Nico Schlotterbeck, Joze Mourinyo uning shartnomasidagi maxsus bandni faollashtirmoqchi ekani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Germaniyalik futbolchi yaqinda klubi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan yangi shartnoma imzolagan boʻlsa-da, undagi alohida band Real Madrid va Liverpul kabi grand jamoalarni yozgi transfer oynasi oldidan hushyor torttirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo Schlotterbeckning shartnomasida koʻrsatilgan 50 milliondan 60 million yevrogacha boʻlgan tovon pulini toʻlashga tayyor. Sky Sport va SPORT BILD nashrlarining xabar berishicha, Ispaniya klubi allaqachon himoyachining vakillari bilan aloqaga chiqqan. Ushbu maxsus chiqish bandi faqat uchta elit klub uchun amal qilishi, ulardan ikkitasi Real Madrid va Liverpul ekani aytilmoqda.

Hozirda Germaniya terma jamoasi bilan AQSHdagi yigʻinda boʻlib turgan 26 yoshli futbolchi matbuotdagi mish-mishlarga toʻxtalib oʻtdi. U Real Madrid bilan bogʻliq xabarlardan xabardor ekanini, biroq hozirgi bor eʼtibori Julian Nagelsmann qoʻl ostidagi terma jamoa oʻyinlariga qaratilganini taʼkidladi.

"Ha, albatta, bunday gaplarni OAV orqali eshitib turaman. Lekin bir necha hafta oldin aytganimdek, hozirgi asosiy maqsadim — Jahon chempionati va ilk uchrashuv. Qatarda birinchi oʻyin qanday oʻtishi mumkinligini koʻrdik. Bu juda muhim, shuning uchun bu xabarlar kallamda emas", — dedi Schlotterbeck.

Dortmundlik muxlislar shartnomaga bunday band qoʻshilganidan norozi boʻlishsa-da, afsonaviy Lothar Matthäus bu kelishuvni mantiqiy deb hisoblamoqda. Uning soʻzlariga koʻra, bu band Borussiya Dortmund moliyaviy manfaatlarini himoya qiladi va futbolchiga kelajakda Real Madrid kabi grand jamoalarga oʻtish imkoniyatini qoldiradi.

Real MadridBorussiya DortmundNico SchlotterbeckJoze MourinyoTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frank Leboeuf: Michael Olise ayni damda Lamine Yamal’dan kuchliroqFrank Leboeuf: Michael Olise ayni damda Lamine Yamal’dan kuchliroqBugun, 14:12Rodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdiRodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdiBugun, 13:08Bavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyorBavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyorBugun, 12:57Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 12:56«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emas«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emasBugun, 12:35Brayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildiBrayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...