Rim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandi
Dunyo futbolining eng mashhur va nufuzli jamoalaridan biri hisoblangan Madridning «Real» klubi o‘zining ko‘p millionlik muxlislar armiyasini lol qoldiradigan navbatdagi tarixiy va olamshumul yangilikni e’lon qildi. Ispaniya grandining rasmiy sayti tarqatgan bayonotga ko‘ra, Katolik cherkovi rahbari, Rim Papasi Lev XIV Madrid klubining oliy maqomdagi faxriy a’zosi etib saylandi. «Qirollik klubi» rahbariyati ushbu qaror orqali amaldagi pontifikka bo‘lgan cheksiz hurmat-ehtiromi va yuksak e’tirofini namoyish etishni maqsad qilgan.
Madridliklar ushbu tarixiy voqelik nafaqat sport, balki umuminsoniy qadriyatlar olamida ham katta ahamiyatga ega ekanini alohida qayd etib o‘tishdi.
Universal shaxsga bo‘lgan yuksak e’tirof
«Real Madrid» klubi tomonidan e’lon qilingan rasmiy bayonotda mazkur qarorning mazmun-mohiyati quyidagicha izohlanadi:
«Klubimiz ushbu ramziy va tarixiy qadam orqali butun sayyoramiz bo‘ylab milliardlab insonlarning qalbidan joy olgan, tinchlik va birdamlik ramzi bo‘lmish universal shaxsga nisbatan o‘zining chuqur hurmatini namoyish etadi. Papa Lev XIV ning faxriy a’zo sifatida qabul qilinishi jamoamiz tarixidagi eng yorqin sahifalardan biri bo‘lib qoladi».
E’tiborli jihati shundaki, Rim Papasi Lev XIV bundan avvalroq bergan bayonotlarida Madrid jamoasining ko‘rsatayotgan chiroyli va mazmunli futboli unga juda manzur bo‘lishini yashirmagan edi. Vatikan rahbari o‘zini «Real» klubining ashaddiy va sodiq muxlislaridan biri deb atagani ham futbol olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lgandi.
Ichki maydondagi murosasiz raqobat
Rim Papasining muxlisligi ortidan kelayotgan ulkan ruhiy dalda Madrid jamoasi uchun ayni muddao bo‘ldi, deyish mumkin. Boisi, Ispaniya La Ligasining yakuniga yetgan o‘tgan mavsumi «qaymoqranglilar» uchun ancha og‘ir va mashaqqatli kechdi. Mavsum davomida qattiq kurash olib borgan Madrid klubi jami 86 ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi va turnir jadvalida ikkinchi pog‘onani band etdi.
Azaliy va bosh raqib hisoblangan Kataloniyaning «Barselona» klubi esa barqaror o‘yin namoyish etib, 94 ochko bilan muddatidan ilgari Ispaniya chempionligini naqd qildi. «Real» klubi joriy yangi mavsumda boy berilgan bosh toj va unvonni Madridga qaytarib olib kelish uchun bor kuch-g‘ayratini ishga solishni maqsad qilgan.
Muxlislar uchun tahlil: Vatikan rahbarining rasman «Real» oilasi a’zosiga aylanishi jamoaning global miqyosdagi nufuzini yanada yuqori darajaga ko‘taradi. Bunday ma’naviy madad yangi mavsumdagi shiddatli bahslar oldidan futbolchilarga qo‘shimcha kuch va motivatsiya bag‘ishlashi shubhasiz.
Yevropa futbolidagi eng qiziqarli voqealar, «Real Madrid» lageridagi tarixiy yangiliklar, transferlar va sport olamiga oid eng eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…