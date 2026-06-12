Rim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandi

·27·Sport
Rim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandi

Dunyo futbolining eng mashhur va nufuzli jamoalaridan biri hisoblangan Madridning «Real» klubi o‘zining ko‘p millionlik muxlislar armiyasini lol qoldiradigan navbatdagi tarixiy va olamshumul yangilikni e’lon qildi. Ispaniya grandining rasmiy sayti tarqatgan bayonotga ko‘ra, Katolik cherkovi rahbari, Rim Papasi Lev XIV Madrid klubining oliy maqomdagi faxriy a’zosi etib saylandi. «Qirollik klubi» rahbariyati ushbu qaror orqali amaldagi pontifikka bo‘lgan cheksiz hurmat-ehtiromi va yuksak e’tirofini namoyish etishni maqsad qilgan.

Madridliklar ushbu tarixiy voqelik nafaqat sport, balki umuminsoniy qadriyatlar olamida ham katta ahamiyatga ega ekanini alohida qayd etib o‘tishdi.

Universal shaxsga bo‘lgan yuksak e’tirof

«Real Madrid» klubi tomonidan e’lon qilingan rasmiy bayonotda mazkur qarorning mazmun-mohiyati quyidagicha izohlanadi:

«Klubimiz ushbu ramziy va tarixiy qadam orqali butun sayyoramiz bo‘ylab milliardlab insonlarning qalbidan joy olgan, tinchlik va birdamlik ramzi bo‘lmish universal shaxsga nisbatan o‘zining chuqur hurmatini namoyish etadi. Papa Lev XIV ning faxriy a’zo sifatida qabul qilinishi jamoamiz tarixidagi eng yorqin sahifalardan biri bo‘lib qoladi».

E’tiborli jihati shundaki, Rim Papasi Lev XIV bundan avvalroq bergan bayonotlarida Madrid jamoasining ko‘rsatayotgan chiroyli va mazmunli futboli unga juda manzur bo‘lishini yashirmagan edi. Vatikan rahbari o‘zini «Real» klubining ashaddiy va sodiq muxlislaridan biri deb atagani ham futbol olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lgandi.

Ichki maydondagi murosasiz raqobat

Rim Papasining muxlisligi ortidan kelayotgan ulkan ruhiy dalda Madrid jamoasi uchun ayni muddao bo‘ldi, deyish mumkin. Boisi, Ispaniya La Ligasining yakuniga yetgan o‘tgan mavsumi «qaymoqranglilar» uchun ancha og‘ir va mashaqqatli kechdi. Mavsum davomida qattiq kurash olib borgan Madrid klubi jami 86 ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi va turnir jadvalida ikkinchi pog‘onani band etdi.

Azaliy va bosh raqib hisoblangan Kataloniyaning «Barselona» klubi esa barqaror o‘yin namoyish etib, 94 ochko bilan muddatidan ilgari Ispaniya chempionligini naqd qildi. «Real» klubi joriy yangi mavsumda boy berilgan bosh toj va unvonni Madridga qaytarib olib kelish uchun bor kuch-g‘ayratini ishga solishni maqsad qilgan.

Muxlislar uchun tahlil: Vatikan rahbarining rasman «Real» oilasi a’zosiga aylanishi jamoaning global miqyosdagi nufuzini yanada yuqori darajaga ko‘taradi. Bunday ma’naviy madad yangi mavsumdagi shiddatli bahslar oldidan futbolchilarga qo‘shimcha kuch va motivatsiya bag‘ishlashi shubhasiz.

Yevropa futbolidagi eng qiziqarli voqealar, «Real Madrid» lageridagi tarixiy yangiliklar, transferlar va sport olamiga oid eng eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Papa Leo XIVReal MadridIspaniyaLa LigaVatikan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Bugun, 17:37Robbi Fauler Aleksander Isakning Liverpuldagi kelajagidan xavotirdaRobbi Fauler Aleksander Isakning Liverpuldagi kelajagidan xavotirdaBugun, 17:19«Qayrat» klubi ispaniyalik mashhur hujumchi bilan shartnoma imzoladi«Qayrat» klubi ispaniyalik mashhur hujumchi bilan shartnoma imzoladiBugun, 17:09Braziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolarBraziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolarBugun, 16:33Jahon chempionati tarixidagi eng buyuk yulduzlar: Pele peshqadam, Messi uchinchi o‘rindaJahon chempionati tarixidagi eng buyuk yulduzlar: Pele peshqadam, Messi uchinchi o‘rindaBugun, 16:23Kris Uoddl: Garri Keyn Angliya terma jamoasida erkin harakat qilishi kerakKris Uoddl: Garri Keyn Angliya terma jamoasida erkin harakat qilishi kerakBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...