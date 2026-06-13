«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildi

·0·Sport
«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildi

Ispaniya futbolining ikki giganti — «Barselona» va Madridning «Real» klublari o‘rtasidagi azaliy raqobat yashil maydondan tashqariga ko‘chib, haqiqiy huquqiy urush darajasiga yetdi. La Ligadagi keskin kurashlardan so‘ng, endi ikki grand o‘rtasidagi ziddiyat sud zallarida davom etadigan ko‘rinadi. Kataloniyaning nomdor klubi «Barselona» rahbariyati Madrid superklubi prezidenti Florentino Peresga nisbatan jiddiy chora ko‘rish va uni sud mahkamasiga tortish bo‘yicha rasmiy, qat’iy bayonot bilan chiqdi. Bunga «Real» rahbarining omma oldida aytgan bahsli va keskin ayblovlari sabab bo‘lgan.

Eslatib o‘tamiz, joriy yilning may oyida Madrid klubi boshlig‘i maxsus matbuot anjumani tashkil etib, unda futbol olamini larzaga keltirgan Negreyra ishi bo‘yicha keskin fikrlar bildirgan edi.

«Hakamlar bizdan yettita chempionlikni o‘g‘irlashgan»

Ispaniya hakamlar texnik qo‘mitasining sobiq vitse-prezidenti Xose Negreyraning «Barselona»dan moliyaviy mablag‘lar qabul qilib olgani va tizimli korrupsiyaga yo‘l qo‘ygani borasidagi tergov jarayoni katta mojaroga aylangan. 12 may kuni o‘tkazilgan o‘sha anjumanda Florentino Peres kataloniyaliklarni «yigirma yil davomida hakamlar korpusini sotib olib, ularga pul to‘lab kelganlikda» ochiqchasga ayblagan edi. Bundan tashqari, Peres aynan mana shu noqonuniy harakatlar oqibatida «Real Madrid» jamoasidan naqd yettita chempionlik unvoni adolatsizlik bilan tortib olinganini (o‘g‘irlanganini) alam bilan ta’kidlagandi.

Vaziyatning bunday tus olishi Kataloniya lagerining keskin noroziligiga sabab bo‘ldi. «Barselona» o‘z rasmiy murojaatida Peresning ushbu chiqishini va undan keyingi kunlarda bergan intervyularini mutlaqo asossiz tuhmat deb baholadi.

El-Klasiko rahbarlari o‘rtasidagi ushbu yirik mojaro va sud da’volari tafsiloti bilan quyidagi jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Mojaro ishtirokchilari

Qo‘yilgan bosh ayblov

«Barselona»ning talabi

«Real»ning qarshi yurishi

Kutilayotgan yakuniy natija

Florentino Peres

Klub sha’niga ommaviy tuhmat qilish

So‘zlarini rasman qaytarib olish

Ko‘p millionlik tovon undirish

Jiddiy fuqarolik sud ishi

«Barselona» klubi

Ishbilarmonlik obro‘sini kamsitish

Yuridik da’vo arizasi kiritish

Negreyra ishi bo‘yicha qarshi da’vo

Global miqyosdagi obro‘ kurashi

Obro‘ uchun kurash va ko‘p millionlik tovon puli

Kataloniya grandi rahbariyatining ta’kidlashicha, Florentino Peres ushbu da’volarning yolg‘on ekanini ichidan to‘liq anglagan holda, ongli ravishda «Barselona»ning ishbilarmonlik nufuziga putur yetkazish va uni kamsitish maqsadida gapirgan. Klub Peresdan o‘z so‘zlarini omma oldida rad etishini va ko‘p millionlik muxlislar qarshisida rasman uzr so‘rashini qat’iy talab qilmoqda. Agar bu shart bajarilmasa, «ko‘k-anorranglilar»ning huquqshunoslari darhol fuqarolik sudiga da’vo arizasini kiritishadi.

Insayd tahlil: Ispaniya futbolidagi ushbu urush faqat bir tomonlama emas. O‘tgan yilning dekabr oyida nufuzli AS nashri xabar berganidek, Madridning «Real» klubi ham bo‘sh kelmoqchi emas. Madridliklar Negreyra ishi tufayli o‘zlari ko‘rgan ma’naviy va moddiy zarar uchun «Barselona»dan astronomik miqdordagi ko‘p millionlik tovon puli undirishni rejalashtirib, ulkan qarshi da’vo paketini hozirlamoqda.

Shunday qilib, La Liganing ikki buyuk kuchi o‘rtasidagi adovat yangi, yanada xavfliroq bosqichga chiqdi. Stadionlardan sud zallariga ko‘chgan ushbu dramaning rivojini kuzatish barcha uchun qiziq bo‘lishi aniq.

Ispaniya futbolidagi eng qaynoq mojarolar, Florentino Peres va «Barselona» o‘rtasidagi hayot-mamot kurashi hamda sport olamiga oid eng eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ibrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdiIbrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdiBugun, 01:56Roberto Karlos Messining JCH-2030 turnirida qatnashishiga ishonmoqdaRoberto Karlos Messining JCH-2030 turnirida qatnashishiga ishonmoqdaBugun, 01:36Chicago Fire Robert Lewandowski va Leon Goretzka transferi ustida ishlamoqdaChicago Fire Robert Lewandowski va Leon Goretzka transferi ustida ishlamoqdaBugun, 00:31Mundialdagi ilk durang: Kanada so‘nggi daqiqalarda qutqarildiMundialdagi ilk durang: Kanada so‘nggi daqiqalarda qutqarildiBugun, 22:24Barselona Avstraliyaning yosh iqtidoriga qiziqish bildirmoqdaBarselona Avstraliyaning yosh iqtidoriga qiziqish bildirmoqdaBugun, 22:16Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?Bugun, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...