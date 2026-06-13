«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildi
Ispaniya futbolining ikki giganti — «Barselona» va Madridning «Real» klublari o‘rtasidagi azaliy raqobat yashil maydondan tashqariga ko‘chib, haqiqiy huquqiy urush darajasiga yetdi. La Ligadagi keskin kurashlardan so‘ng, endi ikki grand o‘rtasidagi ziddiyat sud zallarida davom etadigan ko‘rinadi. Kataloniyaning nomdor klubi «Barselona» rahbariyati Madrid superklubi prezidenti Florentino Peresga nisbatan jiddiy chora ko‘rish va uni sud mahkamasiga tortish bo‘yicha rasmiy, qat’iy bayonot bilan chiqdi. Bunga «Real» rahbarining omma oldida aytgan bahsli va keskin ayblovlari sabab bo‘lgan.
Eslatib o‘tamiz, joriy yilning may oyida Madrid klubi boshlig‘i maxsus matbuot anjumani tashkil etib, unda futbol olamini larzaga keltirgan Negreyra ishi bo‘yicha keskin fikrlar bildirgan edi.
«Hakamlar bizdan yettita chempionlikni o‘g‘irlashgan»
Ispaniya hakamlar texnik qo‘mitasining sobiq vitse-prezidenti Xose Negreyraning «Barselona»dan moliyaviy mablag‘lar qabul qilib olgani va tizimli korrupsiyaga yo‘l qo‘ygani borasidagi tergov jarayoni katta mojaroga aylangan. 12 may kuni o‘tkazilgan o‘sha anjumanda Florentino Peres kataloniyaliklarni «yigirma yil davomida hakamlar korpusini sotib olib, ularga pul to‘lab kelganlikda» ochiqchasga ayblagan edi. Bundan tashqari, Peres aynan mana shu noqonuniy harakatlar oqibatida «Real Madrid» jamoasidan naqd yettita chempionlik unvoni adolatsizlik bilan tortib olinganini (o‘g‘irlanganini) alam bilan ta’kidlagandi.
Vaziyatning bunday tus olishi Kataloniya lagerining keskin noroziligiga sabab bo‘ldi. «Barselona» o‘z rasmiy murojaatida Peresning ushbu chiqishini va undan keyingi kunlarda bergan intervyularini mutlaqo asossiz tuhmat deb baholadi.
El-Klasiko rahbarlari o‘rtasidagi ushbu yirik mojaro va sud da’volari tafsiloti bilan quyidagi jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Mojaro ishtirokchilari
Qo‘yilgan bosh ayblov
«Barselona»ning talabi
«Real»ning qarshi yurishi
Kutilayotgan yakuniy natija
Florentino Peres
Klub sha’niga ommaviy tuhmat qilish
So‘zlarini rasman qaytarib olish
Ko‘p millionlik tovon undirish
Jiddiy fuqarolik sud ishi
«Barselona» klubi
Ishbilarmonlik obro‘sini kamsitish
Yuridik da’vo arizasi kiritish
Negreyra ishi bo‘yicha qarshi da’vo
Global miqyosdagi obro‘ kurashi
Obro‘ uchun kurash va ko‘p millionlik tovon puli
Kataloniya grandi rahbariyatining ta’kidlashicha, Florentino Peres ushbu da’volarning yolg‘on ekanini ichidan to‘liq anglagan holda, ongli ravishda «Barselona»ning ishbilarmonlik nufuziga putur yetkazish va uni kamsitish maqsadida gapirgan. Klub Peresdan o‘z so‘zlarini omma oldida rad etishini va ko‘p millionlik muxlislar qarshisida rasman uzr so‘rashini qat’iy talab qilmoqda. Agar bu shart bajarilmasa, «ko‘k-anorranglilar»ning huquqshunoslari darhol fuqarolik sudiga da’vo arizasini kiritishadi.
Insayd tahlil: Ispaniya futbolidagi ushbu urush faqat bir tomonlama emas. O‘tgan yilning dekabr oyida nufuzli AS nashri xabar berganidek, Madridning «Real» klubi ham bo‘sh kelmoqchi emas. Madridliklar Negreyra ishi tufayli o‘zlari ko‘rgan ma’naviy va moddiy zarar uchun «Barselona»dan astronomik miqdordagi ko‘p millionlik tovon puli undirishni rejalashtirib, ulkan qarshi da’vo paketini hozirlamoqda.
Shunday qilib, La Liganing ikki buyuk kuchi o‘rtasidagi adovat yangi, yanada xavfliroq bosqichga chiqdi. Stadionlardan sud zallariga ko‘chgan ushbu dramaning rivojini kuzatish barcha uchun qiziq bo‘lishi aniq.
Ispaniya futbolidagi eng qaynoq mojarolar, Florentino Peres va «Barselona» o‘rtasidagi hayot-mamot kurashi hamda sport olamiga oid eng eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…