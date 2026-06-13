«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...
Yevropa yashil maydonlarida transfer bozori qizigandan qizib, grand klublar o‘rtasidagi yashirin kurashlar o‘z cho‘qqisiga chiqmoqda. Ayni damda Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni «Manchester Siti» jamoasi yozgi rejalaridagi eng asosiy transfer nishoni — «Nottingem Forest» klubining iqtidorli yarim himoyachisi Elliot Andersonni sotib olish fikridan butunlay qaytish arafasida turibdi. Bu haqda Britaniyaning mashhur Daily Mirror nashri o‘zining ishonchli manbalariga tayanib xabar tarqatdi.
Ma’lum bo‘lishicha, «shaharliklar» skautlari tomonidan yuqori baholangan 23 yoshli futbolchi uchun Manchester klubi shu vaqtga qadar «o‘rmonchilar»ga ikki marotaba rasmiy taklif bilan chiqqan, biroq har ikki urinish ham muvaffaqiyatsiz yakunlangan.
Angliya futboli tarixidagi rekord rad etildi
«Manchester Siti» rahbariyati tomonidan yuborilgan ikkinchi rasmiy taklif nafaqat klub, balki butun ingliz futboli tarixini o‘zgartirib yuborishi mumkin edi. Sababi, parijlik va mahalliy investorlarni ham lol qoldirgan ushbu taklifning umumiy qiymati naqd 120 million funt-sterlingni tashkil etgan:
Kafolatlangan sof mablag‘: 100 million funt-sterling
Qo‘shimcha bonuslar hajmi: 20 million funt-sterling
«Nottingem Forest»ning yangi talabi: Kamida 130 million funt-sterling
Agar ushbu kelishuv amalga oshganida, Anderson Buyuk Britaniya sporti tarixidagi eng qimmatbaho ichki transfer sifatida mutlaq rekord o‘rnatgan bo‘lardi. Ammo «Nottingem Forest» xo‘jayini, gretsiyalik taniqli milliarder Yevangelos Marinakis ushbu ulkan summani ham yetarli emas deb hisobladi va transferga to‘siq qo‘ydi. Nashrlarning yozishicha, klub o‘z yulduzini kamida 130 million funtdan kamiga qo‘yib yubormoqchi emas.
Quyidagi tahliliy jadval orqali ushbu shov-shuvli transfer bahsi va «Manchester Siti»ning zahiradagi yangi rejalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Transfer nishoni bo‘lgan futbolchi
Joriy klubi
«Siti» bergan rekord summa
Da’vogar klubning yakuniy qarori
Muqobil variant (Yangi nishon)
Elliot Anderson (Yarim himoyachi)
«Nottingem Forest»
120 million funt (Rad etildi)
Muzokaralarni butunlay to‘xtatish
Sandro Tonali («Nyukasl»)
Xaldun Al-Muborakning qat’iy pozitsiyasi va Tonali varianti
«Manchester Siti» prezidenti Xaldun Al-Muborak ushbu vaziyatga bevosita aralashib, o‘z so‘zini aytdi. Klub rahbarining fikricha, yosh yarim himoyachining ayni paytdagi bozor bahosi bu qadar yuqori emas va jamoa bitta futbolchi uchun asossiz ravishda ortiqcha mablag‘ sarflashni istamaydi. Shu sababli, «shaharliklar» Anderson uchun kurashni rasman to‘xtatib, moliyaviy jihatdan ancha qulay va tajribaliroq bo‘lgan boshqa nomzodlarga e’tibor qaratadi.
Insayderlik ma’lumoti: «Manchester Siti»ning transfer ro‘yxatida birinchi raqamli muqobil variant sifatida «Nyukasl» klubining italiyalik yulduzi Sandro Tonali paydo bo‘lgan. Mareska Tonalining o‘yin uslubini yuqori baholaydi va uni Andersonning o‘rniga ideal nomzod deb hisoblamoqda.
Yevropa yashil maydonlaridagi eng qizg‘in transfer janglari, «Manchester Siti»ning yangi xaridlari va jahon futboliga oid eng eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…