«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...

·56·Sport
«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...

Yevropa yashil maydonlarida transfer bozori qizigandan qizib, grand klublar o‘rtasidagi yashirin kurashlar o‘z cho‘qqisiga chiqmoqda. Ayni damda Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni «Manchester Siti» jamoasi yozgi rejalaridagi eng asosiy transfer nishoni — «Nottingem Forest» klubining iqtidorli yarim himoyachisi Elliot Andersonni sotib olish fikridan butunlay qaytish arafasida turibdi. Bu haqda Britaniyaning mashhur Daily Mirror nashri o‘zining ishonchli manbalariga tayanib xabar tarqatdi.

Ma’lum bo‘lishicha, «shaharliklar» skautlari tomonidan yuqori baholangan 23 yoshli futbolchi uchun Manchester klubi shu vaqtga qadar «o‘rmonchilar»ga ikki marotaba rasmiy taklif bilan chiqqan, biroq har ikki urinish ham muvaffaqiyatsiz yakunlangan.

Angliya futboli tarixidagi rekord rad etildi

«Manchester Siti» rahbariyati tomonidan yuborilgan ikkinchi rasmiy taklif nafaqat klub, balki butun ingliz futboli tarixini o‘zgartirib yuborishi mumkin edi. Sababi, parijlik va mahalliy investorlarni ham lol qoldirgan ushbu taklifning umumiy qiymati naqd 120 million funt-sterlingni tashkil etgan:

  • Kafolatlangan sof mablag‘: 100 million funt-sterling

  • Qo‘shimcha bonuslar hajmi: 20 million funt-sterling

  • «Nottingem Forest»ning yangi talabi: Kamida 130 million funt-sterling

Agar ushbu kelishuv amalga oshganida, Anderson Buyuk Britaniya sporti tarixidagi eng qimmatbaho ichki transfer sifatida mutlaq rekord o‘rnatgan bo‘lardi. Ammo «Nottingem Forest» xo‘jayini, gretsiyalik taniqli milliarder Yevangelos Marinakis ushbu ulkan summani ham yetarli emas deb hisobladi va transferga to‘siq qo‘ydi. Nashrlarning yozishicha, klub o‘z yulduzini kamida 130 million funtdan kamiga qo‘yib yubormoqchi emas.

Quyidagi tahliliy jadval orqali ushbu shov-shuvli transfer bahsi va «Manchester Siti»ning zahiradagi yangi rejalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Transfer nishoni bo‘lgan futbolchi

Joriy klubi

«Siti» bergan rekord summa

Da’vogar klubning yakuniy qarori

Muqobil variant (Yangi nishon)

Elliot Anderson (Yarim himoyachi)

«Nottingem Forest»

120 million funt (Rad etildi)

Muzokaralarni butunlay to‘xtatish

Sandro Tonali («Nyukasl»)

Xaldun Al-Muborakning qat’iy pozitsiyasi va Tonali varianti

«Manchester Siti» prezidenti Xaldun Al-Muborak ushbu vaziyatga bevosita aralashib, o‘z so‘zini aytdi. Klub rahbarining fikricha, yosh yarim himoyachining ayni paytdagi bozor bahosi bu qadar yuqori emas va jamoa bitta futbolchi uchun asossiz ravishda ortiqcha mablag‘ sarflashni istamaydi. Shu sababli, «shaharliklar» Anderson uchun kurashni rasman to‘xtatib, moliyaviy jihatdan ancha qulay va tajribaliroq bo‘lgan boshqa nomzodlarga e’tibor qaratadi.

Insayderlik ma’lumoti: «Manchester Siti»ning transfer ro‘yxatida birinchi raqamli muqobil variant sifatida «Nyukasl» klubining italiyalik yulduzi Sandro Tonali paydo bo‘lgan. Mareska Tonalining o‘yin uslubini yuqori baholaydi va uni Andersonning o‘rniga ideal nomzod deb hisoblamoqda.

Yevropa yashil maydonlaridagi eng qizg‘in transfer janglari, «Manchester Siti»ning yangi xaridlari va jahon futboliga oid eng eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Manchester CityElliot AndersonNottingham ForestEvangelos MarinakisDaily Mirror
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiJoze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiBugun, 07:39Rui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiRui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiBugun, 07:36Angliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiAngliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiBugun, 07:35Florian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiFlorian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiBugun, 07:16Neymarning JChdagi ishtiroki soʻroq ostida: Braziliya yulduzi qachon qaytadi?Neymarning JChdagi ishtiroki soʻroq ostida: Braziliya yulduzi qachon qaytadi?Bugun, 06:52Cristiano Ronaldo jismoniy holati haqidagi shubhalarni rad etdiCristiano Ronaldo jismoniy holati haqidagi shubhalarni rad etdiBugun, 06:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi