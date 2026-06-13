Florian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimi
Oʻtgan yilning kuzida Liverpul boshidan kechirgan omadsiz oʻyinlar seriyasi davomida Florian Virts tanqidlar markazida qoldi. Gary Lineker kabi ekspertlar 10-raqamli futbolchining Arne Slot asosiy tarkibidan vaqtincha chetlatilishi unga foyda berishi mumkinligini taʼkidlashgan edi. Linekerning fikricha, 100 million funtlik xarid baribir oʻz soʻzini aytadi, chunki uning Chempionlar ligasi va Bundesliga doirasidagi mahorati shubhasizdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Biroq, hamma ham nemis yulduzining kelajagiga ijobiy qaramayapti. Jamie Carragher futbolchining maydondagi harakatlarini shunchaki "tartibli" deb atagan boʻlsa, Gary Neville uni jamoa uchun "muammo"ga aylanib qolganini aytdi. Ayniqsa, Liverpul jamoasining Manchester Siti klubiga qarshi oʻyindagi 3:0 hisobidagi magʻlubiyatidan soʻng, Neville Wirtz maydonda yosh boladek koʻringanini va Angliya Premer-ligasi jismoniy talablariga javob bermayotganini taʼkidladi.
Florian Virts oʻzi ham Angliyadagi birinchi mavsumida jismoniy holati ustida ishlashi kerakligini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, u kuchliroq boʻlishi va yangi muhitga moslashishi shart edi. Endilikda Germaniya terma jamoasining asosiy figuralaridan biri boʻlgan futbolchi Jahon chempionatida oʻzining haqiqiy darajasini koʻrsatib, barcha shubhalarga chek qoʻyishni maqsad qilgan.
…