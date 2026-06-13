Rui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardi
Benfika prezidenti Rui Costa Joze Mourinyo jamoani tark etishi bilan bogʻliq kutilmagan tafsilotlarni ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiyning ketishi Real Madrid prezidentlik saylovlari natijasidan qatʼi nazar hal qilib boʻlingan edi. Costa Mourinyoning Madrid klubiga oʻtishi muqarrar boʻlganini va bu borada oʻzaro kelishuvga erishilganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Prezidentning tushuntirishicha, Joze Mourinyo Florentino Perez gʻalaba qozongan taqdirda Real Madrid taklifini qabul qilishini ochiq bildirgan. Biroq, hatto Perez saylovda magʻlub boʻlganida ham, portugaliyalik mutaxassis Benfika klubida qolish niyatida boʻlmagan. Rui Costa Estadio da Luzda murabbiy bilan xayrlashish vaqti kelganini tushunib yetganini aytdi.
"Benfika faqatgina Real Madrid saylovlari natijasini kutishga majbur edi, xolos. Agar Florentino gʻalaba qozonsa, u Madrid klubi murabbiyi boʻlishini hamma tushunib turgandi. Ammo vaziyat shunday ediki, har qanday holatda ham u oʻzaro doʻstona kelishuvga koʻra Benfika bosh murabbiyligidan ketgan boʻlardi", — dedi Costa matbuot anjumanida.
Rui Costa klub Mourinyoni uzoq muddatga olib qolishga harakat qilganini, ammo Real Madrid varianti paydo boʻlgach, vaziyat oʻzgarganini tan oldi. U murabbiyning qaroridan xiyonat his qilmaganini, aksincha, uning tanlovini hurmat qilishini bildirdi. Costa shartnomani uzaytirish taklifi berilgani, biroq Joze Mourinyo boshqa yoʻlni tanlaganini qoʻshimcha qildi.
…