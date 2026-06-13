Rui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardi

·29·Sport
Rui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardi

Benfika prezidenti Rui Costa Joze Mourinyo jamoani tark etishi bilan bogʻliq kutilmagan tafsilotlarni ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiyning ketishi Real Madrid prezidentlik saylovlari natijasidan qatʼi nazar hal qilib boʻlingan edi. Costa Mourinyoning Madrid klubiga oʻtishi muqarrar boʻlganini va bu borada oʻzaro kelishuvga erishilganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Prezidentning tushuntirishicha, Joze Mourinyo Florentino Perez gʻalaba qozongan taqdirda Real Madrid taklifini qabul qilishini ochiq bildirgan. Biroq, hatto Perez saylovda magʻlub boʻlganida ham, portugaliyalik mutaxassis Benfika klubida qolish niyatida boʻlmagan. Rui Costa Estadio da Luzda murabbiy bilan xayrlashish vaqti kelganini tushunib yetganini aytdi.

"Benfika faqatgina Real Madrid saylovlari natijasini kutishga majbur edi, xolos. Agar Florentino gʻalaba qozonsa, u Madrid klubi murabbiyi boʻlishini hamma tushunib turgandi. Ammo vaziyat shunday ediki, har qanday holatda ham u oʻzaro doʻstona kelishuvga koʻra Benfika bosh murabbiyligidan ketgan boʻlardi", — dedi Costa matbuot anjumanida.

Rui Costa klub Mourinyoni uzoq muddatga olib qolishga harakat qilganini, ammo Real Madrid varianti paydo boʻlgach, vaziyat oʻzgarganini tan oldi. U murabbiyning qaroridan xiyonat his qilmaganini, aksincha, uning tanlovini hurmat qilishini bildirdi. Costa shartnomani uzaytirish taklifi berilgani, biroq Joze Mourinyo boshqa yoʻlni tanlaganini qoʻshimcha qildi.

Joze MourinyoReal MadridBenfikaRui CostaFlorentino Perez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiJoze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiBugun, 07:39Angliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiAngliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiBugun, 07:35Florian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiFlorian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiBugun, 07:16«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...Bugun, 06:59Neymarning JChdagi ishtiroki soʻroq ostida: Braziliya yulduzi qachon qaytadi?Neymarning JChdagi ishtiroki soʻroq ostida: Braziliya yulduzi qachon qaytadi?Bugun, 06:52Cristiano Ronaldo jismoniy holati haqidagi shubhalarni rad etdiCristiano Ronaldo jismoniy holati haqidagi shubhalarni rad etdiBugun, 06:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi