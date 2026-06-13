Angliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandi
Angliya terma jamoasining jahon chempionatiga tayyorgarligi kutilmagan voqea sababli tartibsizlikka yuz tutdi. Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoaning rasmiy anjomlari tashilayotgan vaqtda oʻgʻirlab ketildi. Yoʻqolgan buyumlar orasida yulduz futbolchilar Harry Kane va Jud Bellingemning oʻyin butsalari ham borligi maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻgʻrilik Florida shtatidagi West Palm Beach lageridan Missuri shtatidagi Swope Soccer Village bazasiga koʻchish jarayonida sodir boʻlgan. Maʼlumotlarga koʻra, jamoa ixtiyorida mashgʻulotlar uchun bor-yoʻgʻi bitta koptok qolgan. Futbol assotsiatsiyasi ushbu holat yuzasidan shoshilinch surishtiruv ishlarini boshlab yubordi. Xavfsizlik xizmati xodimlari logistika haydovchilari orasida oʻgʻrilarga sherik boʻlganlar borligidan shubhalanmoqda.
Daily Mail nashrining xabar berishicha, oʻgʻirlangan inventarlar faqat poyabzallar bilan cheklanmagan. Yuqori texnologiyali tahlil uskunalari, taktik doskalar va hatto tibbiy massaj stollari ham olib ketilgan. Bu holat turnirning ochilish oʻyiniga bir necha kun qolganida murabbiylar shtabining rejalarini jiddiy ravishda buzib yubordi.
Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya saralash bosqichini ketma-ket sakkizta gʻalaba va sakkizta quruq oʻyin bilan yakunlab, ajoyib natija qayd etgan edi. Bavariya safida mavsum davomida 61 ta gol urgan Harry Kane bazaga aʼlo darajadagi sport formasida yetib kelgan boʻlsa-da, endi u va uning jamoadoshlari maydon tashqarisidagi muammolarga eʼtibor qaratishga majbur boʻlishmoqda.
Angliya terma jamoasi chorshanba kuni Xorvatiyaga qarshi bahs bilan turnirni boshlaydi. 2018-yilgi yarim finaldagi magʻlubiyat alamini unutmagan jamoa, guruh bosqichidagi raqobatdan muvaffaqiyatli oʻtish uchun tezda oʻz eʼtiborini tiklashi va yoʻqolgan anjomlar oʻrnini toʻldirishi lozim.
…