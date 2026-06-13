Angliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandi

·31·Sport
Angliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandi

Angliya terma jamoasining jahon chempionatiga tayyorgarligi kutilmagan voqea sababli tartibsizlikka yuz tutdi. Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoaning rasmiy anjomlari tashilayotgan vaqtda oʻgʻirlab ketildi. Yoʻqolgan buyumlar orasida yulduz futbolchilar Harry Kane va Jud Bellingemning oʻyin butsalari ham borligi maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻgʻrilik Florida shtatidagi West Palm Beach lageridan Missuri shtatidagi Swope Soccer Village bazasiga koʻchish jarayonida sodir boʻlgan. Maʼlumotlarga koʻra, jamoa ixtiyorida mashgʻulotlar uchun bor-yoʻgʻi bitta koptok qolgan. Futbol assotsiatsiyasi ushbu holat yuzasidan shoshilinch surishtiruv ishlarini boshlab yubordi. Xavfsizlik xizmati xodimlari logistika haydovchilari orasida oʻgʻrilarga sherik boʻlganlar borligidan shubhalanmoqda.

Daily Mail nashrining xabar berishicha, oʻgʻirlangan inventarlar faqat poyabzallar bilan cheklanmagan. Yuqori texnologiyali tahlil uskunalari, taktik doskalar va hatto tibbiy massaj stollari ham olib ketilgan. Bu holat turnirning ochilish oʻyiniga bir necha kun qolganida murabbiylar shtabining rejalarini jiddiy ravishda buzib yubordi.

Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya saralash bosqichini ketma-ket sakkizta gʻalaba va sakkizta quruq oʻyin bilan yakunlab, ajoyib natija qayd etgan edi. Bavariya safida mavsum davomida 61 ta gol urgan Harry Kane bazaga aʼlo darajadagi sport formasida yetib kelgan boʻlsa-da, endi u va uning jamoadoshlari maydon tashqarisidagi muammolarga eʼtibor qaratishga majbur boʻlishmoqda.

Angliya terma jamoasi chorshanba kuni Xorvatiyaga qarshi bahs bilan turnirni boshlaydi. 2018-yilgi yarim finaldagi magʻlubiyat alamini unutmagan jamoa, guruh bosqichidagi raqobatdan muvaffaqiyatli oʻtish uchun tezda oʻz eʼtiborini tiklashi va yoʻqolgan anjomlar oʻrnini toʻldirishi lozim.

AngliyaHarry KaneJud BellingemThomas TuchelBavariya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiJoze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiBugun, 07:39Rui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiRui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiBugun, 07:36Florian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiFlorian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiBugun, 07:16«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...Bugun, 06:59Neymarning JChdagi ishtiroki soʻroq ostida: Braziliya yulduzi qachon qaytadi?Neymarning JChdagi ishtiroki soʻroq ostida: Braziliya yulduzi qachon qaytadi?Bugun, 06:52Cristiano Ronaldo jismoniy holati haqidagi shubhalarni rad etdiCristiano Ronaldo jismoniy holati haqidagi shubhalarni rad etdiBugun, 06:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi