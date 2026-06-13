Kaka Real Madrid’dagi muvaffaqiyatsizligi sabablarini ochiqladi

·45·Sport
Kaka Real Madrid’dagi muvaffaqiyatsizligi sabablarini ochiqladi

Braziliyalik afsonaviy futbolchi Kaka Real Madrid klubidagi toʻrt yillik qiyin davri haqida soʻzlab berdi. Sobiq "Oltin toʻp" sohibi Santiago Bernabeu stadioniga katta umidlar bilan kelgan boʻlsa-da, Milan safida koʻrsatgan dunyo darajasidagi oʻyinini Ispaniyada takrorlay olmadi. Kaka 2009-yilda Madridga koʻchib oʻtgan edi, biroq uning faoliyati sovrinlardan koʻra koʻproq jarohatlar va tushunmovchiliklar bilan yodda qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rio Ferdinand’ning podkastida ishtirok etgan Kaka muxlislarning unga boʻlgan munosabati haqida toʻxtaldi. "Mening Real Madrid’dagi davrim murakkab kechdi. Agar hozir klub tarixidagi eng yomon transferlarga qarasangiz, men Eden Hazard bilan birinchi oʻrinda turaman. Bu achchiq haqiqat, lekin men buni tushunaman", — dedi 44 yoshli sobiq yarim himoyachi.

Kaka oʻzining muvaffaqiyatsizligiga ikki asosiy omilni sabab qilib koʻrsatdi: jarohatlar va murabbiy Joze Mourinyo’ning qarorlari. 2010-yilda jamoaga kelgan Joze Mourinyo jismoniy va tezkor futbolni afzal koʻrgan. Kaka oʻz pozitsiyasi uchun Mesut Özil, Angel Di Maria va Karim Benzema kabi yulduzlar bilan raqobatlashishga majbur boʻlganini, murabbiy esa koʻpincha boshqalarni tanlaganini taʼkidladi.

Shunga qaramay, Kaka jamoa yetakchisi Cristiano Ronaldo bilan ajoyib munosabatda boʻlganini aytdi. Braziliyalik yulduz portugaliyalik jamoadoshining mehnatsevarligini yuqori baholadi: "Cristiano Ronaldo bilan toʻrt yil birga oʻynadim. U ajoyib inson va jamoadosh. Uning rekordlar oʻrnatish va gol urishga boʻlgan ishtiyoqi hayratlanarli. U biz uchun koʻplab muammolarni hal qilardi va men uchun haqiqiy ilhom manbai edi".

Kaka Real Madrid safida jami 120 ta oʻyinda maydonga tushib, 29 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Garchi u Ispaniya chempionligi va Qirol kubogini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, jarohatlar tufayli oʻzining eng yuqori sport formasiga qayta olmadi va 2013-yilda yana Milan klubiga qaytib ketdi.

Real MadridKakaCristiano RonaldoJoze MourinyoFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Bugun, 17:12Luis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiLuis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiBugun, 17:05Levandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiLevandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiBugun, 16:57Geoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinGeoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinBugun, 16:52Liverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyorLiverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyorBugun, 16:37Devid Bekxem Gollivudda yulduzga ega bo‘ldi: tarixiy lahzaDevid Bekxem Gollivudda yulduzga ega bo‘ldi: tarixiy lahzaBugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi