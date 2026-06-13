Kaka Real Madrid’dagi muvaffaqiyatsizligi sabablarini ochiqladi
Braziliyalik afsonaviy futbolchi Kaka Real Madrid klubidagi toʻrt yillik qiyin davri haqida soʻzlab berdi. Sobiq "Oltin toʻp" sohibi Santiago Bernabeu stadioniga katta umidlar bilan kelgan boʻlsa-da, Milan safida koʻrsatgan dunyo darajasidagi oʻyinini Ispaniyada takrorlay olmadi. Kaka 2009-yilda Madridga koʻchib oʻtgan edi, biroq uning faoliyati sovrinlardan koʻra koʻproq jarohatlar va tushunmovchiliklar bilan yodda qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rio Ferdinand’ning podkastida ishtirok etgan Kaka muxlislarning unga boʻlgan munosabati haqida toʻxtaldi. "Mening Real Madrid’dagi davrim murakkab kechdi. Agar hozir klub tarixidagi eng yomon transferlarga qarasangiz, men Eden Hazard bilan birinchi oʻrinda turaman. Bu achchiq haqiqat, lekin men buni tushunaman", — dedi 44 yoshli sobiq yarim himoyachi.
Kaka oʻzining muvaffaqiyatsizligiga ikki asosiy omilni sabab qilib koʻrsatdi: jarohatlar va murabbiy Joze Mourinyo’ning qarorlari. 2010-yilda jamoaga kelgan Joze Mourinyo jismoniy va tezkor futbolni afzal koʻrgan. Kaka oʻz pozitsiyasi uchun Mesut Özil, Angel Di Maria va Karim Benzema kabi yulduzlar bilan raqobatlashishga majbur boʻlganini, murabbiy esa koʻpincha boshqalarni tanlaganini taʼkidladi.
Shunga qaramay, Kaka jamoa yetakchisi Cristiano Ronaldo bilan ajoyib munosabatda boʻlganini aytdi. Braziliyalik yulduz portugaliyalik jamoadoshining mehnatsevarligini yuqori baholadi: "Cristiano Ronaldo bilan toʻrt yil birga oʻynadim. U ajoyib inson va jamoadosh. Uning rekordlar oʻrnatish va gol urishga boʻlgan ishtiyoqi hayratlanarli. U biz uchun koʻplab muammolarni hal qilardi va men uchun haqiqiy ilhom manbai edi".
Kaka Real Madrid safida jami 120 ta oʻyinda maydonga tushib, 29 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Garchi u Ispaniya chempionligi va Qirol kubogini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, jarohatlar tufayli oʻzining eng yuqori sport formasiga qayta olmadi va 2013-yilda yana Milan klubiga qaytib ketdi.
…