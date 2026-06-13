Liverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyor
Liverpul jamoasi oʻzining iqtidorli yosh yulduzi Rio Ngumoha atrofidagi mish-mishlarga chek qoʻyish maqsadida keskin choralar koʻrishni rejalashtirmoqda. Soʻnggi vaqtlarda 17 yoshli vingerning Myunxenning Bavariya klubiga oʻtishi borasidagi xabarlar Mersisayd klubi rahbariyatini hushyor torttirdi. Mersisaydliklar oʻzining qadrli aktivini „Enfild“da olib qolish niyatida va Germaniyadan boʻlayotgan qiziqishlarni soʻndirish uchun yangi, foydali shartnoma tayyorlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Football Insider nashrining xabar berishicha, Liverpul Ngumoha bilan uzoq muddatli hamkorlikni taʼminlash uchun hal qiluvchi qadamlarni tashlamoqchi. Klub mutasaddilari futbolchi joriy yilda 18 yoshga toʻlishi bilanoq uning vakillari bilan muzokaralar stoliga oʻtirib, yangi bitimni imzolashni maqsad qilgan. Garchi futbolchi oʻtgan yilning sentyabr oyida ilk professional shartnomasini imzolagan boʻlsa-da, klub uning tarkibdagi oʻrniga mos ravishda maoshini oshirish va shartlarini yaxshilash zarur deb hisoblamoqda.
Bavariya vingerga chap qanotdagi asosiy nishon sifatida qaramoqda, biroq Liverpul rahbariyati futbolchi va nemis grandi oʻrtasida kelishuv borligi haqidagi daʼvolardan gʻazabda. Yangi bosh murabbiy Andoni Iraola kelishi bilan yosh iqtidor egasining faoliyatida yangi burilish yasash kutilmoqda. Iraola Ngumohani oʻzining taktik sxemasidagi muhim boʻlak deb biladi va uni asosiy tarkibga koʻproq integratsiya qilishni rejalashtirmoqda.
Liverpul ayni damda katta oʻzgarishlar davrini boshdan kechirmoqda. Ibrahima Konate, Muhammad Salah va Andy Robertson kabi yulduzlar ketganidan soʻng, jamoa oʻzining kelajagi hisoblangan yoshlarni saqlab qolishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Ngumoha kabi jahon darajasidagi iqtidorlarni raqiblarga sotmasdan, ularni oʻz akademiyasida tarbiyalash klubning asosiy ustuvor vazifasi boʻlib qoladi.
…