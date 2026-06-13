Liverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyor

·44·Sport
Liverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyor

Liverpul jamoasi oʻzining iqtidorli yosh yulduzi Rio Ngumoha atrofidagi mish-mishlarga chek qoʻyish maqsadida keskin choralar koʻrishni rejalashtirmoqda. Soʻnggi vaqtlarda 17 yoshli vingerning Myunxenning Bavariya klubiga oʻtishi borasidagi xabarlar Mersisayd klubi rahbariyatini hushyor torttirdi. Mersisaydliklar oʻzining qadrli aktivini „Enfild“da olib qolish niyatida va Germaniyadan boʻlayotgan qiziqishlarni soʻndirish uchun yangi, foydali shartnoma tayyorlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Football Insider nashrining xabar berishicha, Liverpul Ngumoha bilan uzoq muddatli hamkorlikni taʼminlash uchun hal qiluvchi qadamlarni tashlamoqchi. Klub mutasaddilari futbolchi joriy yilda 18 yoshga toʻlishi bilanoq uning vakillari bilan muzokaralar stoliga oʻtirib, yangi bitimni imzolashni maqsad qilgan. Garchi futbolchi oʻtgan yilning sentyabr oyida ilk professional shartnomasini imzolagan boʻlsa-da, klub uning tarkibdagi oʻrniga mos ravishda maoshini oshirish va shartlarini yaxshilash zarur deb hisoblamoqda.

Bavariya vingerga chap qanotdagi asosiy nishon sifatida qaramoqda, biroq Liverpul rahbariyati futbolchi va nemis grandi oʻrtasida kelishuv borligi haqidagi daʼvolardan gʻazabda. Yangi bosh murabbiy Andoni Iraola kelishi bilan yosh iqtidor egasining faoliyatida yangi burilish yasash kutilmoqda. Iraola Ngumohani oʻzining taktik sxemasidagi muhim boʻlak deb biladi va uni asosiy tarkibga koʻproq integratsiya qilishni rejalashtirmoqda.

Liverpul ayni damda katta oʻzgarishlar davrini boshdan kechirmoqda. Ibrahima Konate, Muhammad Salah va Andy Robertson kabi yulduzlar ketganidan soʻng, jamoa oʻzining kelajagi hisoblangan yoshlarni saqlab qolishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Ngumoha kabi jahon darajasidagi iqtidorlarni raqiblarga sotmasdan, ularni oʻz akademiyasida tarbiyalash klubning asosiy ustuvor vazifasi boʻlib qoladi.

LiverpulBavariyaRio NgumohaTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Bugun, 17:12Luis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiLuis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiBugun, 17:05Levandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiLevandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiBugun, 16:57Geoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinGeoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinBugun, 16:52Kaka Real Madrid’dagi muvaffaqiyatsizligi sabablarini ochiqladiKaka Real Madrid’dagi muvaffaqiyatsizligi sabablarini ochiqladiBugun, 16:33Devid Bekxem Gollivudda yulduzga ega bo‘ldi: tarixiy lahzaDevid Bekxem Gollivudda yulduzga ega bo‘ldi: tarixiy lahzaBugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi