Styuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdi

·0·Sport
Styuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdi

Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Styuart Pirs Arsenal yarim himoyachisi Declan Rice’ni oʻzining "poʻlatdek irodasini" koʻrsatishga va jamoa ierarxiyasida nazoratni qoʻlga olishga undadi. Pirsning fikricha, agar "uch sherlar" 60 yillik sovrinsiz seriyaga chek qoʻymoqchi boʻlsa, Rice maydonda yanada qatʼiyatliroq harakat qilishi lozim. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Pirs Declan Rice’ning jismoniy va texnik imkoniyatlari uni turnirning eng yaxshi futbolchisiga aylantira olishini taʼkidladi. Biroq, u futbolchining standart vaziyatlardagi mahoratidan yetarlicha foydalanilmayotganidan hayronligini yashirmadi. Sobiq himoyachining aytishicha, Rice hatto Harry Kane kabi yulduzlar boʻlganda ham, jarima zarbalarini oʻz zimmasiga olishi kerak.

"Top-darajadagi futbolchilar maʼlum darajada yoqimli insonlardir, lekin maydonda ular oʻz maqsadlariga erishish uchun qatʼiyatli boʻlishadi. Men Declan Rice’ning Real Madrid darvozasiga ikkita ajoyib jarima zarbasi yoʻllaganini koʻrganman, lekin shundan beri u bu mahoratini kam koʻrsatmoqda. Agar men uning oʻrnida boʻlganimda, jamoadoshlarimga: 'Yoʻlimdan qoching, buni men tepaman', degan boʻlardim", — deydi Pirs.

Shuningdek, Pirs zamonaviy Angliya terma jamoasining oʻyin uslubi oʻzgarganini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, hozirgi jamoa avvalgi davrlarga qaraganda ancha "ayyorroq" va zamonaviy futbol talablariga moslashgan. Garchi bu anʼanaviy inglizcha kurashuvchanlikdan biroz uzoqlashish boʻlsa-da, turnirlarda gʻalaba qozonish uchun bunday strategiya zarurligini qoʻshimcha qildi.

Declan Rice Arsenal safida barqaror oʻyin koʻrsatayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar undan terma jamoada koʻproq masʼuliyatni oʻz boʻyniga olishni kutishmoqda. Angliya Premer-ligasi yulduzi endi nafaqat oʻyinni buzuvchi, balki uchrashuv taqdirini hal qiluvchi yetakchi sifatida namoyon boʻlishi kerakligi taʼkidlanmoqda.

AngliyaDeclan RiceHarry KaneArsenalAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandiJahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandiBugun, 17:33Anchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiAnchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiBugun, 17:24Mishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliMishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliBugun, 17:16Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Bugun, 17:12Luis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiLuis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiBugun, 17:05Levandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiLevandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiBugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi