Styuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdi
Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Styuart Pirs Arsenal yarim himoyachisi Declan Rice’ni oʻzining "poʻlatdek irodasini" koʻrsatishga va jamoa ierarxiyasida nazoratni qoʻlga olishga undadi. Pirsning fikricha, agar "uch sherlar" 60 yillik sovrinsiz seriyaga chek qoʻymoqchi boʻlsa, Rice maydonda yanada qatʼiyatliroq harakat qilishi lozim. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Pirs Declan Rice’ning jismoniy va texnik imkoniyatlari uni turnirning eng yaxshi futbolchisiga aylantira olishini taʼkidladi. Biroq, u futbolchining standart vaziyatlardagi mahoratidan yetarlicha foydalanilmayotganidan hayronligini yashirmadi. Sobiq himoyachining aytishicha, Rice hatto Harry Kane kabi yulduzlar boʻlganda ham, jarima zarbalarini oʻz zimmasiga olishi kerak.
"Top-darajadagi futbolchilar maʼlum darajada yoqimli insonlardir, lekin maydonda ular oʻz maqsadlariga erishish uchun qatʼiyatli boʻlishadi. Men Declan Rice’ning Real Madrid darvozasiga ikkita ajoyib jarima zarbasi yoʻllaganini koʻrganman, lekin shundan beri u bu mahoratini kam koʻrsatmoqda. Agar men uning oʻrnida boʻlganimda, jamoadoshlarimga: 'Yoʻlimdan qoching, buni men tepaman', degan boʻlardim", — deydi Pirs.
Shuningdek, Pirs zamonaviy Angliya terma jamoasining oʻyin uslubi oʻzgarganini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, hozirgi jamoa avvalgi davrlarga qaraganda ancha "ayyorroq" va zamonaviy futbol talablariga moslashgan. Garchi bu anʼanaviy inglizcha kurashuvchanlikdan biroz uzoqlashish boʻlsa-da, turnirlarda gʻalaba qozonish uchun bunday strategiya zarurligini qoʻshimcha qildi.
Declan Rice Arsenal safida barqaror oʻyin koʻrsatayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar undan terma jamoada koʻproq masʼuliyatni oʻz boʻyniga olishni kutishmoqda. Angliya Premer-ligasi yulduzi endi nafaqat oʻyinni buzuvchi, balki uchrashuv taqdirini hal qiluvchi yetakchi sifatida namoyon boʻlishi kerakligi taʼkidlanmoqda.
…