Endrick oʻzini Cristiano Ronaldo bilan solishtirdi

·0·Sport
Endrick oʻzini Cristiano Ronaldo bilan solishtirdi

Braziliyalik iqtidorli hujumchi Endrick oʻz faoliyatidagi harbiycha intizom va qurbonliklar haqida gapirib, oʻzining professional yondashuvini kumiri Cristiano Ronaldo bilan qiyosladi. Hozirda futbolchi 2026-yilgi Jahon chempionatiga eʻtibor qaratgan boʻlib, Real Madrid jamoasining yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo qoʻl ostida oʻz kelajagini mustahkamlashni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

19 yoshli futbolchi Madridda imkoniyatlar kamligi sababli oʻyin amaliyotini tiklash uchun Lyon klubida ijara asosida toʻp surgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, mehnatga boʻlgan ishtiyoqi uni Ispaniya poytaxtida muvaffaqiyatga yetaklovchi asosiy omil boʻladi. "Yoshligimdan qattiq ishlashni xohlaganim Cristiano Ronaldo bilan oʻxshash jihatimdir, lekin men uni nafaqat mehnatsevarligi, balki ulkan isteʻdodi va qiyinchiliklarni yengib oʻtish tarixi uchun ham hurmat qilaman", — dedi Endrick GQ Brazil nashriga bergan intervyusida.

Endrickning Lyon jamoasiga ijaraga oʻtishi uning uchun burilish nuqtasi boʻldi. 2025-yilda jiddiy jarohat tufayli 173 kunni oʻtkazib yuborgan hujumchi, Fransiyada 21 oʻyinda 8 ta gol va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu natija unga oʻziga boʻlgan ishonchni qaytarishga va Braziliya terma jamoasidan yana joy olishga yordam berdi.

Endi Joze Mourinyo Real Madrid boshqaruviga kelishi bilan Endrickda keyingi mavsumda asosiy tarkibdan joy olish uchun ajoyib imkoniyat paydo boʻldi. Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtirok uning "Santyago Bernabeu"dagi kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.

Real MadridEndrickCristiano RonaldoJose MourinhoJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqdaArbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqdaKecha, 18:49Braziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladiBraziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladiKecha, 18:43Ruben Amorim Milan bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqdaRuben Amorim Milan bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqdaKecha, 17:54Styuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdiStyuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdiKecha, 17:34Jahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandiJahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandiKecha, 17:33Anchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiAnchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiKecha, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi