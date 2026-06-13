Endrick oʻzini Cristiano Ronaldo bilan solishtirdi
Braziliyalik iqtidorli hujumchi Endrick oʻz faoliyatidagi harbiycha intizom va qurbonliklar haqida gapirib, oʻzining professional yondashuvini kumiri Cristiano Ronaldo bilan qiyosladi. Hozirda futbolchi 2026-yilgi Jahon chempionatiga eʻtibor qaratgan boʻlib, Real Madrid jamoasining yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo qoʻl ostida oʻz kelajagini mustahkamlashni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
19 yoshli futbolchi Madridda imkoniyatlar kamligi sababli oʻyin amaliyotini tiklash uchun Lyon klubida ijara asosida toʻp surgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, mehnatga boʻlgan ishtiyoqi uni Ispaniya poytaxtida muvaffaqiyatga yetaklovchi asosiy omil boʻladi. "Yoshligimdan qattiq ishlashni xohlaganim Cristiano Ronaldo bilan oʻxshash jihatimdir, lekin men uni nafaqat mehnatsevarligi, balki ulkan isteʻdodi va qiyinchiliklarni yengib oʻtish tarixi uchun ham hurmat qilaman", — dedi Endrick GQ Brazil nashriga bergan intervyusida.
Endrickning Lyon jamoasiga ijaraga oʻtishi uning uchun burilish nuqtasi boʻldi. 2025-yilda jiddiy jarohat tufayli 173 kunni oʻtkazib yuborgan hujumchi, Fransiyada 21 oʻyinda 8 ta gol va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu natija unga oʻziga boʻlgan ishonchni qaytarishga va Braziliya terma jamoasidan yana joy olishga yordam berdi.
Endi Joze Mourinyo Real Madrid boshqaruviga kelishi bilan Endrickda keyingi mavsumda asosiy tarkibdan joy olish uchun ajoyib imkoniyat paydo boʻldi. Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtirok uning "Santyago Bernabeu"dagi kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.
…