Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)
Okean ortining muhtasham yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasida qizg‘in va kutilmagan natijalarga boy o‘yinlar seriyasi davom etmoqda. «B» guruhining 1-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuvda Osiyoning kuchli vakillaridan biri — Qatar milliy terma jamoasi Yevropaning noqulay hamda tajribali grandlaridan bo‘lmish Shveysariya termasiga qarshi saf tortdi. Uchrashuv davomida yevropalik futbolchilar yaqqol taktik va jismoniy ustunlikka ega bo‘lib, ketma-ket xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishgan bo‘lsa-da, Xulen Lopetegi shogirdlari haqiqiy iroda namoyish etishdi.
O‘yinning so‘nggi pallasida bor kuchi bilan oldinga tashlangan qatarlik charm to‘p ustalari raqib darvozasini ishg‘ol qilib, dramatik tarzda mag‘lubiyatdan qutulib qolishdi.
Mundiallar tarixidagi ilk ochko va Lopetegi fenomeni
Ushbu jangovar durang natijasi o‘yin tugashini intizorlik bilan kutgan qatarlik muxlislar uchun chinakam tarixiy voqeaga aylandi. Boisi, Qatar milliy jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionati final bosqichlarida rasman ochko qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi.
Aytish joizki, AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan mazkur nufuzli turnir Qatar futboli uchun tarixdagi ikkinchi mundial hisoblanadi. Bundan avval, ya’ni 2022 yilgi dunyo birinchiligida ular musobaqa tashkilotchisi sifatida saralashsiz, avtomatik tarzda yo‘llanmaga ega bo‘lishgan va guruhdagi barcha uchrashuvlarda mag‘lub bo‘lishgan edi. Bu safar esa tajribali mutaxassis Xulen Lopetegi qo‘l ostida jamoa yangi qiyofa kasb etganini ko‘rsatib qo‘ydi.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali «B» guruhidagi 1-turdan keyingi umumiy holat va jamoalarning bo‘lajak uchrashuvlari taqvimi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Guruh va tur maqomi
To‘qnash kelgan jamoalar
Qayd etilgan hisob
Guruhdagi barcha jamoalar ochkosi
2-turdagi uchrashuvlar taqvimi
3-turdagi hal qiluvchi bahslar
«B» guruhi, 1-tur
Qatar — Shveysariya
Durang
(So‘nggi daqiqalardagi gol)
Hammada 1 ochkodan
(Mutlaq tenglik)
• Shveysariya — Bosniya (18 iyun)
• Qatar — Kanada (19 iyun)
• Qatar — Bosniya (24 iyun)
• Shveysariya — Kanada (24 iyun)
«B» guruhi, 1-tur
Kanada — Bosniya
1 : 1
—
—
—
«B» guruhida intriga avjida: Kvartetda mutlaq tenglik!
Mazkur dramatik durang bahsidan so‘ng Qatar va Shveysariya terma jamoalari o‘z hisoblariga 1 ochkodan yozib qo‘yishdi. Qizig‘i shundaki, ushbu guruhning ochilish o‘yinida ham chempionat mezbonlaridan biri Kanada va Bosniya va Hersegovina termalari xuddi shunday 1:1 hisobida ochko bo‘lishishgan edi. Natijada, birinchi tur yakunlariga ko‘ra «B» guruhining barcha 4 ta vakilida bir xil — 1 ochkodan mavjud bo‘lib turibdi. Bu esa keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun kurash yanada ayovsiz va qiziqarli tus olishidan darak beradi.
Oldindagi qaynoq bahslar taqvimi: Endilikda Xulen Lopetegi boshqaruvidagi Qatar milliy terma jamoasi 2-tur doirasida 19 iyun kuni mezbon Kanadaga qarshi saf tortadi. Guruh bosqichining so‘nggi 3-turida esa 24 iyun kuni Bosniya va Hersegovina vakillari bilan kuch sinashadi. Shveysariya terma jamoasi esa mos ravishda dastlab 18 iyun kuni Bosniya bilan, so‘ngra 24 iyun sanasida Kanada termasiga qarshi yashil maydonda bahs olib boradi.
Jahon chempionatining eng qaynoq va dramalarga boy uchrashuvlari, Osiyo jamoalarining mundialdagi tarixiy odimlari, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…