Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)

·38·Sport
Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)

Okean ortining muhtasham yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasida qizg‘in va kutilmagan natijalarga boy o‘yinlar seriyasi davom etmoqda. «B» guruhining 1-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuvda Osiyoning kuchli vakillaridan biri — Qatar milliy terma jamoasi Yevropaning noqulay hamda tajribali grandlaridan bo‘lmish Shveysariya termasiga qarshi saf tortdi. Uchrashuv davomida yevropalik futbolchilar yaqqol taktik va jismoniy ustunlikka ega bo‘lib, ketma-ket xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishgan bo‘lsa-da, Xulen Lopetegi shogirdlari haqiqiy iroda namoyish etishdi.

O‘yinning so‘nggi pallasida bor kuchi bilan oldinga tashlangan qatarlik charm to‘p ustalari raqib darvozasini ishg‘ol qilib, dramatik tarzda mag‘lubiyatdan qutulib qolishdi.

Mundiallar tarixidagi ilk ochko va Lopetegi fenomeni

Ushbu jangovar durang natijasi o‘yin tugashini intizorlik bilan kutgan qatarlik muxlislar uchun chinakam tarixiy voqeaga aylandi. Boisi, Qatar milliy jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionati final bosqichlarida rasman ochko qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi.

Aytish joizki, AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan mazkur nufuzli turnir Qatar futboli uchun tarixdagi ikkinchi mundial hisoblanadi. Bundan avval, ya’ni 2022 yilgi dunyo birinchiligida ular musobaqa tashkilotchisi sifatida saralashsiz, avtomatik tarzda yo‘llanmaga ega bo‘lishgan va guruhdagi barcha uchrashuvlarda mag‘lub bo‘lishgan edi. Bu safar esa tajribali mutaxassis Xulen Lopetegi qo‘l ostida jamoa yangi qiyofa kasb etganini ko‘rsatib qo‘ydi.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali «B» guruhidagi 1-turdan keyingi umumiy holat va jamoalarning bo‘lajak uchrashuvlari taqvimi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Guruh va tur maqomi

To‘qnash kelgan jamoalar

Qayd etilgan hisob

Guruhdagi barcha jamoalar ochkosi

2-turdagi uchrashuvlar taqvimi

3-turdagi hal qiluvchi bahslar

«B» guruhi, 1-tur

Qatar — Shveysariya

Durang


(So‘nggi daqiqalardagi gol)

Hammada 1 ochkodan


(Mutlaq tenglik)

Shveysariya — Bosniya (18 iyun)


Qatar — Kanada (19 iyun)

Qatar — Bosniya (24 iyun)


Shveysariya — Kanada (24 iyun)

«B» guruhi, 1-tur

Kanada — Bosniya

1 : 1

«B» guruhida intriga avjida: Kvartetda mutlaq tenglik!

Mazkur dramatik durang bahsidan so‘ng Qatar va Shveysariya terma jamoalari o‘z hisoblariga 1 ochkodan yozib qo‘yishdi. Qizig‘i shundaki, ushbu guruhning ochilish o‘yinida ham chempionat mezbonlaridan biri Kanada va Bosniya va Hersegovina termalari xuddi shunday 1:1 hisobida ochko bo‘lishishgan edi. Natijada, birinchi tur yakunlariga ko‘ra «B» guruhining barcha 4 ta vakilida bir xil — 1 ochkodan mavjud bo‘lib turibdi. Bu esa keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun kurash yanada ayovsiz va qiziqarli tus olishidan darak beradi.

Oldindagi qaynoq bahslar taqvimi: Endilikda Xulen Lopetegi boshqaruvidagi Qatar milliy terma jamoasi 2-tur doirasida 19 iyun kuni mezbon Kanadaga qarshi saf tortadi. Guruh bosqichining so‘nggi 3-turida esa 24 iyun kuni Bosniya va Hersegovina vakillari bilan kuch sinashadi. Shveysariya terma jamoasi esa mos ravishda dastlab 18 iyun kuni Bosniya bilan, so‘ngra 24 iyun sanasida Kanada termasiga qarshi yashil maydonda bahs olib boradi.

Jahon chempionatining eng qaynoq va dramalarga boy uchrashuvlari, Osiyo jamoalarining mundialdagi tarixiy odimlari, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

QatarShveytsariyaJulen LopeteguiFutbol bo'yicha jahon chempionatiKanada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Bugun, 07:02Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Bugun, 06:55Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Bugun, 06:36Avstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondiAvstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondiBugun, 06:15Braziliya milliy terma jamoasi ilk turda Marokash bilan durang o‘ynadiBraziliya milliy terma jamoasi ilk turda Marokash bilan durang o‘ynadiBugun, 05:43Shotlandiya terma jamoasi ilk turda Gaiti ustidan g‘alaba qozondiShotlandiya terma jamoasi ilk turda Gaiti ustidan g‘alaba qozondiBugun, 05:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi