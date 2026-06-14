Krishtianu bilan uchrashuvda mashhur bloger qiz ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)

·1·Sport
Krishtianu bilan uchrashuvda mashhur bloger qiz ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)

Okean orti yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi ham nihoyat boshlandi. Butun dunyo nigohi terma jamoalarning so‘nggi tayyorgarlik jarayonlariga qaratilgan bir paytda, Portugaliya milliy terma jamoasining o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini bazasida millionlab muxlislar qalbini larzaga keltirgan, o‘ta samimiy va hayajonli voqea yuz berdi. Dunyo futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu o‘zining eng sodiq ishqibozlaridan biri, futbol olamida mashhur bo‘lgan belgiyalik taniqli kontent yaratuvchisi (bloger) Selin Dept bilan yuzma-yuz uchrashdi.

Ushbu uchrashuv aks etgan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilishi bilan qisqa fursatda butun dunyoda haqiqiy shov-shuvga va trendga aylanib ulgurdi.

Kutilmagan uchrashuv va baxtdan yig‘lagan bloger qiz

Belgiyalik Selin Dept uzoq yillardan buyon aynan futbol mavzusida qiziqarli videolar tayyorlashi va portugaliyalik superyulduzga bo‘lgan cheksiz hurmat-ehtiromi bilan tanilgan edi. U yillar davomida orzu qilgan kumiri — Krishtianu Ronalduni nihoyat qarshisida ko‘rganida, o‘zini tutib tura olmadi. Tarqalgan videoda Selinning sevinch va hayajondan ko‘z yoshlarini tiya olmay, yig‘lagan holda afsonaviy futbolchi bilan salomlashgani aks etgan.

Sayyoramizning eng mashhur insoni bo‘lishiga qaramay, Ronaldu bu vaziyatga shunchaki oddiy muxlislar bilan qisqa muloqot sifatida qaramadi. U o‘zining yumshoq va mehribon tomonini namoyish etib, qizga tasalli berishga vaqt ajratdi. U Selinni bag‘riga bosib, ko‘z yoshlarini ohista artdi va u bilan juda iliq suhbat qurdi.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Ronaldu va uning sodiq muxlisi o‘rtasida kechgan samimiy suhbat va uchrashuv tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Uchrashuv qahramonlari

Bahs bo‘lib o‘tgan maskan va vaqt

Muxlis qizning faoliyati

Ronalduning samimiy so‘zlari

Selinning hayajonli javobi

Ijtimoiy tarmoqlardagi aks-sado

Krishtianu Ronaldu


(Portugaliya yulduzi)

Portugaliya yig‘ini bazasi


(JCH-2026 oldidan, shu hafta)

Selin Dept


(Belgiyalik bloger, kontentmeyker)

«Yig‘lama... Sen bilan tanishganimdan xursandman»

«Hamma narsa uchun rahmat. Siz bilan suratga tushsak bo‘ladimi?»

Shov-shuvga aylandi


(Millionlab ko‘rilishlar)

«Yig‘lama... Sen bilan tanishganimdan baxtiyorman!»

Selin baxtdan sarmast bo‘lib, o‘z his-tuyg‘ularini jilovlashga chirangan bir paytda, Krishtianu Ronaldu unga qarab jilmaydi va tinchlantiruvchi ohangda shunday dedi:

«Yig‘lama, iltimos. Shuncha vaqtdan beri mening faoliyatimni kuzatib, ortimdan ergashib yuribsan. Sen bilan yaqindan tanishganimdan juda ham xursandman. Endi baxtli onlarimizda nima qilishimizni istaysan?»

Yosh kontent yaratuvchisi hamon hayajondan titrab, kumiriga javob qaytardi:

«Avvalo, menga mana shunday baxtni taqdim etganingiz va umuman hayotimdagi katta motivatsiya bo‘lganingiz — hamma-hamma narsa uchun sizga katta rahmat. Siz bilan esdalik uchun go‘zal bir suratga tushsak bo‘ladimi?»

Mazkur muloqot Selin uchun naqadar ulkan ahamiyatga ega ekanini yaqqol ko‘rsatib berdi. Zero, u o‘z chiqishlarida Ronalduni nafaqat futboldagi, balki blogerlik faoliyatidagi eng katta ilhom manbai deb ko‘p bora ta’kidlagan. Esdalik uchun suratga tushishdan oldin ham Krishtianu qizga g‘amxo‘rlik qilib, ko‘z yoshlarini tamomila artib tashlashini so‘radi va u bilan do‘stona suhbatni davom ettirdi. Ushbu video Krishtianuning naqadar buyuk qalb sohibi ekanini yana bir bor isbotladi.

Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Krishtianu Ronaldu va boshqa dunyo yulduzlari hayotidagi eng qiziqarli va kundalik hayotimizga oid xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Darwin Nunez yana Liverpulga qaytishi mumkinmi: Ijtimoiy tarmoqlardagi sirli postDarwin Nunez yana Liverpulga qaytishi mumkinmi: Ijtimoiy tarmoqlardagi sirli postBugun, 08:32Xamzat Chimayev «RAF 10» turniridagi debyut bahsida zafar quchdi (video)Xamzat Chimayev «RAF 10» turniridagi debyut bahsida zafar quchdi (video)Bugun, 08:22Arman Sarukyan Toni Fergyusonni muddatidan oldin mag‘lub etdi (video)Arman Sarukyan Toni Fergyusonni muddatidan oldin mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:08Karlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdiKarlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdiBugun, 07:36Marokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdiMarokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdiBugun, 07:32Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Bugun, 07:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi