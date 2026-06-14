Krishtianu bilan uchrashuvda mashhur bloger qiz ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)
Okean orti yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi ham nihoyat boshlandi. Butun dunyo nigohi terma jamoalarning so‘nggi tayyorgarlik jarayonlariga qaratilgan bir paytda, Portugaliya milliy terma jamoasining o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini bazasida millionlab muxlislar qalbini larzaga keltirgan, o‘ta samimiy va hayajonli voqea yuz berdi. Dunyo futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu o‘zining eng sodiq ishqibozlaridan biri, futbol olamida mashhur bo‘lgan belgiyalik taniqli kontent yaratuvchisi (bloger) Selin Dept bilan yuzma-yuz uchrashdi.
Ushbu uchrashuv aks etgan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilishi bilan qisqa fursatda butun dunyoda haqiqiy shov-shuvga va trendga aylanib ulgurdi.
Kutilmagan uchrashuv va baxtdan yig‘lagan bloger qiz
Belgiyalik Selin Dept uzoq yillardan buyon aynan futbol mavzusida qiziqarli videolar tayyorlashi va portugaliyalik superyulduzga bo‘lgan cheksiz hurmat-ehtiromi bilan tanilgan edi. U yillar davomida orzu qilgan kumiri — Krishtianu Ronalduni nihoyat qarshisida ko‘rganida, o‘zini tutib tura olmadi. Tarqalgan videoda Selinning sevinch va hayajondan ko‘z yoshlarini tiya olmay, yig‘lagan holda afsonaviy futbolchi bilan salomlashgani aks etgan.
Sayyoramizning eng mashhur insoni bo‘lishiga qaramay, Ronaldu bu vaziyatga shunchaki oddiy muxlislar bilan qisqa muloqot sifatida qaramadi. U o‘zining yumshoq va mehribon tomonini namoyish etib, qizga tasalli berishga vaqt ajratdi. U Selinni bag‘riga bosib, ko‘z yoshlarini ohista artdi va u bilan juda iliq suhbat qurdi.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Ronaldu va uning sodiq muxlisi o‘rtasida kechgan samimiy suhbat va uchrashuv tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Uchrashuv qahramonlari
Bahs bo‘lib o‘tgan maskan va vaqt
Muxlis qizning faoliyati
Ronalduning samimiy so‘zlari
Selinning hayajonli javobi
Ijtimoiy tarmoqlardagi aks-sado
Krishtianu Ronaldu
(Portugaliya yulduzi)
Portugaliya yig‘ini bazasi
(JCH-2026 oldidan, shu hafta)
Selin Dept
(Belgiyalik bloger, kontentmeyker)
«Yig‘lama... Sen bilan tanishganimdan xursandman»
«Hamma narsa uchun rahmat. Siz bilan suratga tushsak bo‘ladimi?»
Shov-shuvga aylandi
(Millionlab ko‘rilishlar)
«Yig‘lama... Sen bilan tanishganimdan baxtiyorman!»
Selin baxtdan sarmast bo‘lib, o‘z his-tuyg‘ularini jilovlashga chirangan bir paytda, Krishtianu Ronaldu unga qarab jilmaydi va tinchlantiruvchi ohangda shunday dedi:
«Yig‘lama, iltimos. Shuncha vaqtdan beri mening faoliyatimni kuzatib, ortimdan ergashib yuribsan. Sen bilan yaqindan tanishganimdan juda ham xursandman. Endi baxtli onlarimizda nima qilishimizni istaysan?»
Yosh kontent yaratuvchisi hamon hayajondan titrab, kumiriga javob qaytardi:
«Avvalo, menga mana shunday baxtni taqdim etganingiz va umuman hayotimdagi katta motivatsiya bo‘lganingiz — hamma-hamma narsa uchun sizga katta rahmat. Siz bilan esdalik uchun go‘zal bir suratga tushsak bo‘ladimi?»
Mazkur muloqot Selin uchun naqadar ulkan ahamiyatga ega ekanini yaqqol ko‘rsatib berdi. Zero, u o‘z chiqishlarida Ronalduni nafaqat futboldagi, balki blogerlik faoliyatidagi eng katta ilhom manbai deb ko‘p bora ta’kidlagan. Esdalik uchun suratga tushishdan oldin ham Krishtianu qizga g‘amxo‘rlik qilib, ko‘z yoshlarini tamomila artib tashlashini so‘radi va u bilan do‘stona suhbatni davom ettirdi. Ushbu video Krishtianuning naqadar buyuk qalb sohibi ekanini yana bir bor isbotladi.
Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Krishtianu Ronaldu va boshqa dunyo yulduzlari hayotidagi eng qiziqarli va kundalik hayotimizga oid xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…