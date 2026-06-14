Manuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdi

·18·Sport
Manuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdi

Germaniya milliy jamoasi darvozaboni Manuyel Noyer JCH-2026 guruh bosqichidan o‘rin olgan Kyurasaoga qarshi uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi. Shu tariqa, tajribali posbon faoliyatidagi beshinchi jahon chempionatida ishtirok etdi.

40 yoshli darvozabon uchun bu mundial milliy jamoa safidagi so‘nggi yirik turnir bo‘lishi mumkin. Shunga qaramay, Noyer hali ham Germaniya terma jamoasi darvozasida muhim figura sifatida qolmoqda.

Manuyel Noyer ilk bor 2010 yil Janubiy Afrika Respublikasida o‘tkazilgan jahon chempionatida ishtirok etgan. O‘sha paytda u «Shalke» klubi sharafini himoya qilardi. Mazkur turnirdan keyin esa darvozabon Myunxenning «Bavariya» klubiga o‘tib, faoliyatida yangi bosqichni boshlagan.

JARdagi mundialda Noyer Germaniya terma jamoasi safida 6 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Oradan to‘rt yil o‘tib, Braziliyada o‘tkazilgan JCH-2014da u faoliyatidagi eng katta yutuqlardan biriga erishdi. Germaniya milliy jamoasi o‘sha turnirda jahon chempioni bo‘lgan, Noyer esa barcha 7 ta o‘yinda darvozani qo‘riqlagan.

Keyinchalik u Rossiyadagi JCH-2018 va Qatardagi JCH-2022da ham Germaniya terma jamoasi safida ishtirok etdi. Biroq nemislar so‘nggi ikki mundialda kutilgan natijani ko‘rsata olmagan va guruh bosqichidan keyin musobaqani tark etgan edi.

Noyer zamonaviy futbol tarixidagi eng kuchli darvozabonlardan biri sifatida e’tirof etiladi. U nafaqat seyvlari, balki oyoq bilan o‘yinni boshlash mahorati va “sviper-kiper” uslubini yangi darajaga olib chiqqan posbon sifatida ham futbol tarixida o‘z o‘rniga ega.

Uning beshinchi jahon chempionatida maydonga tushishi Germaniya futboli uchun ham, butun jahon futboli uchun ham muhim voqea bo‘ldi. Bunday darajada uzoq yillar barqaror o‘ynash — oson ish emas. Noyer esa yana bir bor o‘zining katta sahna futbolchisi ekanini isbotladi.

Manuel NeuerGermaniyaBayern MunchenShalkeBraziliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Islom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdiIslom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdiBugun, 17:16«Real» Mark Kukurelya transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi...«Real» Mark Kukurelya transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi...Bugun, 17:06«Bavariya» Maykl Olise bilan shartnomani uzaytirmoqchi...«Bavariya» Maykl Olise bilan shartnomani uzaytirmoqchi...Bugun, 16:00O‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradiO‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradiBugun, 15:49Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?Bugun, 13:31Ruslan Pimenov: O‘zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqa olmaydi...Ruslan Pimenov: O‘zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqa olmaydi...Bugun, 13:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?