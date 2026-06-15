Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?
Dunyoning eng nufuzli aralash yakkakurashlar promousheni hisoblangan UFC olamida navbatdagi katta moliyaviy shov-shuv va kamarlar to‘qnashuvi atrofidagi sirlar oshkor bo‘ldi. Okean ortida tashkil etilayotgan, muxlislar intiqlik bilan kutayotgan yirik «UFC Freedom 250» yubiley turnirining markaziy jangi nega bekor qilingani va nima sababdan butkul boshqa juftlik oktagonga chiqadigan bo‘lgani ma’lum bo‘ldi. Ispaniyalik taniqli va mag‘lubiyatsiz sportchi Iliya Topuriya rossiyalik yengil vazn qiroli Islam Maxachevga qarshi kechishi kutilgan super-jang uchun o‘ta ulkan mablag‘ talab qilgani ochiqlandi.
20 million dollarlik shart va rad etilgan kelishuv
Germaniya va Ispaniya sporti nashrlarida katta muhokamalarga sabab bo‘lgan ushbu voqelik haqida yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni Islam Maxachev mashhur bloger Adam Zubayrayevga bergan eksklyuziv intervyusida batafsil so‘zlab berdi. Ma’lum bo‘lishicha, liga rahbariyati ushbu ikki chempion o‘rtasidagi mega-jangni tashkil etish uchun bor imkoniyatini ishga solgan.
Islam Maxachev bo‘lib o‘tgan yashirin muzokaralarni quyidagicha bayon etdi:
«Liga mutasaddilari menga aloqaga chiqib, Iliya Topuriyaga qarshi jang o‘tkazish taklifini berishdi. Men hech qanday ikkilanishlarsiz ushbu taklifga rozilik bildirdim. Biroq ertasi kuni tashkilotchilar yana qo‘ng‘iroq qilishib, vaziyat o‘zgarganini aytishdi. Ma’lum bo‘lishicha, „El Matador“ (Topuriya) ushbu to‘qnashuv uchun naqd 20 million dollar kafolatlangan gonorar talab qilgan. UFC rahbariyati bunday katta summani berishni istamagani sababli taklif rad etilgan va natijada bizning jang kun tartibidan olib tashlangan».
Quyidagi maxsus MMA tahliliy jadvali orqali «UFC Freedom 250» turnirining yangilangan markaziy jangi va Islam Maxachevning oktagonga qaytish rejalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Jangchining ism-sharifi
Joriy chempionlik maqomi
Talab qilingan rekord gonorar
Turnirning yangi markaziy jangi
Musobaqaning rasmiy sanasi
Maxachevning navbatdagi jangi (UFC 330)
Iliya Topuriya
(Ispaniya vakili)
Divizion chempioni
20 million dollar
(Rad etildi)
Iliya Topuriya — Jastin Getji
Ertaga tongda
(AQSH mustaqilligi kuni)
2026 yil 15 avgust
(Filadelfiya shahrida)
Islam Maxachev
(Rossiya vakili)
Amaldagi vazn qiroli
Kelishuvga tayyor edi
To‘qnashuv bekor qilindi
Yubiley bayram shousi
Raqib nomi hali rasman
e’lon qilinmagan
Bugungi tonggi hayajon: Getji «El Matador»ga qarshi oktagonga chiqadi
Ushbu moliyaviy kelishmovchiliklardan so‘ng, UFC rahbariyati tezkorlik bilan Topuriyaga boshqa raqib topdi. Amerika Mustaqilligining 250 yilligiga bag‘ishlangan ushbu katta shouning bosh voqeasida Iliyaga qarshi divizionning vaqtinchalik chempioni, o‘ta xavfli va jangovar amerikalik Jastin Getji oktagonga ko‘tariladigan bo‘ldi. Mazkur super to‘qnashuv bugun bo‘lib o‘tadi va millionlab muxlislarni ekran qarshisiga mixlashi shubhasiz.
O‘z navbatida, yengil vazn vakili Islam Maxachev ham mashg‘ulotlarni to‘xtatgani yo‘q. U joriy yilning 15 avgust kuni AQSHning Filadelfiya shahrida o‘tkazilishi rejalashtirilgan «UFC 330» turnirida o‘z kamarini munosib himoya qilish uchun maydonga qaytadi. Hozircha uning chempionlik unvoni uchun kim qarshilik ko‘rsatishi rasman e’lon qilinmagan bo‘lsa-da, yaqin kunlarda raqib nomi ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.
UFC olamidagi eng shov-shuvli transferlar, chempionlarning yashirin million dollarlik gonorarlari, oktagondagi qaynoq to‘qnashuvlar va sport dunyosiga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…