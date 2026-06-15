Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?

·0·Sport
Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?

Dunyoning eng nufuzli aralash yakkakurashlar promousheni hisoblangan UFC olamida navbatdagi katta moliyaviy shov-shuv va kamarlar to‘qnashuvi atrofidagi sirlar oshkor bo‘ldi. Okean ortida tashkil etilayotgan, muxlislar intiqlik bilan kutayotgan yirik «UFC Freedom 250» yubiley turnirining markaziy jangi nega bekor qilingani va nima sababdan butkul boshqa juftlik oktagonga chiqadigan bo‘lgani ma’lum bo‘ldi. Ispaniyalik taniqli va mag‘lubiyatsiz sportchi Iliya Topuriya rossiyalik yengil vazn qiroli Islam Maxachevga qarshi kechishi kutilgan super-jang uchun o‘ta ulkan mablag‘ talab qilgani ochiqlandi.

20 million dollarlik shart va rad etilgan kelishuv

Germaniya va Ispaniya sporti nashrlarida katta muhokamalarga sabab bo‘lgan ushbu voqelik haqida yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni Islam Maxachev mashhur bloger Adam Zubayrayevga bergan eksklyuziv intervyusida batafsil so‘zlab berdi. Ma’lum bo‘lishicha, liga rahbariyati ushbu ikki chempion o‘rtasidagi mega-jangni tashkil etish uchun bor imkoniyatini ishga solgan.

Islam Maxachev bo‘lib o‘tgan yashirin muzokaralarni quyidagicha bayon etdi:

«Liga mutasaddilari menga aloqaga chiqib, Iliya Topuriyaga qarshi jang o‘tkazish taklifini berishdi. Men hech qanday ikkilanishlarsiz ushbu taklifga rozilik bildirdim. Biroq ertasi kuni tashkilotchilar yana qo‘ng‘iroq qilishib, vaziyat o‘zgarganini aytishdi. Ma’lum bo‘lishicha, „El Matador“ (Topuriya) ushbu to‘qnashuv uchun naqd 20 million dollar kafolatlangan gonorar talab qilgan. UFC rahbariyati bunday katta summani berishni istamagani sababli taklif rad etilgan va natijada bizning jang kun tartibidan olib tashlangan».

Quyidagi maxsus MMA tahliliy jadvali orqali «UFC Freedom 250» turnirining yangilangan markaziy jangi va Islam Maxachevning oktagonga qaytish rejalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Jangchining ism-sharifi

Joriy chempionlik maqomi

Talab qilingan rekord gonorar

Turnirning yangi markaziy jangi

Musobaqaning rasmiy sanasi

Maxachevning navbatdagi jangi (UFC 330)

Iliya Topuriya


(Ispaniya vakili)

Divizion chempioni

20 million dollar


(Rad etildi)

Iliya Topuriya — Jastin Getji

Ertaga tongda


(AQSH mustaqilligi kuni)

2026 yil 15 avgust


(Filadelfiya shahrida)

Islam Maxachev


(Rossiya vakili)

Amaldagi vazn qiroli

Kelishuvga tayyor edi

To‘qnashuv bekor qilindi

Yubiley bayram shousi

Raqib nomi hali rasman


e’lon qilinmagan

Bugungi tonggi hayajon: Getji «El Matador»ga qarshi oktagonga chiqadi

Ushbu moliyaviy kelishmovchiliklardan so‘ng, UFC rahbariyati tezkorlik bilan Topuriyaga boshqa raqib topdi. Amerika Mustaqilligining 250 yilligiga bag‘ishlangan ushbu katta shouning bosh voqeasida Iliyaga qarshi divizionning vaqtinchalik chempioni, o‘ta xavfli va jangovar amerikalik Jastin Getji oktagonga ko‘tariladigan bo‘ldi. Mazkur super to‘qnashuv bugun bo‘lib o‘tadi va millionlab muxlislarni ekran qarshisiga mixlashi shubhasiz.

O‘z navbatida, yengil vazn vakili Islam Maxachev ham mashg‘ulotlarni to‘xtatgani yo‘q. U joriy yilning 15 avgust kuni AQSHning Filadelfiya shahrida o‘tkazilishi rejalashtirilgan «UFC 330» turnirida o‘z kamarini munosib himoya qilish uchun maydonga qaytadi. Hozircha uning chempionlik unvoni uchun kim qarshilik ko‘rsatishi rasman e’lon qilinmagan bo‘lsa-da, yaqin kunlarda raqib nomi ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.

UFC olamidagi eng shov-shuvli transferlar, chempionlarning yashirin million dollarlik gonorarlari, oktagondagi qaynoq to‘qnashuvlar va sport dunyosiga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdiTommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdiBugun, 01:55Kot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdiKot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdiBugun, 01:45Xavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiXavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiBugun, 01:39Qatar Shveysariya bilan durang o‘ynab, FIFA reytingida O‘zbekistonni ortda qoldirdiQatar Shveysariya bilan durang o‘ynab, FIFA reytingida O‘zbekistonni ortda qoldirdiBugun, 00:54Dik Advokat Germaniya bilan bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng yig‘ladi...Dik Advokat Germaniya bilan bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng yig‘ladi...Bugun, 00:45Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi (video)Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi (video)Bugun, 00:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?