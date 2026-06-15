Jahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladi
AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionatida guruh bosqichi bahslari qizg‘in davom etmoqda. Mundialning navbatdagi o‘yin kunida “H” va “G” guruhlarida birinchi tur uchrashuvlari bo‘lib o‘tadi.
Bugun futbol muxlislarini bir nechta qiziqarli to‘qnashuvlar kutmoqda. Maydonga Ispaniya, Belgiya, Urugvay, Eron kabi tanilgan terma jamoalar bilan birga Kabo-Verde, Misr, Saudiya Arabistoni va Yangi Zelandiya ham tushadi.
Kunning ilk o‘yini Toshkent vaqti bilan 21:00 da boshlanadi. Unda Ispaniya terma jamoasi Kabo-Verdega qarshi maydonga chiqadi. Ispanlar ushbu bahsda favorit sifatida ko‘rilmoqda, ammo Jahon chempionatida har qanday raqibga jiddiy yondashish talab etiladi. Kabo-Verde esa katta sahnada o‘zini ko‘rsatish va kutilmagan natija qayd etishga harakat qiladi.
Tun yarmida, 00:00 da Belgiya va Misr terma jamoalari o‘zaro bahs olib boradi. Bu uchrashuv ham muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda. Belgiya tarkibida tajribali futbolchilar ko‘p, Misr esa intizomli o‘yini va tezkor hujumlari bilan har qanday raqibga muammo tug‘dirishi mumkin.
03:00 da Saudiya Arabistoni Urugvay bilan kuch sinashadi. Janubiy Amerika jamoasi an’anaviy ravishda kurashchanligi, jismoniy tayyorgarligi va xarakterli futboli bilan ajralib turadi. Saudiya Arabistoni esa Osiyo sharafini munosib himoya qilishga intiladi. Bu bahsda tezlik, intizom va qarshi hujumlar muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
Kunning so‘nggi uchrashuvi 06:00 da boshlanadi. Eron terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi maydonga tushadi. Eron Osiyo futbolidagi eng tajribali jamoalardan biri hisoblanadi. Yangi Zelandiya esa jismoniy kuch, havodagi kurash va tartibli himoya orqali raqibga qarshilik ko‘rsatishga harakat qiladi.
Bugungi o‘yinlar taqvimi quyidagicha:
15/16 iyun
21:00 — Ispaniya — Kabo-Verde
00:00 — Belgiya — Misr
03:00 — Saudiya Arabistoni — Urugvay
06:00 — Eron — Yangi Zelandiya
Jahon chempionatida har bir birinchi tur o‘yini jamoalar uchun juda muhim. Chunki startda qo‘lga kiritilgan g‘alaba keyingi bahslar oldidan ishonch beradi, mag‘lubiyat esa vaziyatni qiyinlashtirib qo‘yadi. Shu bois bugun maydonga tushadigan barcha termalar ilk uchrashuvdayoq ijobiy natija qayd etishga intiladi.
Muxlislar uchun esa yana bir futbolga boy kun boshlanmoqda. Turnir endigina qizishni boshladi, ammo har bir o‘yin guruhlardagi kurashni yanada keskinlashtirmoqda. Bugungi to‘qnashuvlar ham Jahon chempionati ruhini yanada oshirishi aniq.
…