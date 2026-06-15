Jahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladi

·42·Sport
Jahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladi

AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionatida guruh bosqichi bahslari qizg‘in davom etmoqda. Mundialning navbatdagi o‘yin kunida “H” va “G” guruhlarida birinchi tur uchrashuvlari bo‘lib o‘tadi.

Bugun futbol muxlislarini bir nechta qiziqarli to‘qnashuvlar kutmoqda. Maydonga Ispaniya, Belgiya, Urugvay, Eron kabi tanilgan terma jamoalar bilan birga Kabo-Verde, Misr, Saudiya Arabistoni va Yangi Zelandiya ham tushadi.

Kunning ilk o‘yini Toshkent vaqti bilan 21:00 da boshlanadi. Unda Ispaniya terma jamoasi Kabo-Verdega qarshi maydonga chiqadi. Ispanlar ushbu bahsda favorit sifatida ko‘rilmoqda, ammo Jahon chempionatida har qanday raqibga jiddiy yondashish talab etiladi. Kabo-Verde esa katta sahnada o‘zini ko‘rsatish va kutilmagan natija qayd etishga harakat qiladi.

Tun yarmida, 00:00 da Belgiya va Misr terma jamoalari o‘zaro bahs olib boradi. Bu uchrashuv ham muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda. Belgiya tarkibida tajribali futbolchilar ko‘p, Misr esa intizomli o‘yini va tezkor hujumlari bilan har qanday raqibga muammo tug‘dirishi mumkin.

03:00 da Saudiya Arabistoni Urugvay bilan kuch sinashadi. Janubiy Amerika jamoasi an’anaviy ravishda kurashchanligi, jismoniy tayyorgarligi va xarakterli futboli bilan ajralib turadi. Saudiya Arabistoni esa Osiyo sharafini munosib himoya qilishga intiladi. Bu bahsda tezlik, intizom va qarshi hujumlar muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Kunning so‘nggi uchrashuvi 06:00 da boshlanadi. Eron terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi maydonga tushadi. Eron Osiyo futbolidagi eng tajribali jamoalardan biri hisoblanadi. Yangi Zelandiya esa jismoniy kuch, havodagi kurash va tartibli himoya orqali raqibga qarshilik ko‘rsatishga harakat qiladi.

Bugungi o‘yinlar taqvimi quyidagicha:

15/16 iyun

  • 21:00 — Ispaniya — Kabo-Verde

  • 00:00 — Belgiya — Misr

  • 03:00 — Saudiya Arabistoni — Urugvay

  • 06:00 — Eron — Yangi Zelandiya

Jahon chempionatida har bir birinchi tur o‘yini jamoalar uchun juda muhim. Chunki startda qo‘lga kiritilgan g‘alaba keyingi bahslar oldidan ishonch beradi, mag‘lubiyat esa vaziyatni qiyinlashtirib qo‘yadi. Shu bois bugun maydonga tushadigan barcha termalar ilk uchrashuvdayoq ijobiy natija qayd etishga intiladi.

Muxlislar uchun esa yana bir futbolga boy kun boshlanmoqda. Turnir endigina qizishni boshladi, ammo har bir o‘yin guruhlardagi kurashni yanada keskinlashtirmoqda. Bugungi to‘qnashuvlar ham Jahon chempionati ruhini yanada oshirishi aniq.

IspaniyaBelgiyaMisrUrugvaySaudiya Arabistoni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdiMaurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdiBugun, 02:33O‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdiO‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdiBugun, 02:26Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?Bugun, 02:07Tommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdiTommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdiBugun, 01:55Kot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdiKot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdiBugun, 01:45Xavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiXavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiBugun, 01:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?