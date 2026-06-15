O‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdi
Jahon futboli maydonida okean ortida shiddat bilan davom etayotgan JCH-2026 musobaqasi fonida yirik siyosiy va mafkuraviy bahs-munozaralar bosh ko‘tardi. Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UEFA) rahbari Aleksander Cheferinning dunyo birinchiligining kengaytirilgan yangi formati sha’niga aytgan tanqidiy fikrlari xalqaro miqyosda katta norozilik to‘lqinini yuzaga keltirdi. Dunyoning bir nechta qit’alaridan kelgan milliy futbol assotsiatsiyalari, shu jumladan O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham, UYEFA prezidentining ushbu chiqishiga nisbatan rasmiy qo‘shma bayonot bilan chiqish qildi.
Taniqli insayder va sport sharhlovchisi Ben Jeykobs tomonidan e’lon qilingan ushbu rasmiy va qat’iy murojaat ostiga O‘zbekiston, Kabo-Verde, Kyurasao, Kongo, Gaiti, Jazoir, Tunis, Marokash, Misr, Gana, Senegal, JAR va Kot-d'Ivuar kabi jami 13 ta mamlakat futbol rahbariyati o‘z imzosini chekkan.
«Biz uchun mundialda ahamiyatsiz o‘yinning o‘zi yo‘q!»
Qo‘shma bayonotning bosh sababi — Aleksander Cheferinning yangi formatdagi ba’zi Jahon chempionati uchrashuvlarini tomoshabinlar uchun «qiziqarsiz va ahamiyatsiz» deb atagani bo‘ldi. Bunday kibrga yo‘g‘rilgan fikr dunyo futboli rivojlanishi yo‘lida xizmat qilayotgan boshqa qit’a vakillarining hamiyatiga tegdi.
Milliy assotsiatsiyalarning qo‘shma bayonotida quyidagi jumlalar alohida ta’kidlangan:
«Biz Yevropa futbol rahbarining bu qarashlarini hurmat saqlagan holda, biroq o‘ta qat’iy tarzda rad etamiz. Mamlakatlarimiz va xalqlarimiz uchun Jahon chempionati final bosqichida hech qachon qandaydir mazmunsiz yoki ahamiyatsiz o‘yin degan tushuncha mavjud bo‘lmagan va bo‘lmaydi ham. Xususan, O‘zbekiston, Kabo-Verde va Kyurasao kabi tinimsiz izlanayotgan yurtlar uchun ushbu global mundialning final bosqichida ishtirok etish — bir necha avlodlar orzusining ushalishi va tarixiy voqelikdir».
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali UYEFA prezidentiga qarshi birlashgan koalitsiya tarkibi va ularning murojaatdagi asosiy pozitsiyalari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Murojaatni imzolagan asosiy vakillar
Bayonot yo‘llangan rasmiy shaxs
Tanqid qilingan asosiy mavzu
Murojaatning bosh g‘oyasi va talabi
Musobaqa o‘tayotgan davlatlar
Turnirning yakuni chizig‘i
O‘zbekiston, Kyurasao, Kabo-Verde, Kongo, Gaiti, Jazoir, Marokash, Senegal va boshqalar
Aleksander Cheferin
(UYEFA prezidenti)
JCH-2026 o‘yinlarining go‘yoki «qiziqarsiz»ligi
Futbolning universalligi va sport tamoyillari
AQSH, Meksika, Kanada
2026 yil 19 iyul
Futbolning kuchi — uning xalqlarni birlashtira olishida
Shuningdek, murojaat mualliflari Kongo va Gaiti kabi uzoq tanaffusdan so‘ng yana katta sahnaga qaytgan terma jamoalar uchun ushbu mundial millionlab ashaddiy ishqibozlar yillar davomida intiqlik bilan kutgan haqiqiy bayram ekanini eslatib o‘tishgan. Bayonotda hech bir jamoaga yo‘llanma shunchaki berilmagani, balki har bir terma jamoa ushbu huquqni yashil maydondagi halol va shiddatli kurashlar, ya’ni sof sport tamoyillari asosida qo‘lga kiritgani qat’iy uqtirilgan.
«Millionlar o‘yinining asl qudrati — uning faqat ma’lum bir qit’aga tegishli emasligida, balki butun dunyoga tegishli ekanida (universalligida) va turli til hamda madaniyatga ega xalqlarni birlashtira olishidadir. Har bir millat maydonda ter to‘kib, bu muqaddas huquqni o‘ziniki qilgan. Shunday ekan, Jahon chempionatidagi har bir soniya va har bir o‘yin biz uchun bebaho ahamiyatga ega», — deya xulosa yasalgan bayonot yakunida.
Eslatib o‘tamiz, sayyoramizning eng yirik futbol bayrami bo‘lmish JCH-2026 bahslari ayni kunlarda AQSH, Meksika va Kanada stadionlarida o‘ziga xos joziba bilan davom etmoqda va ushbu buyuk odim joriy yilning 19 iyul kuni bo‘lib o‘tadigan final uchrashuvi bilan o‘z yakuniga yetadi. Milliy jamoamizga ushbu tarixiy yo‘lda ulkan zafarlar tilab qolamiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, futbol olamidagi yirik siyosiy to‘qnashuvlar, milliy terma jamoamizning xalqaro maydondagi matonatli himoyasi va sport dunyosiga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…