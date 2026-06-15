O‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdi

·63·Sport
O‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdi

Jahon futboli maydonida okean ortida shiddat bilan davom etayotgan JCH-2026 musobaqasi fonida yirik siyosiy va mafkuraviy bahs-munozaralar bosh ko‘tardi. Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UEFA) rahbari Aleksander Cheferinning dunyo birinchiligining kengaytirilgan yangi formati sha’niga aytgan tanqidiy fikrlari xalqaro miqyosda katta norozilik to‘lqinini yuzaga keltirdi. Dunyoning bir nechta qit’alaridan kelgan milliy futbol assotsiatsiyalari, shu jumladan O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham, UYEFA prezidentining ushbu chiqishiga nisbatan rasmiy qo‘shma bayonot bilan chiqish qildi.

Taniqli insayder va sport sharhlovchisi Ben Jeykobs tomonidan e’lon qilingan ushbu rasmiy va qat’iy murojaat ostiga O‘zbekiston, Kabo-Verde, Kyurasao, Kongo, Gaiti, Jazoir, Tunis, Marokash, Misr, Gana, Senegal, JAR va Kot-d'Ivuar kabi jami 13 ta mamlakat futbol rahbariyati o‘z imzosini chekkan.

«Biz uchun mundialda ahamiyatsiz o‘yinning o‘zi yo‘q!»

Qo‘shma bayonotning bosh sababi — Aleksander Cheferinning yangi formatdagi ba’zi Jahon chempionati uchrashuvlarini tomoshabinlar uchun «qiziqarsiz va ahamiyatsiz» deb atagani bo‘ldi. Bunday kibrga yo‘g‘rilgan fikr dunyo futboli rivojlanishi yo‘lida xizmat qilayotgan boshqa qit’a vakillarining hamiyatiga tegdi.

Milliy assotsiatsiyalarning qo‘shma bayonotida quyidagi jumlalar alohida ta’kidlangan:

«Biz Yevropa futbol rahbarining bu qarashlarini hurmat saqlagan holda, biroq o‘ta qat’iy tarzda rad etamiz. Mamlakatlarimiz va xalqlarimiz uchun Jahon chempionati final bosqichida hech qachon qandaydir mazmunsiz yoki ahamiyatsiz o‘yin degan tushuncha mavjud bo‘lmagan va bo‘lmaydi ham. Xususan, O‘zbekiston, Kabo-Verde va Kyurasao kabi tinimsiz izlanayotgan yurtlar uchun ushbu global mundialning final bosqichida ishtirok etish — bir necha avlodlar orzusining ushalishi va tarixiy voqelikdir».

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali UYEFA prezidentiga qarshi birlashgan koalitsiya tarkibi va ularning murojaatdagi asosiy pozitsiyalari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Murojaatni imzolagan asosiy vakillar

Bayonot yo‘llangan rasmiy shaxs

Tanqid qilingan asosiy mavzu

Murojaatning bosh g‘oyasi va talabi

Musobaqa o‘tayotgan davlatlar

Turnirning yakuni chizig‘i

O‘zbekiston, Kyurasao, Kabo-Verde, Kongo, Gaiti, Jazoir, Marokash, Senegal va boshqalar

Aleksander Cheferin


(UYEFA prezidenti)

JCH-2026 o‘yinlarining go‘yoki «qiziqarsiz»ligi

Futbolning universalligi va sport tamoyillari

AQSH, Meksika, Kanada

2026 yil 19 iyul

Futbolning kuchi — uning xalqlarni birlashtira olishida

Shuningdek, murojaat mualliflari Kongo va Gaiti kabi uzoq tanaffusdan so‘ng yana katta sahnaga qaytgan terma jamoalar uchun ushbu mundial millionlab ashaddiy ishqibozlar yillar davomida intiqlik bilan kutgan haqiqiy bayram ekanini eslatib o‘tishgan. Bayonotda hech bir jamoaga yo‘llanma shunchaki berilmagani, balki har bir terma jamoa ushbu huquqni yashil maydondagi halol va shiddatli kurashlar, ya’ni sof sport tamoyillari asosida qo‘lga kiritgani qat’iy uqtirilgan.

«Millionlar o‘yinining asl qudrati — uning faqat ma’lum bir qit’aga tegishli emasligida, balki butun dunyoga tegishli ekanida (universalligida) va turli til hamda madaniyatga ega xalqlarni birlashtira olishidadir. Har bir millat maydonda ter to‘kib, bu muqaddas huquqni o‘ziniki qilgan. Shunday ekan, Jahon chempionatidagi har bir soniya va har bir o‘yin biz uchun bebaho ahamiyatga ega», — deya xulosa yasalgan bayonot yakunida.

Eslatib o‘tamiz, sayyoramizning eng yirik futbol bayrami bo‘lmish JCH-2026 bahslari ayni kunlarda AQSH, Meksika va Kanada stadionlarida o‘ziga xos joziba bilan davom etmoqda va ushbu buyuk odim joriy yilning 19 iyul kuni bo‘lib o‘tadigan final uchrashuvi bilan o‘z yakuniga yetadi. Milliy jamoamizga ushbu tarixiy yo‘lda ulkan zafarlar tilab qolamiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, futbol olamidagi yirik siyosiy to‘qnashuvlar, milliy terma jamoamizning xalqaro maydondagi matonatli himoyasi va sport dunyosiga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Aleksander ČeferinUEFAO'zbekistonFIFABen Jacobs
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdiMaurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdiBugun, 02:33Jahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladiJahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladiBugun, 02:16Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?Bugun, 02:07Tommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdiTommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdiBugun, 01:55Kot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdiKot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdiBugun, 01:45Xavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiXavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiBugun, 01:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?