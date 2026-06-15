Real Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldi

·1·Sport
Real Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldi

Ispaniyaning Real Madrid klubi Chelsi himoyachisi Mark Kukurelya transferini rasman yakunladi. 52 million funt sterling (taxminan 60 million yevro) evaziga amalga oshirilgan ushbu kelashuv Madrid klubiga qaytgan bosh murabbiy Joze Mourinyo davridagi ilk yirik xarid boʻldi. Ispaniya terma jamoasi aʼzosi Angliya Premer-ligasidagi besh yillik faoliyatidan soʻng yana oʻz vataniga qaytmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Joze Mourinyo Bernabeu stadioni boshqaruviga qaytgach, chap qanot himoyasini kuchaytirishni oʻzining ustuvor vazifasi deb belgilagan edi. 26 yoshli futbolchining transferi soʻnggi ikki mavsumda yirik sovrinlarsiz qolgan "qirollik klubi"ning tarkibni jiddiy yangilash niyatida ekanidan dalolat beradi. Guardian nashri xabariga koʻra, ushbu investitsiya Mourinyoning yangi himoya chizigʻini shakllantirishda muhim poydevor vazifasini oʻtaydi.

Uzoq muddatli shartnoma va yangi loyiha

Real Madrid rahbariyati ispaniyalik himoyachi bilan uzoq muddatli hamkorlikni koʻzlamoqda. Klub rasmiy bayonotida Mark Kukurelya bilan 2032-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladigan olti yillik shartnoma imzolangani tasdiqlandi. 2024-yilgi Yevropa chempioni hisoblangan futbolchi ayni damda oʻz terma jamoasi ixtiyorida boʻlib, xalqaro turnir yakunlangach, darhol yangi jamoasi safiga borib qoʻshiladi.

Chelsi klubi ham oʻz navbatida futbolchining ketishini tasdiqladi va unga minnatdorchilik bildirdi. Londonliklar bayonotida Kukurelyaning 2022-yilda Braytondan kelib qoʻshilgani, jamoa bilan birgalikda UEFA Konferensiyalar ligasi va Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida gʻolib chiqqani alohida taʼkidlangan. Stamford Bridjdagi faoliyati davomida u jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylanishga muvaffaq boʻldi.

Transfer ortidagi sabablar va ziddiyatlar

Garchi Kukurelya maydonda yaxshi natijalar koʻrsatgan boʻlsa-da, uning Chelsi rahbariyati bilan munosabatlari soʻnggi oylarda ancha sovuqlashgan edi. Futbolchi klubning rivojlanish yoʻnalishini ochiqchasiga tanqid qilib, jamoaning Chempionlar ligasidan PSJga magʻlub boʻlib chiqib ketishini "tajribasizlik" oqibati deb atagan edi. Shuningdek, u Enzo Mareskaning jamoadan ketishi borasidagi qarordan ham noroziligini yashirmagan.

Qizigʻi shundaki, Mark Kukurelya avvalroq oʻzining tarbiyalangan klubi Barselona taklifini rad etish qiyin boʻlishini aytgan edi. Biroq, Joze Mourinyoning shaxsan oʻzi uni oʻz loyihasida koʻrmoqchi boʻlgani va Real Madridning qatʼiy harakatlari transferning aynan Madrid foydasiga hal boʻlishiga sabab boʻldi. Endilikda ispaniyalik himoyachi "qaymoqranglilar" tarkibida yangi davrni boshlaydi.

Real MadridChelsiMark KukurelyaJose MourinhoTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaKylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaBugun, 09:19Real Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinReal Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinBugun, 09:10Kuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdiKuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 08:59Kylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqidaKylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqidaBugun, 08:56Tottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqdaTottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqdaBugun, 08:52Deklan Rays Angliya terma jamoasining keyingi sardori boʻlishga tayyormi?Deklan Rays Angliya terma jamoasining keyingi sardori boʻlishga tayyormi?Bugun, 08:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?