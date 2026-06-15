JCHdagi bir gol Qatar futbolchisiga boylik keltirdi
Qatar Investitsiya boshqarmasi Boalem Huxiga 3 million AQSH dollari hamda qiymati 500 ming dollardan yuqori bo‘lgan eksklyuziv Rolls-Royce Phantom avtomobilini sovg‘a qildi. Bu haqda “The Touchmine” nashri ma’lum qildi.
Qatarlik futbolchi Boalem Huxining 2026 yilgi Jahon chempionatida Shveysariyaga qarshi o‘yinda 94-daqiqada urgan goli uning faoliyatidagi eng muhim va tarixiy daqiqalardan biri bo‘ldi. Aynan shu gol Qatar terma jamoasiga uzoq kutilgan durang natijani va Jahon chempionati tarixidagi ilk ochkoni taqdim etdi.
Jamoa rahbariyati hamda homiylar futbolchini rag‘batlantirish maqsadida katta miqdordagi mukofot tayyorlashdi. Ushbu hal qiluvchi vaziyat uchun unga 3 million dollar pul mukofoti va qiymati yarim million dollardan ortiq bo‘lgan hashamatli Rolls-Royce Phantom avtomobili berilishi belgilandi.
Qiziq jihati shundaki, o‘yin yakunidan so‘ng VAR tizimi orqali epizod qayta ko‘rib chiqilganda, to‘p Shveysariya himoyachisi Miro Muheymga tegib ketgani aniqlanib, gol rasman avtogol sifatida qayd etildi.
Biroq bu holat mukofotga ta’sir ko‘rsatmadi — Boalem Huxining bosimi va o‘yindagi ishtiroki ushbu golga sabab bo‘lgani uchun va’da qilingan barcha bonuslar hamda qimmatbaho avtomobil unga topshirilishi ma’lum qilindi.
…