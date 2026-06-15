Jud Bellingem va Real Madrid: Joze Mourinyo kelishi ingliz yulduzi uchun sinov boʻladi
Madridning Real Madrid klubi atrofidagi shov-shuvlar va kutilmagan oʻzgarishlar fonida Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Jud Bellingem jiddiy bosim ostida qolmoqda. Jamoaga Joze Mourinyo bosh murabbiy sifatida qaytishi kutilayotgan bir paytda, mutaxassislar yosh yulduz uchun "berkinishga joy qolmasligi" haqida ogohlantirmoqda. Bu haqda Angliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Peter Reid Goal.com nashriga bergan intervyusida maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2025-26-yilgi mavsum Bellingham uchun ancha murakkab kechmoqda. Mavsum avvalida yelkasidagi jarrohlik amaliyotidan soʻng tiklanish jarayoni sababli tayyorgarlikni oʻtkazib yuborgan futbolchi, uzoq vaqt davomida oʻzining eng yaxshi sport formasiga qayta olmadi. Fevral oyida Rayo Vallecano bilan bahsda olgan jarohati esa vaziyatni yanada ogʻirlashtirdi. Maydonni koʻz yoshlari bilan tark etgan Bellingham jismoniy va ruhiy jihatdan qiyin davrni boshdan kechirmoqda.
Mourinyo omili va Galacticos ichidagi raqobat63 yoshli Joze Mourinyo Madridga qaytishi bilan klubdagi muhit tubdan oʻzgarishi kutilmoqda. "Maxsus" (The Special One) deb nom olgan murabbiy Kylian Mbappe, Vinicius Junior kabi yulduzlar bilan toʻla kiyinish xonasida tartib oʻrnatishi va ikki yildan buyon yirik sovrinlarsiz qolayotgan jamoani qayta tiklashi lozim. Bunday sharoitda Bellingham oʻzining asosiy tarkibdagi oʻrnini nafaqat klubda, balki terma jamoada ham isbotlashi kerak.
Peter Reidning fikricha, Real Madrid kabi klubda oʻzini koʻrsatishning yagona yoʻli — maydondagi natijadir. "Maydonga tushganingdan soʻng hech qayerga berkinib boʻlmaydi. Jude barcha savollarga faqat oʻyin orqali javob berishi shart", — deydi faxriy futbolchi. Bu ayniqsa Mourinyo kabi talabchan murabbiy qoʻl ostida yanada muhim ahamiyat kasb etadi.
Terma jamoada raqobat kuchaymoqdaAngliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel ham Bellinghamga kafolatlangan oʻrin vaʼda qilmayapti. Morgan Rogers va Eberechi Eze kabi iqtidorli futbolchilarning ajoyib sport formasi Bellinghamning "uch sherlar" safidagi 10-raqamli pozitsiyasini xavf ostiga qoʻymoqda. Tuchel hozircha asosiy tarkib borasida yakuniy qarorga kelmaganini va barchasini futbolchilarning joriy holati belgilashini taʼkidlagan.
Shunga qaramay, Bellingham La Liga soʻnggi turlarida oʻzining goleadorlik qobiliyatini yana namoyish eta boshladi. Oxirgi uchta oʻyinda ikkita gol urishga muvaffaq boʻlgan yarim himoyachi oʻz ustidagi tanqidlarni kamaytirishga harakat qilmoqda. Ammo Real Madrid va Angliya terma jamoasidagi yuqori talablar unga dam olishga imkon bermaydi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bellingham uchun kelayotgan oylar uning faoliyatidagi eng muhim sinovlardan biri boʻladi. Mourinyo boshchiligidagi yangi loyihada u oʻzining yetakchilik qobiliyatini qayta namoyon etishi yoki kuchli raqobat ostida qolib ketishi mumkin. Madridlik muxlislar esa jamoaning yana sovrinlar sari qaytishini intizorlik bilan kutishmoqda.
…