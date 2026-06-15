Jud Bellingem va Real Madrid: Joze Mourinyo kelishi ingliz yulduzi uchun sinov boʻladi

·62·Sport
Jud Bellingem va Real Madrid: Joze Mourinyo kelishi ingliz yulduzi uchun sinov boʻladi

Madridning Real Madrid klubi atrofidagi shov-shuvlar va kutilmagan oʻzgarishlar fonida Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Jud Bellingem jiddiy bosim ostida qolmoqda. Jamoaga Joze Mourinyo bosh murabbiy sifatida qaytishi kutilayotgan bir paytda, mutaxassislar yosh yulduz uchun "berkinishga joy qolmasligi" haqida ogohlantirmoqda. Bu haqda Angliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Peter Reid Goal.com nashriga bergan intervyusida maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2025-26-yilgi mavsum Bellingham uchun ancha murakkab kechmoqda. Mavsum avvalida yelkasidagi jarrohlik amaliyotidan soʻng tiklanish jarayoni sababli tayyorgarlikni oʻtkazib yuborgan futbolchi, uzoq vaqt davomida oʻzining eng yaxshi sport formasiga qayta olmadi. Fevral oyida Rayo Vallecano bilan bahsda olgan jarohati esa vaziyatni yanada ogʻirlashtirdi. Maydonni koʻz yoshlari bilan tark etgan Bellingham jismoniy va ruhiy jihatdan qiyin davrni boshdan kechirmoqda.

Mourinyo omili va Galacticos ichidagi raqobat

63 yoshli Joze Mourinyo Madridga qaytishi bilan klubdagi muhit tubdan oʻzgarishi kutilmoqda. "Maxsus" (The Special One) deb nom olgan murabbiy Kylian Mbappe, Vinicius Junior kabi yulduzlar bilan toʻla kiyinish xonasida tartib oʻrnatishi va ikki yildan buyon yirik sovrinlarsiz qolayotgan jamoani qayta tiklashi lozim. Bunday sharoitda Bellingham oʻzining asosiy tarkibdagi oʻrnini nafaqat klubda, balki terma jamoada ham isbotlashi kerak.

Peter Reidning fikricha, Real Madrid kabi klubda oʻzini koʻrsatishning yagona yoʻli — maydondagi natijadir. "Maydonga tushganingdan soʻng hech qayerga berkinib boʻlmaydi. Jude barcha savollarga faqat oʻyin orqali javob berishi shart", — deydi faxriy futbolchi. Bu ayniqsa Mourinyo kabi talabchan murabbiy qoʻl ostida yanada muhim ahamiyat kasb etadi.

Terma jamoada raqobat kuchaymoqda

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel ham Bellinghamga kafolatlangan oʻrin vaʼda qilmayapti. Morgan Rogers va Eberechi Eze kabi iqtidorli futbolchilarning ajoyib sport formasi Bellinghamning "uch sherlar" safidagi 10-raqamli pozitsiyasini xavf ostiga qoʻymoqda. Tuchel hozircha asosiy tarkib borasida yakuniy qarorga kelmaganini va barchasini futbolchilarning joriy holati belgilashini taʼkidlagan.

Shunga qaramay, Bellingham La Liga soʻnggi turlarida oʻzining goleadorlik qobiliyatini yana namoyish eta boshladi. Oxirgi uchta oʻyinda ikkita gol urishga muvaffaq boʻlgan yarim himoyachi oʻz ustidagi tanqidlarni kamaytirishga harakat qilmoqda. Ammo Real Madrid va Angliya terma jamoasidagi yuqori talablar unga dam olishga imkon bermaydi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bellingham uchun kelayotgan oylar uning faoliyatidagi eng muhim sinovlardan biri boʻladi. Mourinyo boshchiligidagi yangi loyihada u oʻzining yetakchilik qobiliyatini qayta namoyon etishi yoki kuchli raqobat ostida qolib ketishi mumkin. Madridlik muxlislar esa jamoaning yana sovrinlar sari qaytishini intizorlik bilan kutishmoqda.

Real MadridJud BellingemJoze MourinyoAngliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente Kabo-Verde bilan bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiLuis de la Fuente Kabo-Verde bilan bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 11:25Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Bugun, 11:18Ruben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiRuben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiBugun, 10:50Bavariya PSV yulduzi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBavariya PSV yulduzi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 10:30JCHdagi bir gol Qatar futbolchisiga boylik keltirdiJCHdagi bir gol Qatar futbolchisiga boylik keltirdiBugun, 09:49Real Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiReal Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiBugun, 09:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?