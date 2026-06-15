Luis de la Fuente Kabo-Verde bilan bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdi
Sayyoramizning eng yirik futbol forumi hisoblangan JCH-2026 bahslari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Bugun musobaqaning eng kuchli va maftunkor jamoalaridan biri, Yevropa chempioni Ispaniya terma jamoasi ham ushbu tarixiy mundialdagi o‘z yurishini boshlaydi. Kabo-Verde terma jamoasiga qarshi kechadigan mas’uliyatli debyut uchrashuvi oldidan «qizil furiya» bosh murabbiyi Luis de la Fuente rasmiy matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tajribali mutaxassis o‘z jamoasining turnir bosh sovriniga asosiy da’vogarlardan biri sifatida e’tirof etilayotganiga juda xotirjam va vazmin munosabat bildirdi.
Favoritlik maqomi — shunchaki o‘tmishdagi yutuqlar e’tirofi
Ispaniyaliklar ustozining ta’kidlashicha, OAV va futbol jamoatchiligi tomonidan beriladigan «favorit» nomi yashil maydonda hech qanday yengillik yoki kafolat taqdim etmaydi.
Qog‘ozdagi ustunlik: De la Fuente bu maqomni faqatgina terma jamoaning boy tarixi va yaqin o‘tmishda ko‘rsatgan sermahsul natijalariga berilgan baho deb hisoblaydi.
Kutilmagan chempionlik: Futbol tarixida musobaqa boshlanishidan avval hech kim imkoniyatlarini yuqori baholamagan, ammo yakunda bosh sovrinni baland ko‘targan jamoalar talaygina ekanini murabbiy alohida eslatib o‘tdi.
Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali Ispaniya terma jamoasining JCH-2026 turniridagi ilk uchrashuvi tafsilotlari va bosh murabbiyning yondashuvi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va rasmiy bosqich
Bugungi qarama-qarshilik ishtirokchilari
Bosh murabbiyning asosiy shiori
Ma’lumot olingan rasmiy manba
Ispaniya termasining turnirdagi maqomi
Ilk uchrashuv bo‘lib o‘tadigan sana
JCH-2026, Guruh bosqichi
(1-tur bahsi)
Ispaniya — Kabo-Verde
Katta kamtarlik va tinimsiz mehnat
FIFA rasmiy sayti
Eng kuchli bosh da’vogarlardan biri
Bugun
(Ilk tarixiy odim)
«Har bir g‘alaba uchun maydonda qattiq jang qilish kerak»
Luis de la Fuente atrofdagi maqtovlar futbolchilarning boshini aylantirib qo‘ymasligi kerakligini va har bir raqibga hurmat bilan yondashish zarurligini uqtirdi. U ushbu e’tirofni shogirdlarining qilgan mehnatlariga berilgan ramziy maqtov sifatida qabul qiladi.
Luis de la Fuentening FIFA rasmiy saytiga bergan intervyusi:
«Aslida favorit bo‘lish nimani anglatadi? Bu shunchaki siz o‘tmishda erishgan muvaffaqiyatlaringiz va boy tarixingizga berilgan tashqi bahodir. Atrofdagi insonlar, ekspertlar sizni bosh da’vogar sifatida tanlashlari mumkin. Lekin unutmaslik kerakki, turnir yakunida g‘oliblik shohsupasiga faqatgina bitta jamoa ko‘tariladi. Ba’zan hatto hech kim kutmagan, favoritlar qatoriga kiritilmagan terma jamoa ham chempionga aylanishi mumkin. Men bu maqomni yigitlarimning tinimsiz mehnati va yutuqlariga bo‘lgan e’tirof sifatida yuqori qadrlayman. Biroq, favoritlik maqomi maydonda sizga hech narsani kafolatlab bermaydi. Biz ushbu Jahon chempionatiga juda katta kamtarlik bilan yondashyapmiz. Dunyo birinchiligida oson o‘yinning o‘zi yo‘q va har bir bahsda zafar quchish qanchalik murakkab va qiyin ekanligini ichki dunyomizdan his qilib turibmiz».
Eslatib o‘tamiz, ushbu bayonotlardan so‘ng, Ispaniya milliy terma jamoasi bugun mundialdagi o‘z yurishini boshlab, Kabo-Verdega qarshi yashil maydonga tushadi. Dunyo futbolining eng nafis va shiddatli vakillaridan biri bo‘lgan ispanlarning ilk qadami qanday kechishi butun dunyo nigohida bo‘lib turibdi.
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlaridan eksklyuziv yangiliklar, mashhur murabbiylarning taktik fikrlari va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…