Luis de la Fuente Kabo-Verde bilan bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdi

·20·Sport
Luis de la Fuente Kabo-Verde bilan bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdi

Sayyoramizning eng yirik futbol forumi hisoblangan JCH-2026 bahslari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Bugun musobaqaning eng kuchli va maftunkor jamoalaridan biri, Yevropa chempioni Ispaniya terma jamoasi ham ushbu tarixiy mundialdagi o‘z yurishini boshlaydi. Kabo-Verde terma jamoasiga qarshi kechadigan mas’uliyatli debyut uchrashuvi oldidan «qizil furiya» bosh murabbiyi Luis de la Fuente rasmiy matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tajribali mutaxassis o‘z jamoasining turnir bosh sovriniga asosiy da’vogarlardan biri sifatida e’tirof etilayotganiga juda xotirjam va vazmin munosabat bildirdi.

Favoritlik maqomi — shunchaki o‘tmishdagi yutuqlar e’tirofi

Ispaniyaliklar ustozining ta’kidlashicha, OAV va futbol jamoatchiligi tomonidan beriladigan «favorit» nomi yashil maydonda hech qanday yengillik yoki kafolat taqdim etmaydi.

  • Qog‘ozdagi ustunlik: De la Fuente bu maqomni faqatgina terma jamoaning boy tarixi va yaqin o‘tmishda ko‘rsatgan sermahsul natijalariga berilgan baho deb hisoblaydi.

  • Kutilmagan chempionlik: Futbol tarixida musobaqa boshlanishidan avval hech kim imkoniyatlarini yuqori baholamagan, ammo yakunda bosh sovrinni baland ko‘targan jamoalar talaygina ekanini murabbiy alohida eslatib o‘tdi.

Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali Ispaniya terma jamoasining JCH-2026 turniridagi ilk uchrashuvi tafsilotlari va bosh murabbiyning yondashuvi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va rasmiy bosqich

Bugungi qarama-qarshilik ishtirokchilari

Bosh murabbiyning asosiy shiori

Ma’lumot olingan rasmiy manba

Ispaniya termasining turnirdagi maqomi

Ilk uchrashuv bo‘lib o‘tadigan sana

JCH-2026, Guruh bosqichi


(1-tur bahsi)

Ispaniya — Kabo-Verde

Katta kamtarlik va tinimsiz mehnat

FIFA rasmiy sayti

Eng kuchli bosh da’vogarlardan biri

Bugun


(Ilk tarixiy odim)

«Har bir g‘alaba uchun maydonda qattiq jang qilish kerak»

Luis de la Fuente atrofdagi maqtovlar futbolchilarning boshini aylantirib qo‘ymasligi kerakligini va har bir raqibga hurmat bilan yondashish zarurligini uqtirdi. U ushbu e’tirofni shogirdlarining qilgan mehnatlariga berilgan ramziy maqtov sifatida qabul qiladi.

Luis de la Fuentening FIFA rasmiy saytiga bergan intervyusi:

«Aslida favorit bo‘lish nimani anglatadi? Bu shunchaki siz o‘tmishda erishgan muvaffaqiyatlaringiz va boy tarixingizga berilgan tashqi bahodir. Atrofdagi insonlar, ekspertlar sizni bosh da’vogar sifatida tanlashlari mumkin. Lekin unutmaslik kerakki, turnir yakunida g‘oliblik shohsupasiga faqatgina bitta jamoa ko‘tariladi. Ba’zan hatto hech kim kutmagan, favoritlar qatoriga kiritilmagan terma jamoa ham chempionga aylanishi mumkin. Men bu maqomni yigitlarimning tinimsiz mehnati va yutuqlariga bo‘lgan e’tirof sifatida yuqori qadrlayman. Biroq, favoritlik maqomi maydonda sizga hech narsani kafolatlab bermaydi. Biz ushbu Jahon chempionatiga juda katta kamtarlik bilan yondashyapmiz. Dunyo birinchiligida oson o‘yinning o‘zi yo‘q va har bir bahsda zafar quchish qanchalik murakkab va qiyin ekanligini ichki dunyomizdan his qilib turibmiz».

Eslatib o‘tamiz, ushbu bayonotlardan so‘ng, Ispaniya milliy terma jamoasi bugun mundialdagi o‘z yurishini boshlab, Kabo-Verdega qarshi yashil maydonga tushadi. Dunyo futbolining eng nafis va shiddatli vakillaridan biri bo‘lgan ispanlarning ilk qadami qanday kechishi butun dunyo nigohida bo‘lib turibdi.

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlaridan eksklyuziv yangiliklar, mashhur murabbiylarning taktik fikrlari va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Luis de la FuenteIspaniyaKabo-VerdeFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiArman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiBugun, 12:17Barselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBarselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBugun, 12:11Pedro Porro Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi: Real Madrid va Siti umidlari puchga chiqdiPedro Porro Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi: Real Madrid va Siti umidlari puchga chiqdiBugun, 11:35Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Bugun, 11:18Ruben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiRuben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiBugun, 10:50Bavariya PSV yulduzi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBavariya PSV yulduzi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 10:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?