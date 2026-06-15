Pedro Porro Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi: Real Madrid va Siti umidlari puchga chiqdi

·51·Sport
Pedro Porro Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi: Real Madrid va Siti umidlari puchga chiqdi

Londonning Tottenxem klubi oʻng qanot himoyachisi Pedro Porro jamoa bilan amaldagi kelishuvini uzaytirdi. Ispaniyalik futbolchining yangi shartnomasi 2031-yilga qadar amal qilishi belgilangan. Bu qaror futbolchi atrofidagi transfer mish-mishlariga chek qoʻyib, uni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi boʻlgan grand jamoalar rejalarini chippakka chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC xabariga koʻra, 26 yoshli himoyachining avvalgi shartnomasi tugashiga hali ikki yil bor edi. Biroq, uning soʻnggi mavsumlardagi ajoyib sport formasi va jamoa oʻyinidagi muhim oʻrni rahbariyatni harakatga keltirdi. Tottenxem Porroni uzoq muddatli loyihaning asosi sifatida koʻrmoqda va uni klubda olib qolish uchun barcha choralarni koʻrdi.

Pedro Porro London klubiga 2023-yilning yanvarida Portugaliyaning Sporting CP jamoasidan ijara asosida kelib qoʻshilgan edi. Oʻsha yilning yozida "shporlar" uning transfer huquqini 40 million funt sterling evaziga toʻliq sotib olishgan. Oʻshandan beri ispan futbolchisi jamoaning asosiy tarkibida muqim oʻrin egallab, jami 152 ta uchrashuvda maydonga tushishga ulgurdi.

Grandlar qiziqishi va murabbiy eʼtirofi

Soʻnggi oylarda Pedro Porro transfer bozori qahramonlaridan biriga aylangan edi. Goal.com nashri maʼlumotlariga koʻra, Real Madrid va Manchester Siti himoyachining xizmatlariga jiddiy qiziqish bildirgan. Madridliklar uni Dani Carvajalga munosib oʻrinbosar sifatida koʻrgan boʻlsa, Pep Guardiola uni oʻzining taktik sxemalariga mos tushishiga ishongan edi. Yangi shartnoma ushbu klublar uchun kutilmagan zarba boʻldi.

Jamoa bosh murabbiyi Roberto De Zerbi futbolchining qarorini yuqori baholadi. Murabbiyning taʼkidlashicha, Porro nafaqat himoyada, balki hujum tashkil qilishda ham Angliya Premer-ligasining eng yaxshi ijrochilaridan biri hisoblanadi. "Pedro biz uchun juda muhim. Uning texnik mahorati va har kuni oʻz ustida ishlashga boʻlgan ishtiyoqi tahsinga loyiq. U futbolni juda aqlli tushunadi", — deya qoʻshimcha qildi De Zerbi.

Oʻtgan mavsum Tottenxem uchun ancha murakkab kechganiga qaramay, Porro barqarorlik namoyish etdi. U barcha musobaqalarda 47 ta oʻyinda qatnashib, jamoada eng koʻp maydonga tushgan futbolchiga aylandi. Uning jismoniy holati va chidamliligi klubning yangi strategiyasida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Ushbu kelishuv Tottenxem uchun strategik gʻalaba hisoblanadi. Klub oʻzining eng yaxshi aktivlarini saqlab qolish orqali kelgusi mavsumda Chempionlar ligasi yoʻllanmasi va sovrinli oʻrinlar uchun kurashish niyatida ekanligini koʻrsatdi. Porroning 2031-yilgacha qolishi jamoa muxlislari uchun ham katta xushxabar boʻldi.

TottenxemPedro PorroTransferReal MadridAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiArman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiBugun, 12:17Barselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBarselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBugun, 12:11Luis de la Fuente Kabo-Verde bilan bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiLuis de la Fuente Kabo-Verde bilan bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 11:25Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Bugun, 11:18Ruben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiRuben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiBugun, 10:50Bavariya PSV yulduzi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBavariya PSV yulduzi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 10:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?