Pedro Porro Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi: Real Madrid va Siti umidlari puchga chiqdi
Londonning Tottenxem klubi oʻng qanot himoyachisi Pedro Porro jamoa bilan amaldagi kelishuvini uzaytirdi. Ispaniyalik futbolchining yangi shartnomasi 2031-yilga qadar amal qilishi belgilangan. Bu qaror futbolchi atrofidagi transfer mish-mishlariga chek qoʻyib, uni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi boʻlgan grand jamoalar rejalarini chippakka chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC xabariga koʻra, 26 yoshli himoyachining avvalgi shartnomasi tugashiga hali ikki yil bor edi. Biroq, uning soʻnggi mavsumlardagi ajoyib sport formasi va jamoa oʻyinidagi muhim oʻrni rahbariyatni harakatga keltirdi. Tottenxem Porroni uzoq muddatli loyihaning asosi sifatida koʻrmoqda va uni klubda olib qolish uchun barcha choralarni koʻrdi.
Pedro Porro London klubiga 2023-yilning yanvarida Portugaliyaning Sporting CP jamoasidan ijara asosida kelib qoʻshilgan edi. Oʻsha yilning yozida "shporlar" uning transfer huquqini 40 million funt sterling evaziga toʻliq sotib olishgan. Oʻshandan beri ispan futbolchisi jamoaning asosiy tarkibida muqim oʻrin egallab, jami 152 ta uchrashuvda maydonga tushishga ulgurdi.
Grandlar qiziqishi va murabbiy eʼtirofiSoʻnggi oylarda Pedro Porro transfer bozori qahramonlaridan biriga aylangan edi. Goal.com nashri maʼlumotlariga koʻra, Real Madrid va Manchester Siti himoyachining xizmatlariga jiddiy qiziqish bildirgan. Madridliklar uni Dani Carvajalga munosib oʻrinbosar sifatida koʻrgan boʻlsa, Pep Guardiola uni oʻzining taktik sxemalariga mos tushishiga ishongan edi. Yangi shartnoma ushbu klublar uchun kutilmagan zarba boʻldi.
Jamoa bosh murabbiyi Roberto De Zerbi futbolchining qarorini yuqori baholadi. Murabbiyning taʼkidlashicha, Porro nafaqat himoyada, balki hujum tashkil qilishda ham Angliya Premer-ligasining eng yaxshi ijrochilaridan biri hisoblanadi. "Pedro biz uchun juda muhim. Uning texnik mahorati va har kuni oʻz ustida ishlashga boʻlgan ishtiyoqi tahsinga loyiq. U futbolni juda aqlli tushunadi", — deya qoʻshimcha qildi De Zerbi.
Oʻtgan mavsum Tottenxem uchun ancha murakkab kechganiga qaramay, Porro barqarorlik namoyish etdi. U barcha musobaqalarda 47 ta oʻyinda qatnashib, jamoada eng koʻp maydonga tushgan futbolchiga aylandi. Uning jismoniy holati va chidamliligi klubning yangi strategiyasida hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Ushbu kelishuv Tottenxem uchun strategik gʻalaba hisoblanadi. Klub oʻzining eng yaxshi aktivlarini saqlab qolish orqali kelgusi mavsumda Chempionlar ligasi yoʻllanmasi va sovrinli oʻrinlar uchun kurashish niyatida ekanligini koʻrsatdi. Porroning 2031-yilgacha qolishi jamoa muxlislari uchun ham katta xushxabar boʻldi.
…