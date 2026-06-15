Arman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandi
Aralash jang san’atlari (MMA) olamida nafaqat oktagon ichida, balki uning tashqarisida ham haqiqiy sensatsiyalar yuz berishda davom etmoqda. Yengil vazn toifasida UFC kamariga asosiy da’vogarlardan biri, asli kelib chiqishi armani bo‘lgan rossiyalik taniqli jangchi Arman Sarukyan o‘zining uzoqni ko‘ra bilish qobiliyati evaziga sport garovida (betting) misli ko‘rilmagan darajada ulkan yutuqni qo‘lga kiritdi. U mashhur jangchi Jastin Geyjining Iliya Topuriya ustidan qozongan kutilmagan g‘alabasiga tavakkal qilib, katta mablag‘ tikkan edi. Ushbu quvonchli xabarni sportchi o‘zining rasmiy Instagram sahifasi orqali muxlislariga mamnuniyat bilan e’lon qildi.
Anderdogga tikilgan million dollarlik tavakkalchilik
Jang boshlanishidan bir necha kun oldin Sarukyan hech kim kutmagan qarorni qabul qildi va amerikalik Jastin Geyjining muvaffaqiyati uchun naqd bir million AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ini tikdi.
Koeffitsiyentlar farqi: O‘sha paytda bukmekerlar Iliya Topuriyani yaqqol favorit deb hisoblab, uning zafariga atigi 1,17 koeffitsiyent taklif qilishayotgan edi. Jastin Geyji esa yaqqol anderdog (imkoniyati past baholangan tomon) sifatida 5,70lik yuqori koeffitsiyentga ega edi.
Fantastik daromad: Janob Geyjining oktagondagi qahramonligi evaziga Sarukyanning tavakkali o‘zini to‘liq oqladi va sportchining so‘zlariga ko‘ra, unga umumiy hisobda taxminan 400 million rubl miqdoridagi ulkan to‘lov qaytarildi.
Quyidagi maxsus sport tahlili jadvali orqali AQSH prezidentining yubileyiga bag‘ishlangan ushbu tarixiy musobaqa va millionlab dollarlik doiradagi garov tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va turnir nomi
Jang maqomi va manzili
To‘qnashuv ishtirokchilari
Bukmekerlar koeffitsiyenti
Jangning yakunlanish holati
Arman Sarukyanning sof yutug‘i
UFC White House - Freedom 250
(Donald Trampning 80 yilligiga bag‘ishlangan)
Vashington
(Markaziy chempionlik jangi)
• Iliya Topuriya (Favorit)
• Jastin Geyji (G‘olib)
• Topuriya: 1,17
• Geyji: 5,70
To‘rtinchi raunddan so‘ng, Topuriya jarohat sabab jangni davom ettirishdan bosh tortdi
~400 million rubl
(1 mln dollar tikib)
Trampning yubileyidagi dahshatli to‘qnashuv
Ushbu tarixiy chempionlik to‘qnashuvi Vashington shahrida bo‘lib o‘tgan va AQSH prezidenti Donald Trampning 80 yoshlik qutlug‘ yubileyiga bag‘ishlangan maxsus «UFC White House - Freedom 250» grandioz turniri doirasida tashkil etildi. To‘rt raund davomida oktagonda haqiqiy qonli va shiddatli jang kuzatildi. Biroq to‘rtinchi besh daqiqalik yakunlanganidan so‘ng, uchrashuv davomida o‘ta jiddiy va xavfli jarohat olgan Iliya Topuriya sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik uchun bahsni davom ettirishdan bosh tortdi va hal qiluvchi so‘nggi raundga chiqa olmadi.
MMA olamidagi tarixiy yutuq haqida qisqacha:
Sport tarixida jangchilarning o‘z kasbdoshlari jangiga bu qadar yirik miqdorda pul tikishi va anderdogning g‘alabasi evaziga rekord darajadagi multimillionli mablag‘ni ishlab olishi o‘ta nodir hodisalardan biri sifatida yilnomalarga muhrlanadigan bo‘ldi.
Jahonning eng nufuzli oktagonlaridagi shiddatli janglar, UFC yulduzlarining hayotidagi qaynoq va kutilmagan voqealar, insaydlar hamda sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…