Arman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandi

·94·Sport
Arman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandi

Aralash jang san’atlari (MMA) olamida nafaqat oktagon ichida, balki uning tashqarisida ham haqiqiy sensatsiyalar yuz berishda davom etmoqda. Yengil vazn toifasida UFC kamariga asosiy da’vogarlardan biri, asli kelib chiqishi armani bo‘lgan rossiyalik taniqli jangchi Arman Sarukyan o‘zining uzoqni ko‘ra bilish qobiliyati evaziga sport garovida (betting) misli ko‘rilmagan darajada ulkan yutuqni qo‘lga kiritdi. U mashhur jangchi Jastin Geyjining Iliya Topuriya ustidan qozongan kutilmagan g‘alabasiga tavakkal qilib, katta mablag‘ tikkan edi. Ushbu quvonchli xabarni sportchi o‘zining rasmiy Instagram sahifasi orqali muxlislariga mamnuniyat bilan e’lon qildi.

Anderdogga tikilgan million dollarlik tavakkalchilik

Jang boshlanishidan bir necha kun oldin Sarukyan hech kim kutmagan qarorni qabul qildi va amerikalik Jastin Geyjining muvaffaqiyati uchun naqd bir million AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ini tikdi.

  • Koeffitsiyentlar farqi: O‘sha paytda bukmekerlar Iliya Topuriyani yaqqol favorit deb hisoblab, uning zafariga atigi 1,17 koeffitsiyent taklif qilishayotgan edi. Jastin Geyji esa yaqqol anderdog (imkoniyati past baholangan tomon) sifatida 5,70lik yuqori koeffitsiyentga ega edi.

  • Fantastik daromad: Janob Geyjining oktagondagi qahramonligi evaziga Sarukyanning tavakkali o‘zini to‘liq oqladi va sportchining so‘zlariga ko‘ra, unga umumiy hisobda taxminan 400 million rubl miqdoridagi ulkan to‘lov qaytarildi.

Quyidagi maxsus sport tahlili jadvali orqali AQSH prezidentining yubileyiga bag‘ishlangan ushbu tarixiy musobaqa va millionlab dollarlik doiradagi garov tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va turnir nomi

Jang maqomi va manzili

To‘qnashuv ishtirokchilari

Bukmekerlar koeffitsiyenti

Jangning yakunlanish holati

Arman Sarukyanning sof yutug‘i

UFC White House - Freedom 250


(Donald Trampning 80 yilligiga bag‘ishlangan)

Vashington


(Markaziy chempionlik jangi)

• Iliya Topuriya (Favorit)


Jastin Geyji (G‘olib)

• Topuriya: 1,17


• Geyji: 5,70

To‘rtinchi raunddan so‘ng, Topuriya jarohat sabab jangni davom ettirishdan bosh tortdi

~400 million rubl


(1 mln dollar tikib)

Trampning yubileyidagi dahshatli to‘qnashuv

Ushbu tarixiy chempionlik to‘qnashuvi Vashington shahrida bo‘lib o‘tgan va AQSH prezidenti Donald Trampning 80 yoshlik qutlug‘ yubileyiga bag‘ishlangan maxsus «UFC White House - Freedom 250» grandioz turniri doirasida tashkil etildi. To‘rt raund davomida oktagonda haqiqiy qonli va shiddatli jang kuzatildi. Biroq to‘rtinchi besh daqiqalik yakunlanganidan so‘ng, uchrashuv davomida o‘ta jiddiy va xavfli jarohat olgan Iliya Topuriya sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik uchun bahsni davom ettirishdan bosh tortdi va hal qiluvchi so‘nggi raundga chiqa olmadi.

MMA olamidagi tarixiy yutuq haqida qisqacha:

Sport tarixida jangchilarning o‘z kasbdoshlari jangiga bu qadar yirik miqdorda pul tikishi va anderdogning g‘alabasi evaziga rekord darajadagi multimillionli mablag‘ni ishlab olishi o‘ta nodir hodisalardan biri sifatida yilnomalarga muhrlanadigan bo‘ldi.

Jahonning eng nufuzli oktagonlaridagi shiddatli janglar, UFC yulduzlarining hayotidagi qaynoq va kutilmagan voqealar, insaydlar hamda sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Arman TsarukyanJustin GaethjeIlia TopuriaDonald TrumpUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Van Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildiVan Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildiBugun, 12:50Barselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBarselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBugun, 12:11Pedro Porro Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi: Real Madrid va Siti umidlari puchga chiqdiPedro Porro Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi: Real Madrid va Siti umidlari puchga chiqdiBugun, 11:35Luis de la Fuente Kabo-Verde bilan bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiLuis de la Fuente Kabo-Verde bilan bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 11:25Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Bugun, 11:18Ruben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiRuben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?