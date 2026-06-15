Barselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchi

·53·Sport
Barselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchi

Kataloniyaning Barselona klubi dunyo futbolidagi eng iqtidorli pleymeykerlarni oʻz safiga chorlash anʼanasini davom ettirish niyatida. Klubning navbatdagi nishoni Manchester Siti safida porlayotgan fransiyalik Rayan Cherki boʻlishi kutilmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Camp Nou oʻyingohida Lamine Yamal va Cherki ishtirokidagi daxshatli hujum triosi shakllanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Frank Leboeuf Goal.com nashriga bergan intervyusida Rayan Cherki oʻz oʻyin uslubi bilan afsonaviy Ronaldinho va Lionel Messi kabi muxlislarga zavq ulasha olishini taʼkidladi. Hozirda Angliya Premer-ligasida toʻp surayotgan 22 yoshli futbolchi oʻzining nostandart harakatlari, xususan, rabona uslubidagi uzatmalari bilan eʼtiborga tushgan.

Kataloniyaning sehrli anʼanasi

Barselona tarixi har doim maydonda moʻjiza koʻrsatadigan futbolchilar bilan boy boʻlgan. Diego Maradona, Ronaldinho va Lionel Messi kabi yulduzlar jamoaning oʻyin uslubini shakllantirgan. Leboeufning fikricha, Cherki aynan mana shu anʼanani davom ettirish uchun eng munosib nomzodlardan biri hisoblanadi. Uning kreativligi va toʻp bilan muomalasi kataloniyalik muxlislarning talablariga toʻla javob beradi.

Garchi klub moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan boʻlsa-da, transfer bozorida faollikni pasaytirgani yoʻq. 2026-yilning yozida jamoaga Anthony Gordon kelib qoʻshilishi kutilayotgan bir paytda, Rayan Cherki kabi ijodkor yarim himoyachining sotib olinishi jamoaning hujum salohiyatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Moliyaviy jumboqlar va transfer siyosati

Frank Leboeuf Barselona klubining iqtisodiy holati va amalga oshirilayotgan transferlar oʻrtasidagi tafovutga ham toʻxtalib oʻtdi. "Barselona doim moliyaviy muammolar haqida gapiradi, lekin Robert Lewandowski kabi yulduzlarni sotib olishga mablagʻ topadi. Bu hayratlanarli, lekin ular baribir maqsadiga erishishmoqda", — deydi sobiq futbolchi.

Rayan Cherki uchun La Liga varianti doimo ochiq. Futbolchining oʻzi ham maydonda koʻproq erkinlik va estetik oʻyin koʻrsatishni xush koʻradi. Lamine Yamal kabi yosh yulduz bilan birga toʻp surish nafaqat klub uchun, balki butun Yevropa futboli uchun yangi bir fenomen boʻlishi mumkin. Hozircha Manchester Siti oʻz yulduzini qoʻyib yuborishga shoshilmayapti, biroq Kataloniya klubining chorlovi har qanday futbolchi uchun rad etib boʻlmas taklif hisoblanadi.

BarcelonaManchester SitiRayan CherkiLamine YamalTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Van Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildiVan Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildiBugun, 12:50Arman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiArman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiBugun, 12:17Pedro Porro Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi: Real Madrid va Siti umidlari puchga chiqdiPedro Porro Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi: Real Madrid va Siti umidlari puchga chiqdiBugun, 11:35Luis de la Fuente Kabo-Verde bilan bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiLuis de la Fuente Kabo-Verde bilan bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 11:25Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Bugun, 11:18Ruben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiRuben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?