Barselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchi
Kataloniyaning Barselona klubi dunyo futbolidagi eng iqtidorli pleymeykerlarni oʻz safiga chorlash anʼanasini davom ettirish niyatida. Klubning navbatdagi nishoni Manchester Siti safida porlayotgan fransiyalik Rayan Cherki boʻlishi kutilmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Camp Nou oʻyingohida Lamine Yamal va Cherki ishtirokidagi daxshatli hujum triosi shakllanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Frank Leboeuf Goal.com nashriga bergan intervyusida Rayan Cherki oʻz oʻyin uslubi bilan afsonaviy Ronaldinho va Lionel Messi kabi muxlislarga zavq ulasha olishini taʼkidladi. Hozirda Angliya Premer-ligasida toʻp surayotgan 22 yoshli futbolchi oʻzining nostandart harakatlari, xususan, rabona uslubidagi uzatmalari bilan eʼtiborga tushgan.
Kataloniyaning sehrli anʼanasiBarselona tarixi har doim maydonda moʻjiza koʻrsatadigan futbolchilar bilan boy boʻlgan. Diego Maradona, Ronaldinho va Lionel Messi kabi yulduzlar jamoaning oʻyin uslubini shakllantirgan. Leboeufning fikricha, Cherki aynan mana shu anʼanani davom ettirish uchun eng munosib nomzodlardan biri hisoblanadi. Uning kreativligi va toʻp bilan muomalasi kataloniyalik muxlislarning talablariga toʻla javob beradi.
Garchi klub moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan boʻlsa-da, transfer bozorida faollikni pasaytirgani yoʻq. 2026-yilning yozida jamoaga Anthony Gordon kelib qoʻshilishi kutilayotgan bir paytda, Rayan Cherki kabi ijodkor yarim himoyachining sotib olinishi jamoaning hujum salohiyatini yangi bosqichga olib chiqadi.
Moliyaviy jumboqlar va transfer siyosatiFrank Leboeuf Barselona klubining iqtisodiy holati va amalga oshirilayotgan transferlar oʻrtasidagi tafovutga ham toʻxtalib oʻtdi. "Barselona doim moliyaviy muammolar haqida gapiradi, lekin Robert Lewandowski kabi yulduzlarni sotib olishga mablagʻ topadi. Bu hayratlanarli, lekin ular baribir maqsadiga erishishmoqda", — deydi sobiq futbolchi.
Rayan Cherki uchun La Liga varianti doimo ochiq. Futbolchining oʻzi ham maydonda koʻproq erkinlik va estetik oʻyin koʻrsatishni xush koʻradi. Lamine Yamal kabi yosh yulduz bilan birga toʻp surish nafaqat klub uchun, balki butun Yevropa futboli uchun yangi bir fenomen boʻlishi mumkin. Hozircha Manchester Siti oʻz yulduzini qoʻyib yuborishga shoshilmayapti, biroq Kataloniya klubining chorlovi har qanday futbolchi uchun rad etib boʻlmas taklif hisoblanadi.
…