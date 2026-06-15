“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...

·105·Sport
“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...

Yevropa futbolining haqiqiy bayroqdori, Madridning “Real” klubi atrofidagi qaynoq va shov-shuvli voqealar dunyo sport jamoatchiligi diqqat markazida turishda davom etmoqda. Jamoada yaqindagina boshlangan yangi davr ortidan, klub tarixida alohida ramziy va muqaddas ahamiyatga ega bo‘lgan to‘rtinchi (4) raqamli libosning yangi sohibi kim bo‘lishi muxlislar o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Ushbu mashhur raqam yaqin-yaqingacha «qirollik klubi» bilan amaldagi mehnat shartnomasi o‘z yakuniga yetgan avstriyalik tajribali himoyachi David Alabaga tegishli edi. Endilikda Madridda yangi avlod vakillari ushbu sharafli raqamni meros qilib olish uchun kurash boshlashdi.

Yosh iste’dodlar kurashi: Din Xyoysen va Raul Asensio

Taniqli insayder va tajribali jurnalist Migel Anxel Diasning ma’lum qilishicha, «Santyago Bernabeu»ning ikki nafar umidli markaziy himoyachilari — Din Xyoysen hamda Raul Asensio klub rahbariyatiga aynan 4-raqam ostida to‘p surish istagini rasman bildirishgan.

Insayderlik ma’lumotlariga ko‘ra, ayni damda ushbu mashhur raqamni qo‘lga kiritish uchun asosiy va favorit da’vogar sifatida yosh va iqtidorli Din Xyoysen ko‘rilmoqda. Murabbiylar shtabi ham uning nomzodini ma’qullash istagida turibdi.

Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali Madridning “Real” klubidagi afsonaviy 4-raqam tarixi va jamoadagi so‘nggi muhim o‘zgarishlar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Libosdagi muqaddas raqam

Eng so‘nggi sohibi (Shartnomasi tugagan)

Raqamning sobiq afsonaviy egalari

Ayni paytdagi bosh da’vogar

Jamoaning yangi bosh murabbiyi

Almashtirilgan sobiq murabbiy

4-raqam


(Muqaddas libos)

David Alaba


(Avstriyalik yulduz)

Serxio Ramos


Fernando Yerro

Din Xyoysen


(Iqtidorli himoyachi)

Joze Mourinyu


(13 yillik tanaffusdan so‘ng)

Alvaro Arbeloa

Afsonalardan qolgan buyuk meros va Mourinyuning qaytishi

Shuni alohida ta’kidlash joizki, 4-raqam Madrid grandi uchun shunchaki oddiy raqam emas, balki haqiqiy yetakchilik va matonat timsoli hisoblanadi. Yuqorida tilga olingan David Alabadan avval ushbu raqam ostida yashil maydonda haqiqiy jangchi sifatida tanilgan sobiq sardor Serxio Ramos hamda klub tarixidagi buyuk himoyachi Fernando Yerro kabi afsonaviy futbolchilar harakat qilib, «Real»ni ko‘plab zafarlarga boshlashgan.

Madridliklar uchun yana bir yoqimli yangilik shundan iboratki, yaqindagina mashhur va serqirra mutaxassis Joze Mourinyu naqd 13 yillik uzoq tanaffusdan so‘ng yana qadrdon klubiga bosh murabbiy sifatida qaytib keldi. «Maxsus» laqabli ustoz jamoa boshqaruvida Alvaro Arbeloaning o‘rnini egalladi. Muxlislar aynan Mourinyu boshchiligida yosh himoyachilarning yangi timsolda porlab chiqishini intiqlik bilan kutishmoqda.

Madridning “Real” klubidagi eng so‘nggi transfer yangiliklari, Joze Mourinyuning taktik inqiloblari, Santyago Bernabeu hayotidan eksklyuziv hisobotlar va jahon futboliga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Real MadridDavid AlabaDean HuijsenRaul AsencioSantiago Bernabeu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Bugun, 15:38Xarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadiXarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadiBugun, 15:35Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiIspaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 15:33Joze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdiJoze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdiBugun, 15:32Harry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadiHarry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadiBugun, 14:52Nyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaNyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?