“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...
Yevropa futbolining haqiqiy bayroqdori, Madridning “Real” klubi atrofidagi qaynoq va shov-shuvli voqealar dunyo sport jamoatchiligi diqqat markazida turishda davom etmoqda. Jamoada yaqindagina boshlangan yangi davr ortidan, klub tarixida alohida ramziy va muqaddas ahamiyatga ega bo‘lgan to‘rtinchi (4) raqamli libosning yangi sohibi kim bo‘lishi muxlislar o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Ushbu mashhur raqam yaqin-yaqingacha «qirollik klubi» bilan amaldagi mehnat shartnomasi o‘z yakuniga yetgan avstriyalik tajribali himoyachi David Alabaga tegishli edi. Endilikda Madridda yangi avlod vakillari ushbu sharafli raqamni meros qilib olish uchun kurash boshlashdi.
Yosh iste’dodlar kurashi: Din Xyoysen va Raul Asensio
Taniqli insayder va tajribali jurnalist Migel Anxel Diasning ma’lum qilishicha, «Santyago Bernabeu»ning ikki nafar umidli markaziy himoyachilari — Din Xyoysen hamda Raul Asensio klub rahbariyatiga aynan 4-raqam ostida to‘p surish istagini rasman bildirishgan.
Insayderlik ma’lumotlariga ko‘ra, ayni damda ushbu mashhur raqamni qo‘lga kiritish uchun asosiy va favorit da’vogar sifatida yosh va iqtidorli Din Xyoysen ko‘rilmoqda. Murabbiylar shtabi ham uning nomzodini ma’qullash istagida turibdi.
Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali Madridning “Real” klubidagi afsonaviy 4-raqam tarixi va jamoadagi so‘nggi muhim o‘zgarishlar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Libosdagi muqaddas raqam
Eng so‘nggi sohibi (Shartnomasi tugagan)
Raqamning sobiq afsonaviy egalari
Ayni paytdagi bosh da’vogar
Jamoaning yangi bosh murabbiyi
Almashtirilgan sobiq murabbiy
4-raqam
(Muqaddas libos)
(Avstriyalik yulduz)
• Serxio Ramos
• Fernando Yerro
Din Xyoysen
(Iqtidorli himoyachi)
Joze Mourinyu
(13 yillik tanaffusdan so‘ng)
Alvaro Arbeloa
Afsonalardan qolgan buyuk meros va Mourinyuning qaytishi
Shuni alohida ta’kidlash joizki, 4-raqam Madrid grandi uchun shunchaki oddiy raqam emas, balki haqiqiy yetakchilik va matonat timsoli hisoblanadi. Yuqorida tilga olingan David Alabadan avval ushbu raqam ostida yashil maydonda haqiqiy jangchi sifatida tanilgan sobiq sardor Serxio Ramos hamda klub tarixidagi buyuk himoyachi Fernando Yerro kabi afsonaviy futbolchilar harakat qilib, «Real»ni ko‘plab zafarlarga boshlashgan.
Madridliklar uchun yana bir yoqimli yangilik shundan iboratki, yaqindagina mashhur va serqirra mutaxassis Joze Mourinyu naqd 13 yillik uzoq tanaffusdan so‘ng yana qadrdon klubiga bosh murabbiy sifatida qaytib keldi. «Maxsus» laqabli ustoz jamoa boshqaruvida Alvaro Arbeloaning o‘rnini egalladi. Muxlislar aynan Mourinyu boshchiligida yosh himoyachilarning yangi timsolda porlab chiqishini intiqlik bilan kutishmoqda.
Madridning “Real” klubidagi eng so‘nggi transfer yangiliklari, Joze Mourinyuning taktik inqiloblari, Santyago Bernabeu hayotidan eksklyuziv hisobotlar va jahon futboliga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…