Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida davom etayotgan JCH-2026 musobaqasi o‘zining ilk kunlaridayoq dunyo futbol jamoatchiligini larzaga solgan tarixiy va sensatsion voqeliklarga boy bo‘lmoqda. Mundialning «F» guruhidan o‘rin olgan ilk tur bahsida qatnashgan Tunis milliy terma jamoasi o‘z yurishini o‘ta muvaffaqiyatsiz va omadsiz tarzda boshladi. Skandinaviya vakili — kuchli Shvetsiya terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda afrikaliklar 1:5 hisobida qaqshatqich va yirik mag‘lubiyatga uchrashdi. Mazkur sharmandali natija Tunis futbol federatsiyasi rahbariyatining sabr kosasini to‘ldirdi va tezkor chora ko‘rilishiga sabab bo‘ldi.
Jahon chempionatlari tarixidagi mutlaqo nodir hodisa
Taniqli insayder va tajribali xalqaro jurnalist Romen Molinaning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida ma’lum qilishicha, Tunis futbol rahbariyati ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng bosh murabbiy Sabri Lyamushini zudlik bilan lavozimidan ozod etgan.
Mazkur qaror dunyo futboli tarixida tubdan burilish yasadi. Zero, futbol olami va Jahon chempionatlarining ko‘p yillik shonli tarixida hali biror marta ham bosh murabbiy musobaqaning ilk uchrashuvidan keyinroq vazifasidan haydab yuborilmagan edi. Sabri Lyamushi bu borada antirekord o‘rnatib, tarix sahifalariga kirdi.
Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali Tunis milliy terma jamoasining guruhdagi ayanchli holati va mundial tarixidagi ilk qisqa muddatli murabbiylik muddati tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va rasmiy bosqich
1-turdagi shov-shuvli natija
Lavozimidan ozod etilgan mutaxassis
Tarixiy antirekord maqomi
Jamoaning ayni damdagi guruhdagi o‘rni
2-turdagi bo‘lajak raqib va majburiyat
JCH-2026, «F» guruhi
(1-tur bahsi)
Shvetsiya — Tunis
5:1
Sabri Lyamushi
(Fransiyalik bosh murabbiy)
Ilk o‘yindan so‘ng ishdan bo‘shatilgan ilk murabbiy
4-o‘rin
(0 ochko, to‘plar nisbati -4)
Yaponiya terma jamoasi
(G‘alaba uchun majburiy bahs)
Afrikaliklarni oldinda Yaponiyaga qarshi og‘ir sinov kutmoqda
Ayni paytda Tunis milliy jamoasi guruh bosqichida birorta ham ochko qo‘lga kirita olmay, to‘plar nisbatidagi dahshatli ko‘rsatkich tufayli kvartetda so‘nggi — to‘rtinchi o‘rinni egallab turibdi. Jamoa futbolchilari ruhiy tushkunlikka tushib qolgan bo‘lsa-da, ularda vaziyatni o‘nglash uchun hali imkoniyat mavjud.
Bosh murabbiysiz qolgan jamoani oldinda 2-tur doirasida Osiyoning eng kuchli grandlaridan biri bo‘lgan Yaponiya terma jamoasiga qarshi o‘ta muhim va hal qiluvchi bahs kutib turibdi. Ikkinchi turda Tunis vakillari faqat va faqat g‘alaba uchun maydonga tushishlari talab etiladi, aks holda ular mundial bilan erta xayrlashishlariga to‘g‘ri keladi.
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlaridagi shov-shuvli iste’folar, kutilmagan mag‘lubiyatlar, futbol yulduzlarining parda ortidagi sirlari va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…