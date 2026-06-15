Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...

·0·Sport
Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida davom etayotgan JCH-2026 musobaqasi o‘zining ilk kunlaridayoq dunyo futbol jamoatchiligini larzaga solgan tarixiy va sensatsion voqeliklarga boy bo‘lmoqda. Mundialning «F» guruhidan o‘rin olgan ilk tur bahsida qatnashgan Tunis milliy terma jamoasi o‘z yurishini o‘ta muvaffaqiyatsiz va omadsiz tarzda boshladi. Skandinaviya vakili — kuchli Shvetsiya terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda afrikaliklar 1:5 hisobida qaqshatqich va yirik mag‘lubiyatga uchrashdi. Mazkur sharmandali natija Tunis futbol federatsiyasi rahbariyatining sabr kosasini to‘ldirdi va tezkor chora ko‘rilishiga sabab bo‘ldi.

Jahon chempionatlari tarixidagi mutlaqo nodir hodisa

Taniqli insayder va tajribali xalqaro jurnalist Romen Molinaning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida ma’lum qilishicha, Tunis futbol rahbariyati ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng bosh murabbiy Sabri Lyamushini zudlik bilan lavozimidan ozod etgan.

Mazkur qaror dunyo futboli tarixida tubdan burilish yasadi. Zero, futbol olami va Jahon chempionatlarining ko‘p yillik shonli tarixida hali biror marta ham bosh murabbiy musobaqaning ilk uchrashuvidan keyinroq vazifasidan haydab yuborilmagan edi. Sabri Lyamushi bu borada antirekord o‘rnatib, tarix sahifalariga kirdi.

Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali Tunis milliy terma jamoasining guruhdagi ayanchli holati va mundial tarixidagi ilk qisqa muddatli murabbiylik muddati tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va rasmiy bosqich

1-turdagi shov-shuvli natija

Lavozimidan ozod etilgan mutaxassis

Tarixiy antirekord maqomi

Jamoaning ayni damdagi guruhdagi o‘rni

2-turdagi bo‘lajak raqib va majburiyat

JCH-2026, «F» guruhi


(1-tur bahsi)

Shvetsiya — Tunis


5:1

Sabri Lyamushi


(Fransiyalik bosh murabbiy)

Ilk o‘yindan so‘ng ishdan bo‘shatilgan ilk murabbiy

4-o‘rin


(0 ochko, to‘plar nisbati -4)

Yaponiya terma jamoasi


(G‘alaba uchun majburiy bahs)

Afrikaliklarni oldinda Yaponiyaga qarshi og‘ir sinov kutmoqda

Ayni paytda Tunis milliy jamoasi guruh bosqichida birorta ham ochko qo‘lga kirita olmay, to‘plar nisbatidagi dahshatli ko‘rsatkich tufayli kvartetda so‘nggi — to‘rtinchi o‘rinni egallab turibdi. Jamoa futbolchilari ruhiy tushkunlikka tushib qolgan bo‘lsa-da, ularda vaziyatni o‘nglash uchun hali imkoniyat mavjud.

Bosh murabbiysiz qolgan jamoani oldinda 2-tur doirasida Osiyoning eng kuchli grandlaridan biri bo‘lgan Yaponiya terma jamoasiga qarshi o‘ta muhim va hal qiluvchi bahs kutib turibdi. Ikkinchi turda Tunis vakillari faqat va faqat g‘alaba uchun maydonga tushishlari talab etiladi, aks holda ular mundial bilan erta xayrlashishlariga to‘g‘ri keladi.

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlaridagi shov-shuvli iste’folar, kutilmagan mag‘lubiyatlar, futbol yulduzlarining parda ortidagi sirlari va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiIspaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 15:33“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...Bugun, 15:25Harry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadiHarry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadiBugun, 14:52Nyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaNyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaBugun, 13:54Federico Chiesa Liverpulda qolishga qaror qildi: Italiyalik hujumchi oʻzini koʻrsatmoqchiFederico Chiesa Liverpulda qolishga qaror qildi: Italiyalik hujumchi oʻzini koʻrsatmoqchiBugun, 13:39Jordan Henderson Jud Bellingemga nisbatan tanqidlarni asossiz deb atadiJordan Henderson Jud Bellingemga nisbatan tanqidlarni asossiz deb atadiBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?