Joze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdi
Madridning Real Madrid klubi himoyachisi Raul Asensio portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinyuning jamoaga qaytishi haqidagi xabarlarga munosabat bildirib, bu tayinlov klubning Ispaniya futbolidagi hukmronligini tiklash yoʻlidagi eng toʻgʻri qadam ekanligini taʼkidladi. Yosh himoyachining fikricha, "The Special One" (Maxsus biri) laqabi bilan tanilgan murabbiy oʻzi bilan birga jamoaga oʻzgacha shijoat va gʻalaba ruhini olib keladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Asensio El Desmarque nashriga bergan intervyusida Mourinyuning birinchi marta (2010–2013-yillar) Madridda ishlagan davrini eslab oʻtdi. Oʻshanda murabbiy Barselona jamoasining mutlaq ustunligiga chek qoʻyib, Real Madrid klubining "DNK"sini oʻzgartirishga muvaffaq boʻlgan edi. Raul Asensio aynan oʻsha davrda shakllangan tajovuzkor va murosasiz oʻyin uslubi uning futbolchi sifatida oʻsishiga katta taʼsir koʻrsatganini tan oldi.
Mourinyu va rekordlar sari intilishReal Madrid muxlislari portugaliyalik murabbiyning qaytishini 2011-2012-yilgi tarixiy mavsum bilan bogʻlashmoqda. Oʻshanda Joze Mourinyu boshqaruvidagi "qirollik klubi" La Ligada 100 ochko jamgʻarib, raqiblar darvozasiga 121 ta gol urgan holda rekord oʻrnatgan edi. Asensioning ishonchi komilki, yangi loyiha doirasida ushbu natijalarni takrorlash va Barselona ustidan yana gʻalaba qozonish imkoniyati mavjud.
"Men u jamoani qanday oʻzgartirganini, klubga qanday raqobatbardoshlik, gʻazab va matonat olib kirganini koʻrganman. Oʻylaymanki, bu xislatlar meni futbolchi sifatida shakllantirgan. Mourinyu bilan yangi loyiha juda hayajonli va men mavsum boshlanishini intizorlik bilan kutyapman", — deya qoʻshimcha qildi 23 yoshli himoyachi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Raul Asensio Mourinyu talab qiladigan yuqori intensivlik va hissiy oʻzgarishlarga tayyor. Garchi u klub akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlsa-da, tajribali murabbiy qoʻl ostida oʻzini koʻrsatishga va asosiy tarkibdan mustahkam oʻrin egallashga intilmoqda.
Hozirda Madrid klubi atrofidagi muhit allaqachon oʻzgargan. Mourinyuning qaytishi nafaqat taktik oʻzgarishlarni, balki futbolchilarning ruhiy holatini ham yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Asensio kabi yosh oʻyinchilar uchun bunday yuqori saviyadagi murabbiy bilan ishlash karyerasidagi eng muhim burilish nuqtasi boʻlishi mumkin.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Real Madrid Joze Mourinyu bilan birgalikda nafaqat Ispaniya chempionatida, balki Yevropa maydonlarida ham oʻz gegemonligini qaytarishni maqsad qilgan. Asensioning soʻzlari jamoa ichida yangi murabbiyga nisbatan ishonch yuqori ekanligini koʻrsatmoqda.
…