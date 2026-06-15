Joze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdi

·0·Sport
Joze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdi

Madridning Real Madrid klubi himoyachisi Raul Asensio portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinyuning jamoaga qaytishi haqidagi xabarlarga munosabat bildirib, bu tayinlov klubning Ispaniya futbolidagi hukmronligini tiklash yoʻlidagi eng toʻgʻri qadam ekanligini taʼkidladi. Yosh himoyachining fikricha, "The Special One" (Maxsus biri) laqabi bilan tanilgan murabbiy oʻzi bilan birga jamoaga oʻzgacha shijoat va gʻalaba ruhini olib keladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Asensio El Desmarque nashriga bergan intervyusida Mourinyuning birinchi marta (2010–2013-yillar) Madridda ishlagan davrini eslab oʻtdi. Oʻshanda murabbiy Barselona jamoasining mutlaq ustunligiga chek qoʻyib, Real Madrid klubining "DNK"sini oʻzgartirishga muvaffaq boʻlgan edi. Raul Asensio aynan oʻsha davrda shakllangan tajovuzkor va murosasiz oʻyin uslubi uning futbolchi sifatida oʻsishiga katta taʼsir koʻrsatganini tan oldi.

Mourinyu va rekordlar sari intilish

Real Madrid muxlislari portugaliyalik murabbiyning qaytishini 2011-2012-yilgi tarixiy mavsum bilan bogʻlashmoqda. Oʻshanda Joze Mourinyu boshqaruvidagi "qirollik klubi" La Ligada 100 ochko jamgʻarib, raqiblar darvozasiga 121 ta gol urgan holda rekord oʻrnatgan edi. Asensioning ishonchi komilki, yangi loyiha doirasida ushbu natijalarni takrorlash va Barselona ustidan yana gʻalaba qozonish imkoniyati mavjud.

"Men u jamoani qanday oʻzgartirganini, klubga qanday raqobatbardoshlik, gʻazab va matonat olib kirganini koʻrganman. Oʻylaymanki, bu xislatlar meni futbolchi sifatida shakllantirgan. Mourinyu bilan yangi loyiha juda hayajonli va men mavsum boshlanishini intizorlik bilan kutyapman", — deya qoʻshimcha qildi 23 yoshli himoyachi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Raul Asensio Mourinyu talab qiladigan yuqori intensivlik va hissiy oʻzgarishlarga tayyor. Garchi u klub akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlsa-da, tajribali murabbiy qoʻl ostida oʻzini koʻrsatishga va asosiy tarkibdan mustahkam oʻrin egallashga intilmoqda.

Hozirda Madrid klubi atrofidagi muhit allaqachon oʻzgargan. Mourinyuning qaytishi nafaqat taktik oʻzgarishlarni, balki futbolchilarning ruhiy holatini ham yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Asensio kabi yosh oʻyinchilar uchun bunday yuqori saviyadagi murabbiy bilan ishlash karyerasidagi eng muhim burilish nuqtasi boʻlishi mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Real Madrid Joze Mourinyu bilan birgalikda nafaqat Ispaniya chempionatida, balki Yevropa maydonlarida ham oʻz gegemonligini qaytarishni maqsad qilgan. Asensioning soʻzlari jamoa ichida yangi murabbiyga nisbatan ishonch yuqori ekanligini koʻrsatmoqda.

Real MadridJoze MourinyuRaul AsensioLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Bugun, 15:38Xarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadiXarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadiBugun, 15:35Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiIspaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 15:33“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...Bugun, 15:25Harry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadiHarry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadiBugun, 14:52Nyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaNyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?