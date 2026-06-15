Maurizio Sarri Italiya futboliga qaytdi: Tajribali mutaxassis Atalanta bosh murabbiyi etib tayinlandi
Italiya futbolining eng taniqli va oʻziga xos uslubga ega mutaxassislaridan biri Maurizio Sarri rasman katta futbolga qaytdi. Bergamo shahri sharafini himoya qiluvchi Atalanta klubi 67 yoshli murabbiy bilan kelishuvga erishilganini eʼlon qildi. Latsio jamoasini tark etganidan soʻng bir muddat ishsiz yurgan Sarri endilikda neradzurrilar oilasining bir qismiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rasmiy bayonotida taʼkidlanishicha, Maurizio Sarri birinchi jamoa texnik direktori va bosh murabbiyi lavozimini egalladi. Atalanta rahbariyati uning boy tajribasi va Yevropa maydonlaridagi muvaffaqiyatlariga tayanib, jamoaning soʻnggi yillardagi yuqori surʼatini saqlab qolishni maqsad qilgan. Sarrining professional faoliyati davomida 800 dan ortiq oʻyinlarda ishtirok etgani uning naqadar katta tajribaga ega ekanidan dalolat beradi.
Sarrismo uslubi BergamodaMaurizio Sarri oʻzining "Sarrismo" deb nomlanuvchi hujumkor va qisqa paslarga asoslangan oʻyin uslubi bilan mashhur. Uning faoliyati quyi divizionlardan boshlanib, Empoli va Napoli jamoalaridagi muvaffaqiyatlari orqali choʻqqiga chiqqan. Ayniqsa, Neapoldagi faoliyati davomida u Yuventus jamoasiga munosib raqobat tugʻdirib, butun dunyo futbol jamoatchiligi eʼtiborini qozongan edi.
Italiyalik mutaxassisning sovrinlar javoni ham ancha boy. U Angliyaning Chelsi jamoasi bilan Yevropa ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan boʻlsa, Yuventus bilan A Seriya chempionligiga erishgan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Atalanta xoʻjayinlari boʻlmish Perkassi va Palyuka oilalari aynan Sarrining gʻoliblik mentaliteti jamoani yangi bosqichga olib chiqishiga ishonmoqda.
Atalanta soʻnggi yillarda Italiya va Yevropa futbolida oʻz oʻrniga ega boʻlib, muntazam ravishda Chempionlar ligasi va Yevropa ligasi yoʻllanmalari uchun kurashib kelmoqda. Sarri uchun Gewiss Stadium’da ish boshlash oson kechmaydi, chunki jamoa muxlislari va rahbariyati undan nafaqat chiroyli oʻyin, balki barqaror natijalar ham kutmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Sarrining Latsio bilan xayrlashuvi kutilmagan boʻlgan edi. Rim klubida u jamoani A Seriyada ikkinchi oʻringa olib chiqishga muvaffaq boʻlgan va Chempionlar ligasining pley-off bosqichiga qadar yetib borgan. Endilikda uning oldida Atalanta bilan yangi zafarlarni zabt etish vazifasi turibdi. Klub rahbariyati mutaxassisni iliq kutib olib, unga har tomonlama yordam berishga tayyorligini bildirdi.
…