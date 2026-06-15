Maurizio Sarri Italiya futboliga qaytdi: Tajribali mutaxassis Atalanta bosh murabbiyi etib tayinlandi

·41·Sport
Maurizio Sarri Italiya futboliga qaytdi: Tajribali mutaxassis Atalanta bosh murabbiyi etib tayinlandi

Italiya futbolining eng taniqli va oʻziga xos uslubga ega mutaxassislaridan biri Maurizio Sarri rasman katta futbolga qaytdi. Bergamo shahri sharafini himoya qiluvchi Atalanta klubi 67 yoshli murabbiy bilan kelishuvga erishilganini eʼlon qildi. Latsio jamoasini tark etganidan soʻng bir muddat ishsiz yurgan Sarri endilikda neradzurrilar oilasining bir qismiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rasmiy bayonotida taʼkidlanishicha, Maurizio Sarri birinchi jamoa texnik direktori va bosh murabbiyi lavozimini egalladi. Atalanta rahbariyati uning boy tajribasi va Yevropa maydonlaridagi muvaffaqiyatlariga tayanib, jamoaning soʻnggi yillardagi yuqori surʼatini saqlab qolishni maqsad qilgan. Sarrining professional faoliyati davomida 800 dan ortiq oʻyinlarda ishtirok etgani uning naqadar katta tajribaga ega ekanidan dalolat beradi.

Sarrismo uslubi Bergamoda

Maurizio Sarri oʻzining "Sarrismo" deb nomlanuvchi hujumkor va qisqa paslarga asoslangan oʻyin uslubi bilan mashhur. Uning faoliyati quyi divizionlardan boshlanib, Empoli va Napoli jamoalaridagi muvaffaqiyatlari orqali choʻqqiga chiqqan. Ayniqsa, Neapoldagi faoliyati davomida u Yuventus jamoasiga munosib raqobat tugʻdirib, butun dunyo futbol jamoatchiligi eʼtiborini qozongan edi.

Italiyalik mutaxassisning sovrinlar javoni ham ancha boy. U Angliyaning Chelsi jamoasi bilan Yevropa ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan boʻlsa, Yuventus bilan A Seriya chempionligiga erishgan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Atalanta xoʻjayinlari boʻlmish Perkassi va Palyuka oilalari aynan Sarrining gʻoliblik mentaliteti jamoani yangi bosqichga olib chiqishiga ishonmoqda.

Atalanta soʻnggi yillarda Italiya va Yevropa futbolida oʻz oʻrniga ega boʻlib, muntazam ravishda Chempionlar ligasi va Yevropa ligasi yoʻllanmalari uchun kurashib kelmoqda. Sarri uchun Gewiss Stadium’da ish boshlash oson kechmaydi, chunki jamoa muxlislari va rahbariyati undan nafaqat chiroyli oʻyin, balki barqaror natijalar ham kutmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Sarrining Latsio bilan xayrlashuvi kutilmagan boʻlgan edi. Rim klubida u jamoani A Seriyada ikkinchi oʻringa olib chiqishga muvaffaq boʻlgan va Chempionlar ligasining pley-off bosqichiga qadar yetib borgan. Endilikda uning oldida Atalanta bilan yangi zafarlarni zabt etish vazifasi turibdi. Klub rahbariyati mutaxassisni iliq kutib olib, unga har tomonlama yordam berishga tayyorligini bildirdi.

Maurizio SarriAtalantaA SeriyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya terma jamoasi Neymar boʻyicha yakuniy qarorga keldi: Yulduzli hujumchi guruh bosqichini oʻtkazib yuboradiBraziliya terma jamoasi Neymar boʻyicha yakuniy qarorga keldi: Yulduzli hujumchi guruh bosqichini oʻtkazib yuboradiBugun, 16:53Sarri rasman «Atalanta» klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandiSarri rasman «Atalanta» klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:45Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Bugun, 15:38Xarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadiXarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadiBugun, 15:35Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiIspaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 15:33Joze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdiJoze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdiBugun, 15:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi