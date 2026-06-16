Joze Mourino «Real» tarkibiga Feliks Nmechani taklif etmoqchi
Yevropa futboli olamida transfer bozori qizigandan qizib, yirik klublar o‘rtasidagi yashirin kurash yangi pallasiga kirdi. Yaqindagina qirollik klubi boshqaruviga ikkinchi marotaba qaytgan afsonaviy portugaliyalik mutaxassis Joze Mourino Madridning «Real» jamoasida yangi davrni boshlashga kirishdi. Mashhur «Maxsus» (The Special One) yozgi transfer oynasi vaqtida jamoaning o‘rta chizig‘ini yanada mustahkamlash maqsadida Dortmundning «Borussiya» klubi hamda Germaniya milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Feliks Nmechani o‘z rejalariga kiritdi.
«Maxsus» murabbiyning yangi kashfiyoti: Nmecha nega Madridga kerak?
Germaniyaning nufuzli sport nashrlaridan biri hisoblangan «Sky Sport Germany» tarqatgan qaynoq xabarga ko‘ra, portugaliyalik bosh murabbiy 25 yoshli mahoratli futbolchining maydondagi ko‘rsatayotgan sermahsul o‘yini va taktik salohiyatidan juda qattiq ta’sirlangan. Mourino ushbu nemis iqtidorini «Santyago Bernabeu» stadioni markaziy chizig‘idagi raqobatni kuchaytirish va o‘yin tempini nazorat qilish uchun eng mukammal nomzod sifatida ko‘rmoqda.
Biroq «galaktikos» uchun ushbu transfer oson kechmaydi. Sababi, iqtidorli yarim himoyachini o‘z safiga qo‘shib olish uchun Angliya Premer-ligasi grandlari — «Manchester Siti» va «Manchester Yunayted» klublari ham allaqachon jiddiy kurashga kirishishgan. Futbol ekspertlarining hisob-kitoblariga ko‘ra, ayni damda nemis yulduzining transfer bozoridagi taxminiy bahosi 50 million yevro atrofida baholanmoqda.
Quyidagi maxsus tahliliy sport jadvali orqali Feliks Nmechaning o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari va transfer bozoridagi holati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining ismi va yoshi
Hozirgi jamoasi va vatani
Bosh murabbiy Joze Mourinoning rejasi
Transfer bozoridagi asosiy raqiblar
Germaniya chempionatidagi statistikasi
Ehtimoliy transfer qiymati
Feliks Nmecha
(25 yoshda)
«Borussiya Dortmund»
(Germaniya)
«Real Madrid» markaziy chizig‘ini kuchaytirish
• «Manchester Siti»
• «Manchester Yunayted»
29 ta o‘yin
(2 ta gol, 3 ta assist)
50 million yevro
Bundesligadagi mustahkam poydevor
Eslatib o‘tamiz, iqtidorli futbolchi o‘tgan mavsum davomida Germaniya Bundesligasida «Borussiya Dortmund» libosida jami 29 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushishga muvaffaq bo‘lgan edi. Ushbu bahslar davomida u raqiblar darvozasini 2 marotaba aniq nishonga olgan bo‘lsa, yana 3 ta vaziyatda o‘z jamoadoshlariga golli uzatma (assist) yetkazib berib, jamoasining muvaffaqiyatlariga munosib hissa qo‘shgan.
Madriddagi transfer intrigasi haqida:
Joze Mourinoning Madridga qaytishi «Real»ning transfer siyosatiga ham yangicha ruh olib kirdi. Agar qirollik klubi Manchester jamoalari bilan kechadigan iqtisodiy poygada g‘olib chiqsa, Feliks Nmecha yangi mavsumda «Real»ning asosiy taktik figuralaridan biriga aylanishi shubhasizdir. Madridlik muxlislar «Maxsus» murabbiyning ushbu yurishini katta qiziqish bilan kutishmoqda.
Ispaniya A Seriyasi va Germaniya Bundesligasining eng qaynoq transfer yangiliklari, Joze Mourinoning «Real»dagi yangi taktik inqiloblari, klublar o‘rtasidagi yashirin transfer urushlari va Yevropa futboliga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…