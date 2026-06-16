Joze Mourino «Real» tarkibiga Feliks Nmechani taklif etmoqchi

·63·Sport
Joze Mourino «Real» tarkibiga Feliks Nmechani taklif etmoqchi

Yevropa futboli olamida transfer bozori qizigandan qizib, yirik klublar o‘rtasidagi yashirin kurash yangi pallasiga kirdi. Yaqindagina qirollik klubi boshqaruviga ikkinchi marotaba qaytgan afsonaviy portugaliyalik mutaxassis Joze Mourino Madridning «Real» jamoasida yangi davrni boshlashga kirishdi. Mashhur «Maxsus» (The Special One) yozgi transfer oynasi vaqtida jamoaning o‘rta chizig‘ini yanada mustahkamlash maqsadida Dortmundning «Borussiya» klubi hamda Germaniya milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Feliks Nmechani o‘z rejalariga kiritdi.

«Maxsus» murabbiyning yangi kashfiyoti: Nmecha nega Madridga kerak?

Germaniyaning nufuzli sport nashrlaridan biri hisoblangan «Sky Sport Germany» tarqatgan qaynoq xabarga ko‘ra, portugaliyalik bosh murabbiy 25 yoshli mahoratli futbolchining maydondagi ko‘rsatayotgan sermahsul o‘yini va taktik salohiyatidan juda qattiq ta’sirlangan. Mourino ushbu nemis iqtidorini «Santyago Bernabeu» stadioni markaziy chizig‘idagi raqobatni kuchaytirish va o‘yin tempini nazorat qilish uchun eng mukammal nomzod sifatida ko‘rmoqda.

Biroq «galaktikos» uchun ushbu transfer oson kechmaydi. Sababi, iqtidorli yarim himoyachini o‘z safiga qo‘shib olish uchun Angliya Premer-ligasi grandlari — «Manchester Siti» va «Manchester Yunayted» klublari ham allaqachon jiddiy kurashga kirishishgan. Futbol ekspertlarining hisob-kitoblariga ko‘ra, ayni damda nemis yulduzining transfer bozoridagi taxminiy bahosi 50 million yevro atrofida baholanmoqda.

Quyidagi maxsus tahliliy sport jadvali orqali Feliks Nmechaning o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari va transfer bozoridagi holati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining ismi va yoshi

Hozirgi jamoasi va vatani

Bosh murabbiy Joze Mourinoning rejasi

Transfer bozoridagi asosiy raqiblar

Germaniya chempionatidagi statistikasi

Ehtimoliy transfer qiymati

Feliks Nmecha


(25 yoshda)

«Borussiya Dortmund»


(Germaniya)

«Real Madrid» markaziy chizig‘ini kuchaytirish

• «Manchester Siti»


• «Manchester Yunayted»

29 ta o‘yin


(2 ta gol, 3 ta assist)

50 million yevro

Bundesligadagi mustahkam poydevor

Eslatib o‘tamiz, iqtidorli futbolchi o‘tgan mavsum davomida Germaniya Bundesligasida «Borussiya Dortmund» libosida jami 29 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushishga muvaffaq bo‘lgan edi. Ushbu bahslar davomida u raqiblar darvozasini 2 marotaba aniq nishonga olgan bo‘lsa, yana 3 ta vaziyatda o‘z jamoadoshlariga golli uzatma (assist) yetkazib berib, jamoasining muvaffaqiyatlariga munosib hissa qo‘shgan.

Madriddagi transfer intrigasi haqida:

Joze Mourinoning Madridga qaytishi «Real»ning transfer siyosatiga ham yangicha ruh olib kirdi. Agar qirollik klubi Manchester jamoalari bilan kechadigan iqtisodiy poygada g‘olib chiqsa, Feliks Nmecha yangi mavsumda «Real»ning asosiy taktik figuralaridan biriga aylanishi shubhasizdir. Madridlik muxlislar «Maxsus» murabbiyning ushbu yurishini katta qiziqish bilan kutishmoqda.

Ispaniya A Seriyasi va Germaniya Bundesligasining eng qaynoq transfer yangiliklari, Joze Mourinoning «Real»dagi yangi taktik inqiloblari, klublar o‘rtasidagi yashirin transfer urushlari va Yevropa futboliga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

José MourinhoReal MadridFelix NmechaBorussia DortmundManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu oltinchi Jahon chempionati starti oldidan yangi bayonot berdiRonaldu oltinchi Jahon chempionati starti oldidan yangi bayonot berdiBugun, 06:33Xans Nimann Toshkentdagi turnir va o‘zbek palovi haqida gapirdiXans Nimann Toshkentdagi turnir va o‘zbek palovi haqida gapirdiBugun, 06:27Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashoratiRus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashoratiBugun, 06:15Kabo-Verde darvozaboni Vozinyaning obunachilari soni 2 millionga yetdi...Kabo-Verde darvozaboni Vozinyaning obunachilari soni 2 millionga yetdi...Bugun, 05:59Luis de la Fuente Kabo-Verde bilan durangdan keyin fikr bildirdiLuis de la Fuente Kabo-Verde bilan durangdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:50Saudiya Arabistoni va Urugvay bahsida jangovar durang natija qayd etildiSaudiya Arabistoni va Urugvay bahsida jangovar durang natija qayd etildiBugun, 05:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi