Neymar beshinchi bor ota boʻlishini eʼlon qildi: Braziliyalik yulduzdan hazilomuz munosabat
Braziliya terma jamoasi va “Santos” klubi hujumchisi Neymar shaxsiy hayotidagi quvonchli xabarni muxlislari bilan oʻrtoqlashdi. Futbolchi va uning sevgilisi Bruna Biancardi yana bir bor farzand kutishmoqda. Bu juftlikning birgalikdagi uchinchi, Neymarning esa umumiy hisobda beshinchi farzandi boʻladi. Ushbu yangilik futbolchining jarohatdan tiklanish jarayoni davom etayotgan bir paytda e’lon qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan maxsus “gender reveal” (bolaning jinsini aniqlash) videosida juftlik qiz farzand kutayotgani ma’lum boʻldi. Marosimda Neymarning katta oʻgʻli Davi Lucca hamda qizlari Mavie va Mel ham ishtirok etishdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu oilaviy tadbir futbolchi uchun ogʻir jarohatdan keyingi tiklanish davrida katta ma’naviy dalda boʻlib xizmat qilmoqda.
“Spice Girls” guruhi va Neymar oilasiYana bir qiz farzandli boʻlishini bilgan Neymar oʻziga xos hazil bilan munosabat bildirdi. U oilasidagi qizlar soni koʻpayib borayotganiga ishora qilib, shunday dedi: “Men yangi guruh tuzmoqchiman va bugundan boshlab u ‘Spice Girls’ deb ataladi”. Ma’lumot uchun, Neymarning farzandlari uch xil munosabatdan dunyoga kelgan boʻlib, yangi chaqaloq bilan birga uning qizlari soni toʻrttaga yetadi.
“Barselona” va Pari Sen-Jermen klublarining sobiq yulduzi ayni damda maydon tashqarisida baxtli damlarni oʻtkazayotgan boʻlsa-da, uning professional faoliyatidagi holat biroz murakkabligicha qolmoqda. Braziliya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichida ishtirok etishi kutilgan hujumchi jarohati sababli jamoasiga yordam bera olmayapti.
Neymar “Santos” safida oʻynayotgan vaqtida boldir mushaklaridan jiddiy jarohat olgan edi. Shu sababli u Braziliyaning Marokashga qarshi kechgan va 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan uchrashuvini oʻtkazib yubordi. Tibbiy shtab futbolchining mushak va toʻpigʻidagi surunkali muammolarni inobatga olgan holda, uni maydonga tushirishga shoshilmayapti.
34 yoshli futbolchi may oyi oʻrtalaridan beri rasmiy oʻyinlarda ishtirok etmadi. Shunga qaramay, u terma jamoa qarorgohida boʻlib, yosh futbolchilarga oʻz tajribasi bilan yoʻl-yoʻriq koʻrsatmoqda. Braziliya murabbiylar shtabi Neymarning pley-off bosqichlarigacha toʻliq sogʻayib, safga qaytishidan umidvor.
Hozirda “Selesao” Gaiti terma jamoasiga qarshi 20-iyun kuni boʻlib oʻtadigan uchrashuvga tayyorgarlik koʻrmoqda. Katta ehtimol bilan Neymar ushbu bahsni ham tribunadan kuzatishga majbur boʻladi. Futbolchining asosiy e’tibori hozirda ham jismoniy holatini tiklashga, ham oilasidagi yangi mehmonni kutib olishga qaratilgan.
…