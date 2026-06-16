Neymar beshinchi bor ota boʻlishini eʼlon qildi: Braziliyalik yulduzdan hazilomuz munosabat

·76·Sport
Neymar beshinchi bor ota boʻlishini eʼlon qildi: Braziliyalik yulduzdan hazilomuz munosabat

Braziliya terma jamoasi va “Santos” klubi hujumchisi Neymar shaxsiy hayotidagi quvonchli xabarni muxlislari bilan oʻrtoqlashdi. Futbolchi va uning sevgilisi Bruna Biancardi yana bir bor farzand kutishmoqda. Bu juftlikning birgalikdagi uchinchi, Neymarning esa umumiy hisobda beshinchi farzandi boʻladi. Ushbu yangilik futbolchining jarohatdan tiklanish jarayoni davom etayotgan bir paytda e’lon qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan maxsus “gender reveal” (bolaning jinsini aniqlash) videosida juftlik qiz farzand kutayotgani ma’lum boʻldi. Marosimda Neymarning katta oʻgʻli Davi Lucca hamda qizlari Mavie va Mel ham ishtirok etishdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu oilaviy tadbir futbolchi uchun ogʻir jarohatdan keyingi tiklanish davrida katta ma’naviy dalda boʻlib xizmat qilmoqda.

“Spice Girls” guruhi va Neymar oilasi

Yana bir qiz farzandli boʻlishini bilgan Neymar oʻziga xos hazil bilan munosabat bildirdi. U oilasidagi qizlar soni koʻpayib borayotganiga ishora qilib, shunday dedi: “Men yangi guruh tuzmoqchiman va bugundan boshlab u ‘Spice Girls’ deb ataladi”. Ma’lumot uchun, Neymarning farzandlari uch xil munosabatdan dunyoga kelgan boʻlib, yangi chaqaloq bilan birga uning qizlari soni toʻrttaga yetadi.

“Barselona” va Pari Sen-Jermen klublarining sobiq yulduzi ayni damda maydon tashqarisida baxtli damlarni oʻtkazayotgan boʻlsa-da, uning professional faoliyatidagi holat biroz murakkabligicha qolmoqda. Braziliya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichida ishtirok etishi kutilgan hujumchi jarohati sababli jamoasiga yordam bera olmayapti.

Neymar “Santos” safida oʻynayotgan vaqtida boldir mushaklaridan jiddiy jarohat olgan edi. Shu sababli u Braziliyaning Marokashga qarshi kechgan va 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan uchrashuvini oʻtkazib yubordi. Tibbiy shtab futbolchining mushak va toʻpigʻidagi surunkali muammolarni inobatga olgan holda, uni maydonga tushirishga shoshilmayapti.

34 yoshli futbolchi may oyi oʻrtalaridan beri rasmiy oʻyinlarda ishtirok etmadi. Shunga qaramay, u terma jamoa qarorgohida boʻlib, yosh futbolchilarga oʻz tajribasi bilan yoʻl-yoʻriq koʻrsatmoqda. Braziliya murabbiylar shtabi Neymarning pley-off bosqichlarigacha toʻliq sogʻayib, safga qaytishidan umidvor.

Hozirda “Selesao” Gaiti terma jamoasiga qarshi 20-iyun kuni boʻlib oʻtadigan uchrashuvga tayyorgarlik koʻrmoqda. Katta ehtimol bilan Neymar ushbu bahsni ham tribunadan kuzatishga majbur boʻladi. Futbolchining asosiy e’tibori hozirda ham jismoniy holatini tiklashga, ham oilasidagi yangi mehmonni kutib olishga qaratilgan.

NeymarBraziliyaFutbolBruna BiancardiSport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antonio Rüdiger va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar yakunlandi: Yangi shartnoma imzolandiAntonio Rüdiger va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar yakunlandi: Yangi shartnoma imzolandiBugun, 10:37Casemiro va Lionel Messi hamkorligiga MLS qoidalari toʻsqinlik qilmoqdaCasemiro va Lionel Messi hamkorligiga MLS qoidalari toʻsqinlik qilmoqdaBugun, 10:15Jahon chempionatida 68 yil avvalgi noyob tarixiy rekord takrorlandiJahon chempionatida 68 yil avvalgi noyob tarixiy rekord takrorlandiBugun, 10:15Manchester Yunayted Krizensio Sammervill transferi boʻyicha kutilmagan qadam tashladiManchester Yunayted Krizensio Sammervill transferi boʻyicha kutilmagan qadam tashladiBugun, 09:59Sandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchiSandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchiBugun, 08:56Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiMakgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiBugun, 08:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi