Jahon chempionatida 68 yil avvalgi noyob tarixiy rekord takrorlandi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi nafaqat shiddatli bahslari va gollari, balki aql bovar qilmas tarixiy statistikalari bilan ham dunyo ahlini hayratga solishda davom etmoqda. Musobaqaning dastlabki kunlaridanoq kuzatilayotgan rekordlar seriyasi navbatdagi o‘yin kunida o‘zining yuqori cho‘qqisiga chiqdi. Dushanba kuni mundial doirasida yashil maydonga tushgan jamoalar futbol tarixida kamdan-kam kuzatiladigan noyob hodisaning guvohiga aylanishdi — kun dasturidan o‘rin olgan to‘rtta uchrashuvning barchasida murosasizlik hukm surib, durang natija qayd etildi.
Golsiz uchrashuvdan to to‘rtta golli dramatik bahsgacha
Ushbu tarixiy kunda muxlislar futbol sportida uchraydigan durang natijalarning deyarli barcha klassik ko‘rinishlariga guvoh bo‘lishdi:
Himoyaviy futbol: Kun doirasidagi bir uchrashuvda darvozalarga gol urilmadi va hisob ochilmay (0:0) qoldi.
Muvozanatli kurash: Yana ikkita shiddatli bahsda jamoalar bir-birlarining darvozalarini bir marotabadan ishg‘ol etib, 1:1 hisobiga imzo chekishdi.
Hujumkor drama: Kunning eng qaynoq to‘qnashuvida esa haqiqiy gollar shousi kuzatildi va jamoalar 2:2 hisobidagi jangovar durangga rozi bo‘lishdi.
Quyidagi rasmiy sport va tarixiy statistika tahlili jadvali orqali JCH-2026 musobaqasida takrorlangan noyob rekordning 1958 yilgi mundial bilan qiyosiy tahlili yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa o‘tkazilgan yil va mezbon davlat
Bir kunda qayd etilgan umumiy duranglar soni
O‘sha kuni o‘tkazilgan jami o‘yinlar soni
Kun davomida kuzatilgan rasmiy hisoblar
Futbol tarixiga muhrlangan ushbu mundialning alohida ahamiyati
JCH-2026
(AQSH, Kanada, Meksika)
4 ta uchrashuv
(Mutlaq tenglik)
4 ta bahs
(100 foizlik ko‘rsatkich)
• 0:0 (bitta o‘yin)
• 1:1 (ikkita o‘yin)
• 2:2 (bitta o‘yin)
Musobaqa startidayoq rekordlar va noyob natijalar qayd etilmoqda.
JCH-1958
(Shvetsiya qirolligi)
4 ta uchrashuv
(Tarixdagi ilk holat)
8 ta bahs
(Yarmi g‘oliblik bilan tugagan)
Turli xil durang hisoblar qayd etilgan
• Qirol Pelening mundialdagi tarixiy debyuti
• Braziliyaning ilk bor jahon chempioni bo‘lishi
Afsonaviy Pele davridan qolgan meros
Shu tariqa, futbol bo‘yicha dunyo birinchiliklari tarixida bir kun ichida to‘rtta o‘yinning g‘oliblik yangramasdan yakunlanishi faqatgina ikkinchi marotaba ro‘y bermoqda. Bundan roppa-rosa 68 yil muqaddam, ya’ni 1958 yilda Shvetsiya yashil maydonlari mezbonlik qilgan Jahon chempionatida xuddi shunday natija muhrlangan edi. O‘sha paytdagi formatga ko‘ra, bir kun davomida naqd sakkizta uchrashuv tashkil etilgan bo‘lib, ularning teng yarmida, ya’ni to‘rtta bahsda g‘olib nomi aniqlanmay qolgan.
Shvetsiyadagi o‘sha tarixiy mundial dunyo futboli solnomasida alohida va o‘chmas o‘rin tutadi. Boisi, aynan 1958 yilgi turnirda millionlar o‘yini tarixidagi eng buyuk shaxs — afsonaviy futbol qiroli Pelening Jahon chempionatlaridagi debyut uchrashuvi bo‘lib o‘tgan edi. Bundan tashqari, aynan o‘sha musobaqada Braziliya milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk oltin medallarni va jahon chempionligi unvonini qo‘lga kiritgan. Oradan shuncha yillar o‘tib, JCH-2026 ham mana shunday noyob va unutilmas ko‘rsatkichlar bilan futbol ishqibozlarini lol qoldirishda davom etmoqda. Yangi kengaytirilgan formatdagi mundial oldinda bizni yana qanday buyuk rekordlar bilan kutib olishini kuzatish juda maroqli bo‘ladi.
Jahon chempionatining eng qaynoq va qadimiy tarixga bog‘langan yangiliklari, mundial maydonlaridan eksklyuziv tahlillar, yulduzlar ishtirokidagi golli shoular va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…