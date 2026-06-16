Jahon chempionatida 68 yil avvalgi noyob tarixiy rekord takrorlandi

·0·Sport
Jahon chempionatida 68 yil avvalgi noyob tarixiy rekord takrorlandi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi nafaqat shiddatli bahslari va gollari, balki aql bovar qilmas tarixiy statistikalari bilan ham dunyo ahlini hayratga solishda davom etmoqda. Musobaqaning dastlabki kunlaridanoq kuzatilayotgan rekordlar seriyasi navbatdagi o‘yin kunida o‘zining yuqori cho‘qqisiga chiqdi. Dushanba kuni mundial doirasida yashil maydonga tushgan jamoalar futbol tarixida kamdan-kam kuzatiladigan noyob hodisaning guvohiga aylanishdi — kun dasturidan o‘rin olgan to‘rtta uchrashuvning barchasida murosasizlik hukm surib, durang natija qayd etildi.

Golsiz uchrashuvdan to to‘rtta golli dramatik bahsgacha

Ushbu tarixiy kunda muxlislar futbol sportida uchraydigan durang natijalarning deyarli barcha klassik ko‘rinishlariga guvoh bo‘lishdi:

  • Himoyaviy futbol: Kun doirasidagi bir uchrashuvda darvozalarga gol urilmadi va hisob ochilmay (0:0) qoldi.

  • Muvozanatli kurash: Yana ikkita shiddatli bahsda jamoalar bir-birlarining darvozalarini bir marotabadan ishg‘ol etib, 1:1 hisobiga imzo chekishdi.

  • Hujumkor drama: Kunning eng qaynoq to‘qnashuvida esa haqiqiy gollar shousi kuzatildi va jamoalar 2:2 hisobidagi jangovar durangga rozi bo‘lishdi.

Quyidagi rasmiy sport va tarixiy statistika tahlili jadvali orqali JCH-2026 musobaqasida takrorlangan noyob rekordning 1958 yilgi mundial bilan qiyosiy tahlili yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa o‘tkazilgan yil va mezbon davlat

Bir kunda qayd etilgan umumiy duranglar soni

O‘sha kuni o‘tkazilgan jami o‘yinlar soni

Kun davomida kuzatilgan rasmiy hisoblar

Futbol tarixiga muhrlangan ushbu mundialning alohida ahamiyati

JCH-2026


(AQSH, Kanada, Meksika)

4 ta uchrashuv


(Mutlaq tenglik)

4 ta bahs


(100 foizlik ko‘rsatkich)

• 0:0 (bitta o‘yin)


• 1:1 (ikkita o‘yin)


• 2:2 (bitta o‘yin)

Musobaqa startidayoq rekordlar va noyob natijalar qayd etilmoqda.

JCH-1958


(Shvetsiya qirolligi)

4 ta uchrashuv


(Tarixdagi ilk holat)

8 ta bahs


(Yarmi g‘oliblik bilan tugagan)

Turli xil durang hisoblar qayd etilgan

• Qirol Pelening mundialdagi tarixiy debyuti


Braziliyaning ilk bor jahon chempioni bo‘lishi

Afsonaviy Pele davridan qolgan meros

Shu tariqa, futbol bo‘yicha dunyo birinchiliklari tarixida bir kun ichida to‘rtta o‘yinning g‘oliblik yangramasdan yakunlanishi faqatgina ikkinchi marotaba ro‘y bermoqda. Bundan roppa-rosa 68 yil muqaddam, ya’ni 1958 yilda Shvetsiya yashil maydonlari mezbonlik qilgan Jahon chempionatida xuddi shunday natija muhrlangan edi. O‘sha paytdagi formatga ko‘ra, bir kun davomida naqd sakkizta uchrashuv tashkil etilgan bo‘lib, ularning teng yarmida, ya’ni to‘rtta bahsda g‘olib nomi aniqlanmay qolgan.

Shvetsiyadagi o‘sha tarixiy mundial dunyo futboli solnomasida alohida va o‘chmas o‘rin tutadi. Boisi, aynan 1958 yilgi turnirda millionlar o‘yini tarixidagi eng buyuk shaxs — afsonaviy futbol qiroli Pelening Jahon chempionatlaridagi debyut uchrashuvi bo‘lib o‘tgan edi. Bundan tashqari, aynan o‘sha musobaqada Braziliya milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk oltin medallarni va jahon chempionligi unvonini qo‘lga kiritgan. Oradan shuncha yillar o‘tib, JCH-2026 ham mana shunday noyob va unutilmas ko‘rsatkichlar bilan futbol ishqibozlarini lol qoldirishda davom etmoqda. Yangi kengaytirilgan formatdagi mundial oldinda bizni yana qanday buyuk rekordlar bilan kutib olishini kuzatish juda maroqli bo‘ladi.

Jahon chempionatining eng qaynoq va qadimiy tarixga bog‘langan yangiliklari, mundial maydonlaridan eksklyuziv tahlillar, yulduzlar ishtirokidagi golli shoular va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted Krizensio Sammervill transferi boʻyicha kutilmagan qadam tashladiManchester Yunayted Krizensio Sammervill transferi boʻyicha kutilmagan qadam tashladiBugun, 09:59Neymar beshinchi bor ota boʻlishini eʼlon qildi: Braziliyalik yulduzdan hazilomuz munosabatNeymar beshinchi bor ota boʻlishini eʼlon qildi: Braziliyalik yulduzdan hazilomuz munosabatBugun, 09:38Sandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchiSandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchiBugun, 08:56Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiMakgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiBugun, 08:44Infantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiInfantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiBugun, 08:33Lionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiLionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiBugun, 08:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi