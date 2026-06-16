Arsenal rad etildi: Nico Paz faoliyatini Italiyada davom ettirishga qaror qildi
Londonning Arsenal jamoasi transfer bozorida kutilmagan toʻsiqqa duch keldi. Argentinalik iqtidorli yarim himoyachi Nico Paz Angliya Premer-ligasiga koʻchib oʻtishdan koʻra, Italiya A Seriyasida qolishni afzal koʻrmoqda. Bu qaror futbolchining Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo bilan oʻtkazgan maxfiy muzokaralaridan soʻng qabul qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
21 yoshli pley-meyker oʻtgan mavsumda Italiyaning Komo jamoasida ijara asosida toʻp surib, oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grand klublar eʼtiborini tortgan edi. ESPN nashri xabariga koʻra, Real Madrid boshqaruviga qaytgan Joze Mourinyo futbolchi bilan shaxsan uchrashib, uning kelajakdagi rejalari va klubdagi oʻrni haqida suhbatlashgan. Garchi "Special One" yosh iqtidorning qobiliyatini yuqori baholasa-da, hozircha unga asosiy tarkibda doimiy oʻyin amaliyotini kafolatlay olmasligini bildirgan.
Mourinyo bilan suhbatdan soʻng, Nico Paz zaxira oʻrindigʻida oʻtirishdan koʻra, oʻsishga yordam berayotgan muhitda qolishni maʼqul koʻrdi. Bu esa Mikel Arteta boshchiligidagi Arsenal uchun ogʻriqli zarba boʻldi. Londonliklar yosh argentinalikni jamoa markazini kuchaytira oladigan asosiy nomzodlardan biri sifatida koʻrayotgan edi.
Fabregas omili va Italiyadagi baxtNico Pazning Italiyada qolishga qaror qilganining asosiy sabablaridan biri — Komo bosh murabbiyi Cesc Fabregas bilan boʻlgan yaqin munosabatidir. Arsenal va Chelsi afsonasi hisoblangan Fabregas yosh futbolchining professional darajaga koʻtarilishida katta rol oʻynadi. Paz ayni damda sobiq yarim himoyachi qoʻl ostida oʻzini baxtli his qilmoqda va uning loyihasiga sodiq qolishni istaydi.
Real Madrid rahbariyati ham futbolchining rivojlanishini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shartnomadagi qayta sotib olish bandi Madrid klubiga vaziyatni nazorat qilish imkonini beradi. Mourinyo hozircha Pazni ijarada qoldirib, uning tajriba toʻplashini kutishga qaror qilgan. Bu strategiya kelajakda futbolchini yanada tayyor holda Bernabeu stadioniga qaytarishga xizmat qiladi.
Arsenal esa endi transfer bozorida boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur. Mikel Arteta jamoasining hujumkor salohiyatini oshirish uchun yangi ijodkor yarim himoyachi qidirishda davom etadi. Nico Pazning rad javobi London klubining yozgi transfer rejalariga sezilarli oʻzgartirishlar kiritishi kutilmoqda.
Italiya matbuotining yozishicha, Komo jamoasi Pazning qolishidan nihoyatda mamnun. Jamoa rahbariyati yosh yulduz atrofida yangi mavsum uchun raqobatbardosh tarkib shakllantirishni maqsad qilgan. Argentinalik futbolchi uchun A Seriya oʻz mahoratini namoyish etish va Real Madrid asosiy tarkibiga kirish uchun eng maqbul maydon boʻlib qolmoqda.
…