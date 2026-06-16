Arsenal rad etildi: Nico Paz faoliyatini Italiyada davom ettirishga qaror qildi

·45·Sport
Arsenal rad etildi: Nico Paz faoliyatini Italiyada davom ettirishga qaror qildi

Londonning Arsenal jamoasi transfer bozorida kutilmagan toʻsiqqa duch keldi. Argentinalik iqtidorli yarim himoyachi Nico Paz Angliya Premer-ligasiga koʻchib oʻtishdan koʻra, Italiya A Seriyasida qolishni afzal koʻrmoqda. Bu qaror futbolchining Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo bilan oʻtkazgan maxfiy muzokaralaridan soʻng qabul qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

21 yoshli pley-meyker oʻtgan mavsumda Italiyaning Komo jamoasida ijara asosida toʻp surib, oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grand klublar eʼtiborini tortgan edi. ESPN nashri xabariga koʻra, Real Madrid boshqaruviga qaytgan Joze Mourinyo futbolchi bilan shaxsan uchrashib, uning kelajakdagi rejalari va klubdagi oʻrni haqida suhbatlashgan. Garchi "Special One" yosh iqtidorning qobiliyatini yuqori baholasa-da, hozircha unga asosiy tarkibda doimiy oʻyin amaliyotini kafolatlay olmasligini bildirgan.

Mourinyo bilan suhbatdan soʻng, Nico Paz zaxira oʻrindigʻida oʻtirishdan koʻra, oʻsishga yordam berayotgan muhitda qolishni maʼqul koʻrdi. Bu esa Mikel Arteta boshchiligidagi Arsenal uchun ogʻriqli zarba boʻldi. Londonliklar yosh argentinalikni jamoa markazini kuchaytira oladigan asosiy nomzodlardan biri sifatida koʻrayotgan edi.

Fabregas omili va Italiyadagi baxt

Nico Pazning Italiyada qolishga qaror qilganining asosiy sabablaridan biri — Komo bosh murabbiyi Cesc Fabregas bilan boʻlgan yaqin munosabatidir. Arsenal va Chelsi afsonasi hisoblangan Fabregas yosh futbolchining professional darajaga koʻtarilishida katta rol oʻynadi. Paz ayni damda sobiq yarim himoyachi qoʻl ostida oʻzini baxtli his qilmoqda va uning loyihasiga sodiq qolishni istaydi.

Real Madrid rahbariyati ham futbolchining rivojlanishini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shartnomadagi qayta sotib olish bandi Madrid klubiga vaziyatni nazorat qilish imkonini beradi. Mourinyo hozircha Pazni ijarada qoldirib, uning tajriba toʻplashini kutishga qaror qilgan. Bu strategiya kelajakda futbolchini yanada tayyor holda Bernabeu stadioniga qaytarishga xizmat qiladi.

Arsenal esa endi transfer bozorida boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur. Mikel Arteta jamoasining hujumkor salohiyatini oshirish uchun yangi ijodkor yarim himoyachi qidirishda davom etadi. Nico Pazning rad javobi London klubining yozgi transfer rejalariga sezilarli oʻzgartirishlar kiritishi kutilmoqda.

Italiya matbuotining yozishicha, Komo jamoasi Pazning qolishidan nihoyatda mamnun. Jamoa rahbariyati yosh yulduz atrofida yangi mavsum uchun raqobatbardosh tarkib shakllantirishni maqsad qilgan. Argentinalik futbolchi uchun A Seriya oʻz mahoratini namoyish etish va Real Madrid asosiy tarkibiga kirish uchun eng maqbul maydon boʻlib qolmoqda.

ArsenalReal MadridNico PazJoze MourinyoTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaAbduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaKecha, 18:57Fransiya va Senegal o‘rtasidagi bahs uchun tarkiblar e’lon qilindiFransiya va Senegal o‘rtasidagi bahs uchun tarkiblar e’lon qilindiKecha, 18:51Kylian Mbappe Real Madridga oʻtganidan soʻng hayoti qanday oʻzgargani haqida gapirdiKylian Mbappe Real Madridga oʻtganidan soʻng hayoti qanday oʻzgargani haqida gapirdiKecha, 18:35Sindarov Madaminovning g‘alabasini haqiqiy mo‘jiza deb atadiSindarov Madaminovning g‘alabasini haqiqiy mo‘jiza deb atadiKecha, 18:27Masharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiMasharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiKecha, 18:00William Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiWilliam Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiKecha, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi