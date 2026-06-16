Kylian Mbappe Real Madridga oʻtganidan soʻng hayoti qanday oʻzgargani haqida gapirdi

·82·Sport
Kylian Mbappe Real Madridga oʻtganidan soʻng hayoti qanday oʻzgargani haqida gapirdi

Fransiya terma jamoasi sardori va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe Ispaniya poytaxtidagi yangi hayoti hamda mashhurlikning ogʻir yuki haqida ochiqcha intervyu berdi. Futbolchi oʻz vatanini tark etib, Madridga koʻchib oʻtishi unga maydondan tashqarida kutilmagan erkinlik va xotirjamlik taqdim etganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Le Parisien nashriga bergan intervyusida Mbappe Fransiyadagi boʻgʻuvchi mashhurlikdan soʻng Madridda oʻzini ancha erkin his qilayotganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Parijda doimiy xavfsizlik xizmati qurshovida yurishga majbur boʻlgan boʻlsa, Ispaniyada oddiy odamlar kabi koʻchaga chiqish imkoniyatiga ega boʻlgan. Goal.com nashri futbolchining ushbu iqrorlarini keltirib oʻtdi.

Mashhurlik va shaxsiy erkinlik

"Men mashhur boʻlishga tayyorman, bu bilan yashashga majburman. Ammo Madridda men Fransiyadagidan koʻra erkinroq yashay olaman. Koʻchaga qoʻriqchilarsiz chiqa olaman, avval imkonsiz boʻlgan rejalarni tuzyapman. Odamlar oʻylaganidan koʻra koʻproq oddiy ishlar bilan shugʻullanyapman", — deydi 27 yoshli hujumchi.

Mbappe Real Madrid safida texnik jihatdan murakkab ikki yilni oʻtkazganini tan oldi. Garchi u birinchi mavsumidayoq Yevropa "Oltin butsasi"ni qoʻlga kiritgan va ikki bor La Liga toʻpurari boʻlgan boʻlsa-da, jamoaviy sovrinlar borasida omadi kelmadi. Shu bilan birga, uning sobiq klubi Pari Sen-Jermen u ketganidan soʻng ketma-ket ikki marta Chempionlar ligasida gʻolib chiqqani futbolchi uchun biroz alamli boʻlganini inkor etib boʻlmaydi.

Jahon chempionatidagi alamli xotiralar

Hujumchi 2022-yilgi Jahon chempionati finalida Argentinadan qabul qilingan magʻlubiyat hamon uning qalbida ogʻriqli iz qoldirganini yashirmadi. Penaltilar seriyasidagi magʻlubiyatni u sportning eng shafqatsiz koʻrinishi deb atadi. Mbappe penaltilarni lotereya emas, balki mahorat mahsuli deb hisoblasa-da, toʻrt yillik mehnatning bunday yakunlanishi ogʻir ekanini aytdi.

Hozirda Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi bilan 2026-yilgi Jahon chempionati startiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Senegalga qarshi kechadigan ilk uchrashuv oldidan u oʻzining ruhiy holati joyida ekanini va Madridda topgan ichki xotirjamligi unga yangi gʻalabalar uchun motivatsiya berishini taʼkidladi.

Real Madrid yulduzi uchun Ispaniyadagi hayot nafaqat sportdagi yangi chaqiriq, balki shaxsiy hayotdagi muvozanatni tiklash imkoniyati ham boʻldi. Dunyo miqyosidagi yulduz boʻlishiga qaramay, u anonimlikni saqlab qolish va oddiy insoniy quvonchlardan bahramand boʻlishni yuqori qadrlamoqda.

Kylian MbappeReal MadridFutbolFransiyaLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaAbduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaKecha, 18:57Fransiya va Senegal o‘rtasidagi bahs uchun tarkiblar e’lon qilindiFransiya va Senegal o‘rtasidagi bahs uchun tarkiblar e’lon qilindiKecha, 18:51Arsenal rad etildi: Nico Paz faoliyatini Italiyada davom ettirishga qaror qildiArsenal rad etildi: Nico Paz faoliyatini Italiyada davom ettirishga qaror qildiKecha, 18:36Sindarov Madaminovning g‘alabasini haqiqiy mo‘jiza deb atadiSindarov Madaminovning g‘alabasini haqiqiy mo‘jiza deb atadiKecha, 18:27Masharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiMasharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiKecha, 18:00William Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiWilliam Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiKecha, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi