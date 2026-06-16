Kylian Mbappe Real Madridga oʻtganidan soʻng hayoti qanday oʻzgargani haqida gapirdi
Fransiya terma jamoasi sardori va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe Ispaniya poytaxtidagi yangi hayoti hamda mashhurlikning ogʻir yuki haqida ochiqcha intervyu berdi. Futbolchi oʻz vatanini tark etib, Madridga koʻchib oʻtishi unga maydondan tashqarida kutilmagan erkinlik va xotirjamlik taqdim etganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Le Parisien nashriga bergan intervyusida Mbappe Fransiyadagi boʻgʻuvchi mashhurlikdan soʻng Madridda oʻzini ancha erkin his qilayotganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Parijda doimiy xavfsizlik xizmati qurshovida yurishga majbur boʻlgan boʻlsa, Ispaniyada oddiy odamlar kabi koʻchaga chiqish imkoniyatiga ega boʻlgan. Goal.com nashri futbolchining ushbu iqrorlarini keltirib oʻtdi.
Mashhurlik va shaxsiy erkinlik"Men mashhur boʻlishga tayyorman, bu bilan yashashga majburman. Ammo Madridda men Fransiyadagidan koʻra erkinroq yashay olaman. Koʻchaga qoʻriqchilarsiz chiqa olaman, avval imkonsiz boʻlgan rejalarni tuzyapman. Odamlar oʻylaganidan koʻra koʻproq oddiy ishlar bilan shugʻullanyapman", — deydi 27 yoshli hujumchi.
Mbappe Real Madrid safida texnik jihatdan murakkab ikki yilni oʻtkazganini tan oldi. Garchi u birinchi mavsumidayoq Yevropa "Oltin butsasi"ni qoʻlga kiritgan va ikki bor La Liga toʻpurari boʻlgan boʻlsa-da, jamoaviy sovrinlar borasida omadi kelmadi. Shu bilan birga, uning sobiq klubi Pari Sen-Jermen u ketganidan soʻng ketma-ket ikki marta Chempionlar ligasida gʻolib chiqqani futbolchi uchun biroz alamli boʻlganini inkor etib boʻlmaydi.
Jahon chempionatidagi alamli xotiralarHujumchi 2022-yilgi Jahon chempionati finalida Argentinadan qabul qilingan magʻlubiyat hamon uning qalbida ogʻriqli iz qoldirganini yashirmadi. Penaltilar seriyasidagi magʻlubiyatni u sportning eng shafqatsiz koʻrinishi deb atadi. Mbappe penaltilarni lotereya emas, balki mahorat mahsuli deb hisoblasa-da, toʻrt yillik mehnatning bunday yakunlanishi ogʻir ekanini aytdi.
Hozirda Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi bilan 2026-yilgi Jahon chempionati startiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Senegalga qarshi kechadigan ilk uchrashuv oldidan u oʻzining ruhiy holati joyida ekanini va Madridda topgan ichki xotirjamligi unga yangi gʻalabalar uchun motivatsiya berishini taʼkidladi.
Real Madrid yulduzi uchun Ispaniyadagi hayot nafaqat sportdagi yangi chaqiriq, balki shaxsiy hayotdagi muvozanatni tiklash imkoniyati ham boʻldi. Dunyo miqyosidagi yulduz boʻlishiga qaramay, u anonimlikni saqlab qolish va oddiy insoniy quvonchlardan bahramand boʻlishni yuqori qadrlamoqda.
…