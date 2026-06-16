Fransiya va Senegal o‘rtasidagi bahs uchun tarkiblar e’lon qilindi
Butun dunyo nigohi tikilgan va futbol ishqibozlarining yuragini hayajonga solayotgan JCH-2026 musobaqasida 1-turning eng shiddatli va markaziy o‘yinlari qizg‘in davom etmoqda. Bugun tunda sayyoramizning eng qudratli jamoalaridan biri, amaldagi vitse-chempion Fransiya milliy terma jamoasi Afrika qit’asining eng xavfli va mag‘rur vakillaridan biri — Senegal terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu keskin va murosasiz kechishi kutilayotgan qarama-qarshilik oldidan har ikki tomon murabbiylar shtabi o‘yinni dastlabki daqiqalardan boshlaydigan asosiy tarkib futbolchilari ro‘yxatini rasman e’lon qildi.
Yulduzlar to‘qnashuvi: Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da!
Futbol muxlislari uchun haqiqiy sovg‘a bo‘ladigan ushbu ulug‘vor to‘qnashuv yurtimiz vaqti bilan tungi soat 23:59 da start oladi. Fransiyaliklar tarkibida dunyo futbolining eng qimmatbaho yulduzi Kilian Mbappe va yosh iqtidor sohibi Maykl Olise ilk daqiqalardan raqib himoyasini yorib kirishga harakat qilsa, Senegal tomonidan ularga afsonaviy Sadio Mane va Londonning «Chelsi» klubi hujumchisi Nikolas Jekson munosib javob qaytarishga shay turibdi.
Quyidagi rasmiy sport-tahlil jadvali orqali JCH-2026 1-turidan o‘rin olgan ushbu bahsda maydonga tushadigan jamoalarning to‘liq boshlang‘ich tarkiblari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Fransiya terma jamoasi (Boshlang‘ich tarkib)
Senegal terma jamoasi (Boshlang‘ich tarkib)
Musobaqa va tur maqomi
O‘yin boshlanadigan vaqt (Toshkent vaqti bilan)
Darvozabon: Menyan
Himoyachilar: Kunde, Upamekano, Saliba, Teo Ernandes
Yarimhimoyachilar: Chuameni, Rabio, Olise
Hujumchilar: Dembele, Mbappe, Due
Darvozabon: Mendi
Himoyachilar: Diatta, Niakate, Kulibali, Diuf
Yarimhimoyachilar: Kamara, Idrissa Guye, Pap Guye
Hujumchilar: Sarr, Mane, Jekson
JCH-2026
1-tur
(Markaziy to‘qnashuv)
Tarixiy revansh sog‘inchi: Muxlislarni dahshatli jang kutmoqda
Ushbu ikki terma jamoa o‘rtasidagi to‘qnashuvlar hamisha o‘ziga xos tarixga ega. Ko‘pchilik muxlislarning yodida bo‘lsa kerak, uzoq 2002 yilgi Jahon chempionatining ochilish o‘yinida Senegal o‘sha paytdagi amaldagi chempion Fransiyani mag‘lub etib, dunyoni hayratda qoldirgan edi. Oradan yillar o‘tib, JCH-2026 maydonlarida yana ushbu ikki kuch to‘qnash kelmoqda. Fransiya terma jamoasi ushbu mundialda o‘z maqomini tiklash va turnirni g‘alaba bilan boshlashni maqsad qilgan bo‘lsa, «Teranga sherlari» (Senegal) yana bir bor sensatsiya ko‘rsatishga ahd qilgan.
Sport sharhlovchilarining taxmini:
Dide Desham shogirdlari qog‘ozda yaqqol favoritdek ko‘rinishi mumkin, biroq Senegalning jismoniy baquvvat va tajribali futbolchilardan tashkil topgan tarkibi fransuzlarga maydonda juda katta qiyinchiliklar tug‘dirishi aniq. Mbappe va Mane qarama-qarshiligi esa joriy mundialning ilk kunlaridagi eng chiroyli voqelikka aylanadi.
JCH-2026 stadionlarida kechayotgan har bir hayajonli uchrashuv, terma jamoalar lageridan eng eksklyuziv reportajlar hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…