Fransiya va Senegal o‘rtasidagi bahs uchun tarkiblar e’lon qilindi

·403·Sport
Fransiya va Senegal o‘rtasidagi bahs uchun tarkiblar e’lon qilindi

Butun dunyo nigohi tikilgan va futbol ishqibozlarining yuragini hayajonga solayotgan JCH-2026 musobaqasida 1-turning eng shiddatli va markaziy o‘yinlari qizg‘in davom etmoqda. Bugun tunda sayyoramizning eng qudratli jamoalaridan biri, amaldagi vitse-chempion Fransiya milliy terma jamoasi Afrika qit’asining eng xavfli va mag‘rur vakillaridan biri — Senegal terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu keskin va murosasiz kechishi kutilayotgan qarama-qarshilik oldidan har ikki tomon murabbiylar shtabi o‘yinni dastlabki daqiqalardan boshlaydigan asosiy tarkib futbolchilari ro‘yxatini rasman e’lon qildi.

Yulduzlar to‘qnashuvi: Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da!

Futbol muxlislari uchun haqiqiy sovg‘a bo‘ladigan ushbu ulug‘vor to‘qnashuv yurtimiz vaqti bilan tungi soat 23:59 da start oladi. Fransiyaliklar tarkibida dunyo futbolining eng qimmatbaho yulduzi Kilian Mbappe va yosh iqtidor sohibi Maykl Olise ilk daqiqalardan raqib himoyasini yorib kirishga harakat qilsa, Senegal tomonidan ularga afsonaviy Sadio Mane va Londonning «Chelsi» klubi hujumchisi Nikolas Jekson munosib javob qaytarishga shay turibdi.

Quyidagi rasmiy sport-tahlil jadvali orqali JCH-2026 1-turidan o‘rin olgan ushbu bahsda maydonga tushadigan jamoalarning to‘liq boshlang‘ich tarkiblari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Fransiya terma jamoasi (Boshlang‘ich tarkib)

Senegal terma jamoasi (Boshlang‘ich tarkib)

Musobaqa va tur maqomi

O‘yin boshlanadigan vaqt (Toshkent vaqti bilan)

Darvozabon: Menyan



Himoyachilar: Kunde, Upamekano, Saliba, Teo Ernandes



Yarimhimoyachilar: Chuameni, Rabio, Olise



Hujumchilar: Dembele, Mbappe, Due

Darvozabon: Mendi



Himoyachilar: Diatta, Niakate, Kulibali, Diuf



Yarimhimoyachilar: Kamara, Idrissa Guye, Pap Guye



Hujumchilar: Sarr, Mane, Jekson

JCH-2026

1-tur


(Markaziy to‘qnashuv)

Tarixiy revansh sog‘inchi: Muxlislarni dahshatli jang kutmoqda

Ushbu ikki terma jamoa o‘rtasidagi to‘qnashuvlar hamisha o‘ziga xos tarixga ega. Ko‘pchilik muxlislarning yodida bo‘lsa kerak, uzoq 2002 yilgi Jahon chempionatining ochilish o‘yinida Senegal o‘sha paytdagi amaldagi chempion Fransiyani mag‘lub etib, dunyoni hayratda qoldirgan edi. Oradan yillar o‘tib, JCH-2026 maydonlarida yana ushbu ikki kuch to‘qnash kelmoqda. Fransiya terma jamoasi ushbu mundialda o‘z maqomini tiklash va turnirni g‘alaba bilan boshlashni maqsad qilgan bo‘lsa, «Teranga sherlari» (Senegal) yana bir bor sensatsiya ko‘rsatishga ahd qilgan.

Sport sharhlovchilarining taxmini:

Dide Desham shogirdlari qog‘ozda yaqqol favoritdek ko‘rinishi mumkin, biroq Senegalning jismoniy baquvvat va tajribali futbolchilardan tashkil topgan tarkibi fransuzlarga maydonda juda katta qiyinchiliklar tug‘dirishi aniq. Mbappe va Mane qarama-qarshiligi esa joriy mundialning ilk kunlaridagi eng chiroyli voqelikka aylanadi.

JCH-2026 stadionlarida kechayotgan har bir hayajonli uchrashuv, terma jamoalar lageridan eng eksklyuziv reportajlar hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

FranceSenegalKylian MbappeSadio ManeChelsea
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaAbduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaKecha, 18:57Arsenal rad etildi: Nico Paz faoliyatini Italiyada davom ettirishga qaror qildiArsenal rad etildi: Nico Paz faoliyatini Italiyada davom ettirishga qaror qildiKecha, 18:36Kylian Mbappe Real Madridga oʻtganidan soʻng hayoti qanday oʻzgargani haqida gapirdiKylian Mbappe Real Madridga oʻtganidan soʻng hayoti qanday oʻzgargani haqida gapirdiKecha, 18:35Sindarov Madaminovning g‘alabasini haqiqiy mo‘jiza deb atadiSindarov Madaminovning g‘alabasini haqiqiy mo‘jiza deb atadiKecha, 18:27Masharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiMasharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiKecha, 18:00William Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiWilliam Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiKecha, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi