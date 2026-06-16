Abduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatida
Ayni kunlarda Shimoliy Amerika yashil maydonlarida kechayotgan JCH-2026 o‘yinlari butun dunyoda bo‘lgani kabi yurtimizda ham ulkan qiziqish va hayajon bilan kuzatilmoqda. Taniqli va nufuzli sport tahlillari bilan shug‘ullanuvchi TransferRoom xalqaro platformasi ushbu dunyo birinchiligida ishtirok etayotgan eng chaqqon va yuqori tezlikka ega bo‘lgan charm to‘p ustalarining yangilangan reytingini rasman e’lon qildi. O‘zbekistonlik muxlislar uchun olam-olam quvonch bag‘ishlagan jihati shundaki, Vatanimiz faxri hisoblangan yosh yulduzimiz ushbu xalqaro ro‘yxatda sayyoramizning eng mashhur va dahshatli superhujumchilari bilan bir qatorda yuqori pog‘onalardan joy oldi.
Tezlik rekordchilari: Entoni Gordon yetakchi, Abduqodir Husanov esa to‘rtinchi o‘rinda!
Tahlillarga ko‘ra, e’lon qilingan mazkur reytingda Angliya milliy terma jamoasi hamda Kataloniyaning «Barselona» klubi hujumkor vingeri Entoni Gordon mutlaq peshqadamlik qilmoqda. 25 yoshli ingliz yulduzi maydonda soatiga 36,7 kilometr tezlik qayd etib, turnirning «eng uchqur futbolchisi» nomiga sazovor bo‘ldi. Ikkinchi o‘rinni esa Osiyo qit’asi vakili, Iroq terma jamoasi yarimhimoyachisi Ahmad Qosim soatiga 36,0 kilometrlik ko‘rsatkich bilan band etdi. Kuchli uchlikni Norvegiya terma jamoasi va «Manchester Siti» klubining gol mashinasi Erling Holand (35,6 km/soat) yakunlab berdi.
Bizni eng ko‘p to‘lqinlantirgan xushxabar esa to‘rtinchi pog‘onada namoyon bo‘ldi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Angliyaning grand klubi «Manchester Siti» himoyachisi, vatandoshimiz Abduqodir Husanov soatiga 35,5 kilometr dahshatli tezlik namoyish etgan holda to‘rtinchi o‘rinni egalladi. Quvonarlisi, Abduqodir o‘z tezligi bo‘yicha hattoki fransiyalik mashhur yulduz Kilian Mbappe va portugaliyalik Pedru Netu kabi hujumchilar bilan bir xil natija qayd etib, ulardan yuqoriroq pog‘onaga joylashdi.
Quyidagi rasmiy statistik tahlil jadvali orqali JCH-2026 musobaqasining soatiga eng yuqori tezlik qayd etgan TOP-10 nafar eng uchqur va chaqqon futbolchilari ro‘yxati bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
O‘rni
Futbolchining ism-sharifi va terma jamoasi
To‘p suradigan rasmiy klubi
Qayd etgan mutlaq tezligi (km/soat)
1
Entoni Gordon (Angliya)
«Barselona»
36,7 km/soat
2
Ahmad Qosim (Iroq)
«El Vajba»
36,0 km/soat
3
Erling Holand (Norvegiya)
«Manchester Siti»
35,6 km/soat
4
Abduqodir Husanov (O‘zbekiston)
«Manchester Siti»
35,5 km/soat
5
Matias Fernandes-Pardo (Belgiya)
«Lill»
35,5 km/soat
6
Kilian Mbappe (Fransiya)
«Real Madrid»
35,5 km/soat
7
Pedru Netu (Portugaliya)
«Chelsi»
35,5 km/soat
8
Olvetu Maxanya (JAR)
«Filadelfiya»
35,4 km/soat
9
Entoni Elanga (Shvetsiya)
«Nyukasl»
35,4 km/soat
10
Jeykob Shaffelberg (Kanada)
«Los-Anjeles»
35,4 km/soat
Himoyachi uchun bu aql bovar qilmas natija!
Sport ekspertlarining alohida e’tirof etishicha, odatda bunday yuqori tezlik ko‘rsatkichlarini asosan qanot yarimhimoyachilari yoki hujumchilar qayd etishadi. Biroq hamyurtimiz Abduqodir Husanovning nominal himoyachi bo‘la turib, dunyoning eng yuqori tezlikka ega vingerlari va forvardlari bilan bir safda turishi — uning jismoniy imkoniyatlari va iqtidori nechog‘lik yuqori ekanligidan dalolat beradi. Uning bunday tezkorligi terma jamoamiz himoya chizig‘ining mustahkamligini ta’minlashda juda katta ustunlik bag‘ishlamoqda.
Muxlislar orasidagi aks-sado:
Abduqodir Husanovning «Manchester Siti» safida va xalqaro maydonda ko‘rsatayotgan mazmunli o‘yinlari bejiz emasligi mana shunday rasmiy raqamlarda ham o‘z isbotini topmoqda. Himoyamiz qo‘rg‘oni bo‘lgan bu yigitga JCH-2026 bahslarida yangidan-yangi zafarlar yor bo‘lishini tilab qolamiz!
Vakillarimizning JCH-2026 turniridagi har bir muvaffaqiyati, Okean ortidan eng eksklyuziv va tezkor xabarlar hamda dunyo futboliga oid eng ishonchli sport yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…