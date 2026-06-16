Abduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatida

·28·Sport
Abduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatida

Ayni kunlarda Shimoliy Amerika yashil maydonlarida kechayotgan JCH-2026 o‘yinlari butun dunyoda bo‘lgani kabi yurtimizda ham ulkan qiziqish va hayajon bilan kuzatilmoqda. Taniqli va nufuzli sport tahlillari bilan shug‘ullanuvchi TransferRoom xalqaro platformasi ushbu dunyo birinchiligida ishtirok etayotgan eng chaqqon va yuqori tezlikka ega bo‘lgan charm to‘p ustalarining yangilangan reytingini rasman e’lon qildi. O‘zbekistonlik muxlislar uchun olam-olam quvonch bag‘ishlagan jihati shundaki, Vatanimiz faxri hisoblangan yosh yulduzimiz ushbu xalqaro ro‘yxatda sayyoramizning eng mashhur va dahshatli superhujumchilari bilan bir qatorda yuqori pog‘onalardan joy oldi.

Tezlik rekordchilari: Entoni Gordon yetakchi, Abduqodir Husanov esa to‘rtinchi o‘rinda!

Tahlillarga ko‘ra, e’lon qilingan mazkur reytingda Angliya milliy terma jamoasi hamda Kataloniyaning «Barselona» klubi hujumkor vingeri Entoni Gordon mutlaq peshqadamlik qilmoqda. 25 yoshli ingliz yulduzi maydonda soatiga 36,7 kilometr tezlik qayd etib, turnirning «eng uchqur futbolchisi» nomiga sazovor bo‘ldi. Ikkinchi o‘rinni esa Osiyo qit’asi vakili, Iroq terma jamoasi yarimhimoyachisi Ahmad Qosim soatiga 36,0 kilometrlik ko‘rsatkich bilan band etdi. Kuchli uchlikni Norvegiya terma jamoasi va «Manchester Siti» klubining gol mashinasi Erling Holand (35,6 km/soat) yakunlab berdi.

Bizni eng ko‘p to‘lqinlantirgan xushxabar esa to‘rtinchi pog‘onada namoyon bo‘ldi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Angliyaning grand klubi «Manchester Siti» himoyachisi, vatandoshimiz Abduqodir Husanov soatiga 35,5 kilometr dahshatli tezlik namoyish etgan holda to‘rtinchi o‘rinni egalladi. Quvonarlisi, Abduqodir o‘z tezligi bo‘yicha hattoki fransiyalik mashhur yulduz Kilian Mbappe va portugaliyalik Pedru Netu kabi hujumchilar bilan bir xil natija qayd etib, ulardan yuqoriroq pog‘onaga joylashdi.

Quyidagi rasmiy statistik tahlil jadvali orqali JCH-2026 musobaqasining soatiga eng yuqori tezlik qayd etgan TOP-10 nafar eng uchqur va chaqqon futbolchilari ro‘yxati bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

O‘rni

Futbolchining ism-sharifi va terma jamoasi

To‘p suradigan rasmiy klubi

Qayd etgan mutlaq tezligi (km/soat)

1

Entoni Gordon (Angliya)

«Barselona»

36,7 km/soat

2

Ahmad Qosim (Iroq)

«El Vajba»

36,0 km/soat

3

Erling Holand (Norvegiya)

«Manchester Siti»

35,6 km/soat

4

Abduqodir Husanov (O‘zbekiston)

«Manchester Siti»

35,5 km/soat

5

Matias Fernandes-Pardo (Belgiya)

«Lill»

35,5 km/soat

6

Kilian Mbappe (Fransiya)

«Real Madrid»

35,5 km/soat

7

Pedru Netu (Portugaliya)

«Chelsi»

35,5 km/soat

8

Olvetu Maxanya (JAR)

«Filadelfiya»

35,4 km/soat

9

Entoni Elanga (Shvetsiya)

«Nyukasl»

35,4 km/soat

10

Jeykob Shaffelberg (Kanada)

«Los-Anjeles»

35,4 km/soat

Himoyachi uchun bu aql bovar qilmas natija!

Sport ekspertlarining alohida e’tirof etishicha, odatda bunday yuqori tezlik ko‘rsatkichlarini asosan qanot yarimhimoyachilari yoki hujumchilar qayd etishadi. Biroq hamyurtimiz Abduqodir Husanovning nominal himoyachi bo‘la turib, dunyoning eng yuqori tezlikka ega vingerlari va forvardlari bilan bir safda turishi — uning jismoniy imkoniyatlari va iqtidori nechog‘lik yuqori ekanligidan dalolat beradi. Uning bunday tezkorligi terma jamoamiz himoya chizig‘ining mustahkamligini ta’minlashda juda katta ustunlik bag‘ishlamoqda.

Muxlislar orasidagi aks-sado:

Abduqodir Husanovning «Manchester Siti» safida va xalqaro maydonda ko‘rsatayotgan mazmunli o‘yinlari bejiz emasligi mana shunday rasmiy raqamlarda ham o‘z isbotini topmoqda. Himoyamiz qo‘rg‘oni bo‘lgan bu yigitga JCH-2026 bahslarida yangidan-yangi zafarlar yor bo‘lishini tilab qolamiz!

Vakillarimizning JCH-2026 turniridagi har bir muvaffaqiyati, Okean ortidan eng eksklyuziv va tezkor xabarlar hamda dunyo futboliga oid eng ishonchli sport yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Abduqodir HusanovEntoni GordonManchester SitiBarselonaErling Holand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya va Senegal o‘rtasidagi bahs uchun tarkiblar e’lon qilindiFransiya va Senegal o‘rtasidagi bahs uchun tarkiblar e’lon qilindiKecha, 18:51Arsenal rad etildi: Nico Paz faoliyatini Italiyada davom ettirishga qaror qildiArsenal rad etildi: Nico Paz faoliyatini Italiyada davom ettirishga qaror qildiKecha, 18:36Kylian Mbappe Real Madridga oʻtganidan soʻng hayoti qanday oʻzgargani haqida gapirdiKylian Mbappe Real Madridga oʻtganidan soʻng hayoti qanday oʻzgargani haqida gapirdiKecha, 18:35Sindarov Madaminovning g‘alabasini haqiqiy mo‘jiza deb atadiSindarov Madaminovning g‘alabasini haqiqiy mo‘jiza deb atadiKecha, 18:27Masharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiMasharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiKecha, 18:00William Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiWilliam Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiKecha, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi