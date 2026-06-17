Erling Xoland dubl qayd etdi: Norvegiya JChda Iroqni magʻlub etib, turnirni gʻalaba bilan boshladi
Norvegiya terma jamoasi 28 yillik tanaffusdan soʻng jahon chempionati sahnasiga yorqin gʻalaba bilan qaytdi. Boston shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuvda skandinaviyaliklar Iroq ustidan 4:1 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdilar. Oʻyinning asosiy qahramoni, kutilganidek, Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland boʻldi. Uning birinchi boʻlimda kiritgan ikki goli jamoasining muvaffaqiyatida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning dastlabki daqiqalari Norvegiya uchun biroz hayajonli oʻtdi. Oradagi chorak asrdan koʻproq vaqt davom etgan tanaffus oʻz soʻzini aytmay qolmadi. Biroq, 30-daqiqaga yaqin Erling Xoland qanotdan uzatilgan toʻpni darvoza toʻriga aniq yoʻnaltirib, jamoasidagi asabiylikni bosishga muvaffaq boʻldi. Bu gol norvegiyaliklarga oʻyin tizginini qoʻlga olish imkonini berdi.
Iroq terma jamoasi taslim boʻlishni istamasdan, oradan oʻn daqiqa oʻtar-oʻtmas hisobni tenglashtirdi. Ayman Hussein kuchli zarba bilan darvozani ishgʻol qilib, osiyoliklarga umid bagʻishladi. Ammo muvozanat uzoq saqlanib qolmadi. Erling Xolandning tinimsiz bosimi oʻz mevasini berdi: raqib himoyachisi va darvozabonining xatosidan foydalangan hujumchi oʻzining ikkinchi golini urib, Norvegiyani yana oldinga olib chiqdi.
Ikkinchi boʻlimdagi ustunlik va yakuniy natijaTanaffusdan soʻng Norvegiya oʻyinni toʻliq nazorat qila boshladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ikkinchi boʻlimda zaxiradan maydonga tushgan Leo Ostigard uchrashuv tugashiga oʻn daqiqa qolganida hisobni yiriklashtirdi. Erling Xoland xet-trik qayd etish imkoniyatiga ega boʻlgan boʻlsa-da, vaziyatdan foydalana olmadi. Shunga qaramay, uning faolligi evaziga Iroq himoyachisi oʻz darvozasini ishgʻol qilib qoʻydi va yakuniy hisob 4:1 koʻrinishiga keldi.
Ushbu gʻalaba Norvegiya uchun oʻta muhim edi, chunki ular turnirning eng qiyin guruhlaridan biri — "oʻlim guruhi"da ishtirok etishmoqda. Erling Xoland kabi yulduzning borligi jamoani ushbu musobaqaning "yashirin favorit"laridan biri sifatida koʻrsatmoqda. Iroq esa magʻlubiyatga qaramay, birinchi boʻlimda munosib qarshilik koʻrsata olishini isbotladi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ushbu oʻyin Erling Xolandning jahon miqyosidagi turnirlarda qanday darajaga ega ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Manchester Siti tarkibidagi sermahsul oʻyinlarini endilikda terma jamoa libosida ham davom ettirayotgan hujumchi, Norvegiyani uzoq kutilgan gʻalabalar sari yetaklamoqda. Navbatdagi turlar guruhdagi vaziyatni yanada oydinlashtiradi.
…