Erling Xoland dubl qayd etdi: Norvegiya JChda Iroqni magʻlub etib, turnirni gʻalaba bilan boshladi

·0·Sport
Erling Xoland dubl qayd etdi: Norvegiya JChda Iroqni magʻlub etib, turnirni gʻalaba bilan boshladi

Norvegiya terma jamoasi 28 yillik tanaffusdan soʻng jahon chempionati sahnasiga yorqin gʻalaba bilan qaytdi. Boston shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuvda skandinaviyaliklar Iroq ustidan 4:1 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdilar. Oʻyinning asosiy qahramoni, kutilganidek, Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland boʻldi. Uning birinchi boʻlimda kiritgan ikki goli jamoasining muvaffaqiyatida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning dastlabki daqiqalari Norvegiya uchun biroz hayajonli oʻtdi. Oradagi chorak asrdan koʻproq vaqt davom etgan tanaffus oʻz soʻzini aytmay qolmadi. Biroq, 30-daqiqaga yaqin Erling Xoland qanotdan uzatilgan toʻpni darvoza toʻriga aniq yoʻnaltirib, jamoasidagi asabiylikni bosishga muvaffaq boʻldi. Bu gol norvegiyaliklarga oʻyin tizginini qoʻlga olish imkonini berdi.

Iroq terma jamoasi taslim boʻlishni istamasdan, oradan oʻn daqiqa oʻtar-oʻtmas hisobni tenglashtirdi. Ayman Hussein kuchli zarba bilan darvozani ishgʻol qilib, osiyoliklarga umid bagʻishladi. Ammo muvozanat uzoq saqlanib qolmadi. Erling Xolandning tinimsiz bosimi oʻz mevasini berdi: raqib himoyachisi va darvozabonining xatosidan foydalangan hujumchi oʻzining ikkinchi golini urib, Norvegiyani yana oldinga olib chiqdi.

Ikkinchi boʻlimdagi ustunlik va yakuniy natija

Tanaffusdan soʻng Norvegiya oʻyinni toʻliq nazorat qila boshladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ikkinchi boʻlimda zaxiradan maydonga tushgan Leo Ostigard uchrashuv tugashiga oʻn daqiqa qolganida hisobni yiriklashtirdi. Erling Xoland xet-trik qayd etish imkoniyatiga ega boʻlgan boʻlsa-da, vaziyatdan foydalana olmadi. Shunga qaramay, uning faolligi evaziga Iroq himoyachisi oʻz darvozasini ishgʻol qilib qoʻydi va yakuniy hisob 4:1 koʻrinishiga keldi.

Ushbu gʻalaba Norvegiya uchun oʻta muhim edi, chunki ular turnirning eng qiyin guruhlaridan biri — "oʻlim guruhi"da ishtirok etishmoqda. Erling Xoland kabi yulduzning borligi jamoani ushbu musobaqaning "yashirin favorit"laridan biri sifatida koʻrsatmoqda. Iroq esa magʻlubiyatga qaramay, birinchi boʻlimda munosib qarshilik koʻrsata olishini isbotladi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ushbu oʻyin Erling Xolandning jahon miqyosidagi turnirlarda qanday darajaga ega ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Manchester Siti tarkibidagi sermahsul oʻyinlarini endilikda terma jamoa libosida ham davom ettirayotgan hujumchi, Norvegiyani uzoq kutilgan gʻalabalar sari yetaklamoqda. Navbatdagi turlar guruhdagi vaziyatni yanada oydinlashtiradi.

Erling HaalandNorvegiyaJChFutbolManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cherchesov O‘zbekistonni kuzatishi va Niderlandiya chempion bo‘lishini aytdiCherchesov O‘zbekistonni kuzatishi va Niderlandiya chempion bo‘lishini aytdiBugun, 23:47Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Bugun, 21:47Roberto Martinez Portugaliya terma jamoasini tark etadi: Cristiano Ronaldo ham ketadimi?Roberto Martinez Portugaliya terma jamoasini tark etadi: Cristiano Ronaldo ham ketadimi?Bugun, 21:37Kylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiKylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiBugun, 21:11Fransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiFransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiBugun, 21:09Lionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiLionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiBugun, 20:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi