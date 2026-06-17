JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...
AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionatida guruh bosqichi bahslari qizg‘in davom etmoqda. Bugun kechqurun va ertaga tongda futbol muxlislarini to‘rtta qiziqarli uchrashuv kutib turibdi.
Kun dasturidan Portugaliya — Kongo Demokratik Respublikasi, Angliya — Xorvatiya, Gana — Panama hamda O‘zbekiston — Kolumbiya o‘yinlari o‘rin olgan. Uchrashuvlar Toshkent vaqti bilan kechki soat 22:00 dan boshlanib, ertalabki 07:00 gacha davom etadi.
Kunning birinchi bahsida Portugaliya terma jamoasi Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.
Portugaliya bu bahsda favorit sifatida ko‘rilmoqda. Jamoa tarkibida dunyo futbolida katta tajriba orttirgan mashhur futbolchilar bor. Kongo DR esa jismoniy jihatdan baquvvat, tezkor va kurashchan futbolchilardan tashkil topgani bilan xavfli raqib hisoblanadi.
Afrika va Yevropa futbol maktablari o‘rtasidagi bu to‘qnashuvda Portugaliya to‘pni nazorat qilishga intilsa, Kongo DR tezkor qarshi hujumlar va yakkakurashlar orqali imkoniyat izlashi mumkin. Guruhdagi ilk uchrashuv bo‘lgani uchun har ikki jamoa ham musobaqani g‘alaba bilan boshlashga harakat qiladi.
Tun yarimidan keyin Angliya va Xorvatiya terma jamoalari o‘zaro kuch sinashadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da start oladi.
Bu bellashuv kunning markaziy o‘yinlaridan biri sifatida baholanmoqda. Angliya kuchli va yulduzlarga boy tarkibga ega bo‘lsa, Xorvatiya katta turnirlardagi tajribasi, jamoaviyligi va maydon markazidagi tartibli harakatlari bilan ajralib turadi.
Angliya terma jamoasi guruhdagi birinchi bahsdayoq o‘z maqsadini ko‘rsatishni istaydi. Xorvatiya esa har qanday favoritga qarshi kurasha olishini avvalgi yirik musobaqalarda bir necha bor isbotlagan. Shu bois bu o‘yinda mayda detallar, standart vaziyatlar va markazdagi kurash hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.
Soat 04:00 da Gana va Panama terma jamoalari maydonga tushadi. Ushbu bellashuvda ikki xil futbol uslubi to‘qnashadi.
Gana Afrika futboliga xos tezlik, kuch va individual mahoratga tayanadi. Panama esa intizomli himoya va jamoaviy harakat orqali raqibga qarshilik ko‘rsatishga intiladi. Har ikki jamoa uchun bu o‘yin guruhdagi keyingi taqdirni belgilashda katta ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.
Kunning O‘zbekiston muxlislari uchun eng muhim uchrashuvi tonggi soat 07:00 da boshlanadi. Milliy terma jamoamiz tarixda ilk bor Jahon chempionati final bosqichida maydonga tushib, Kolumbiyaga qarshi kuch sinashadi.
Bu bahs O‘zbekiston futboli tarixida alohida o‘rin egallaydi. Yillar davomida kutilgan orzu nihoyat amalga oshmoqda va “oq bo‘rilar” mundialdagi ilk qadamini qo‘yadi.
Kolumbiya texnik, tezkor va xalqaro tajribaga ega futbolchilardan tashkil topgan kuchli jamoa hisoblanadi. Raqib tarkibida Janubiy Amerika va Yevropa klublarida to‘p surayotgan yuqori saviyali o‘yinchilar bor. Shu bois O‘zbekiston uchun birinchi uchrashuv juda og‘ir sinov bo‘ladi.
Fabio Kannavaro shogirdlaridan himoyada yuqori intizom, markazdagi qattiq kurash va qarshi hujumlarda aniqlik talab etiladi. Abduqodir Husanov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov va boshqa yetakchilarning harakati jamoa natijasiga katta ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
O‘zbekiston bu uchrashuvda faqat natija uchun emas, balki butun dunyoga milliy futbolimizning darajasini namoyish etish uchun ham maydonga chiqadi. Jamoani O‘zbekistonda va xorijda millionlab muxlislar qo‘llab-quvvatlaydi.
17/18 iyun kungi o‘yinlar jadvali:
22:00 — Portugaliya — Kongo Demokratik Respublikasi
01:00 — Angliya — Xorvatiya
04:00 — Gana — Panama
07:00 — O‘zbekiston — Kolumbiya
Jahon chempionatidagi har bir birinchi tur uchrashuvi katta ahamiyatga ega. Dastlabki g‘alaba jamoalarga ishonch va muhim uch ochko taqdim etsa, mag‘lubiyat keyingi bahslarda bosimni oshiradi.
Shu bois bugun maydonga tushadigan barcha termalar o‘yinni ehtiyotkor, ammo katta motivatsiya bilan boshlashi kutilmoqda. Muxlislar uchun esa kechqurundan tonggacha davom etadigan haqiqiy futbol marafoni boshlanadi.
Albatta, asosiy e’tibor soat 07:00 dagi O‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuviga qaratiladi. Bu bahs natijasidan qat’i nazar, milliy futbolimiz tarixida unutilmas sahifa sifatida qoladi.
…