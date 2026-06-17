O‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadi
Butun o‘zbek xalqi va millionlab mahalliy futbol ishqibozlari yillar davomida orziqib, intizorlik bilan kutgan tarixiy lahzalarga atigi bir necha soat vaqt qoldi! Ertaga Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionatining guruh bosqichidagi debyut uchrashuvini Janubiy Amerikaning nomdor va xavfli vakili — Kolumbiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Okean ortidagi ushbu tarixiy to‘qnashuv oldidan bugun xalqaro futbol tashkiloti (FIFA) mutasaddilari, uchrashuv komissarlari hamda har ikki terma jamoaning rasmiy vakillari ishtirokida o‘yinoldi an’anaviy tashkiliy yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. Mazkur muhim kengashda ertangi bahsni yuqori saviyada tashkil etish, reglament qoidalariga qat’iy rioya qilish va xavfsizlik choralari kabi qator dolzarb masalalar atroflicha muhokama qilindi.
«Oq bo‘rilar» oq libosda: G‘alaba sari tarixiy yurish!
Bo‘lib o‘tgan rasmiy tashkiliy yig‘ilish yakunlariga ko‘ra, muxlislarimizni qiziqtirgan eng asosiy masalalardan biri — jamoalarning maydonga qanday rangdagi formalarda chiqishiga to‘liq oydinlik kiritildi. Ertangi muhim bahsda O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari o‘zlarining an’anaviy va omadli hisoblangan to‘liq oq rangli liboslarida harakat qilishadi. Milliy jamoamiz darvozasini qo‘riqlaydigan posbonimiz esa raqib hujumchilaridan ajralib turish va darvoza daxlsizligini ta’minlash uchun to‘q sariq (olovrang) libosda yashil maydonga tushadigan bo‘ldi.
Quyidagi rasmiy sport-tashkiliy jadval orqali O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi tarixiy uchrashuvning barcha tafsilotlari va bosh maqomi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Terma jamoamiz libosi
Darvozabon formasi rangi
Uchrashuv manzili va stadion
Start vaqti (Toshkent vaqti)
O‘yin bo‘lib o‘tadigan sana
To‘liq oq libos
(Mutlaq omad rangi)
To‘q sariq libos
(Olovrang forma)
Meksika,
«Mexico City» stadioni
Tonggi soat 07:00 da
(Jonli efir)
18 iyun, 2026 yil
(Payshanba kuni)
«Mexico City» stadioni tarixiy kashfiyotga guvoh bo‘ladi
Eslatib o‘tamiz, dunyo ahlining diqqat markazida turgan O‘zbekiston hamda Kolumbiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi «K» guruhi 1-tur uchrashuvi shu yilning 18 iyun kuni Meksikaning muhtasham va ko‘p ming kishilik «Mexico City» stadioni yashil maydonida bo‘lib o‘tadi. Ushbu hayajonli va tarixiy qarama-qarshilik yurtimiz vaqti bilan ertaga tong saharda, ya’ni soat 07:00 da start oladi. Millionlab vatandoshlarimiz ertaga tongni aynan televizor qarshisida, ona Vatanimiz sha’nini dunyo sahnasida himoya qiladigan yigitlarimizni ruhan qo‘llab-quvvatlash bilan boshlashlari shubhasizdir.
Zamin sport sharhlovchilarining dastagi:
Milliy jamoamizning oq libosda maydonga tushishi bejiz emas. Bu rang bizga ko‘plab tarixiy g‘alabalarni taqdim etgan. Garchi raqibimiz Kolumbiya tarkibida Luis Dias va Xames Rodriges kabi kuchli yulduzlar bo‘lsa-da, bizning yigitlarda, ayniqsa Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodovda xalqaro maydonda sensatsiya ko‘rsatish uchun ishtiyoq juda yuqori. Ertangi bahsda «Oq bo‘rilar»ga chin qalbdan ulkan zafarlar tilaymiz! Vatan siz bilan, yigitlar!
O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 maydonlaridagi har bir hayajonli soniyasi, Meksika stadionlaridan eng eksklyuziv va tezkor reportajlar hamda dunyo futboliga oid ishonchli sport yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…