O‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadi

·0·Sport
O‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadi

Butun o‘zbek xalqi va millionlab mahalliy futbol ishqibozlari yillar davomida orziqib, intizorlik bilan kutgan tarixiy lahzalarga atigi bir necha soat vaqt qoldi! Ertaga Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionatining guruh bosqichidagi debyut uchrashuvini Janubiy Amerikaning nomdor va xavfli vakili — Kolumbiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Okean ortidagi ushbu tarixiy to‘qnashuv oldidan bugun xalqaro futbol tashkiloti (FIFA) mutasaddilari, uchrashuv komissarlari hamda har ikki terma jamoaning rasmiy vakillari ishtirokida o‘yinoldi an’anaviy tashkiliy yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. Mazkur muhim kengashda ertangi bahsni yuqori saviyada tashkil etish, reglament qoidalariga qat’iy rioya qilish va xavfsizlik choralari kabi qator dolzarb masalalar atroflicha muhokama qilindi.

«Oq bo‘rilar» oq libosda: G‘alaba sari tarixiy yurish!

Bo‘lib o‘tgan rasmiy tashkiliy yig‘ilish yakunlariga ko‘ra, muxlislarimizni qiziqtirgan eng asosiy masalalardan biri — jamoalarning maydonga qanday rangdagi formalarda chiqishiga to‘liq oydinlik kiritildi. Ertangi muhim bahsda O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari o‘zlarining an’anaviy va omadli hisoblangan to‘liq oq rangli liboslarida harakat qilishadi. Milliy jamoamiz darvozasini qo‘riqlaydigan posbonimiz esa raqib hujumchilaridan ajralib turish va darvoza daxlsizligini ta’minlash uchun to‘q sariq (olovrang) libosda yashil maydonga tushadigan bo‘ldi.

Quyidagi rasmiy sport-tashkiliy jadval orqali O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi tarixiy uchrashuvning barcha tafsilotlari va bosh maqomi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Terma jamoamiz libosi

Darvozabon formasi rangi

Uchrashuv manzili va stadion

Start vaqti (Toshkent vaqti)

O‘yin bo‘lib o‘tadigan sana

To‘liq oq libos


(Mutlaq omad rangi)

To‘q sariq libos


(Olovrang forma)

Meksika,


«Mexico City» stadioni

Tonggi soat 07:00 da


(Jonli efir)

18 iyun, 2026 yil


(Payshanba kuni)

«Mexico City» stadioni tarixiy kashfiyotga guvoh bo‘ladi

Eslatib o‘tamiz, dunyo ahlining diqqat markazida turgan O‘zbekiston hamda Kolumbiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi «K» guruhi 1-tur uchrashuvi shu yilning 18 iyun kuni Meksikaning muhtasham va ko‘p ming kishilik «Mexico City» stadioni yashil maydonida bo‘lib o‘tadi. Ushbu hayajonli va tarixiy qarama-qarshilik yurtimiz vaqti bilan ertaga tong saharda, ya’ni soat 07:00 da start oladi. Millionlab vatandoshlarimiz ertaga tongni aynan televizor qarshisida, ona Vatanimiz sha’nini dunyo sahnasida himoya qiladigan yigitlarimizni ruhan qo‘llab-quvvatlash bilan boshlashlari shubhasizdir.

Zamin sport sharhlovchilarining dastagi:

Milliy jamoamizning oq libosda maydonga tushishi bejiz emas. Bu rang bizga ko‘plab tarixiy g‘alabalarni taqdim etgan. Garchi raqibimiz Kolumbiya tarkibida Luis Dias va Xames Rodriges kabi kuchli yulduzlar bo‘lsa-da, bizning yigitlarda, ayniqsa Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodovda xalqaro maydonda sensatsiya ko‘rsatish uchun ishtiyoq juda yuqori. Ertangi bahsda «Oq bo‘rilar»ga chin qalbdan ulkan zafarlar tilaymiz! Vatan siz bilan, yigitlar!

O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 maydonlaridagi har bir hayajonli soniyasi, Meksika stadionlaridan eng eksklyuziv va tezkor reportajlar hamda dunyo futboliga oid ishonchli sport yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdiAbbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdiBugun, 06:02JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...Bugun, 05:55Skaloni Messining Jazoirga qarshio‘yindagi mahoratidan hayratga tushdiSkaloni Messining Jazoirga qarshio‘yindagi mahoratidan hayratga tushdiBugun, 05:42Lionel Messi Ronaldu haqidagi shov-shuvli haqiqatni ochiqlab o‘tdiLionel Messi Ronaldu haqidagi shov-shuvli haqiqatni ochiqlab o‘tdiBugun, 05:34Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Bugun, 05:24Messi birinchi goldan keyin nega yig‘lagani sababini ochiqladi (video)Messi birinchi goldan keyin nega yig‘lagani sababini ochiqladi (video)Bugun, 05:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi