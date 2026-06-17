Kannavaro: Jahon chempionatida har bir o‘yindan zavq olamiz...
O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionatidagi tarixiy ishtirokini Kolumbiyaga qarshi uchrashuv bilan boshlaydi. “Oq bo‘rilar” bosh murabbiyi Fabio Kannavaro muhim bahs oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida qatnashib, jamoaning tayyorgarligi, mundial muhiti va futbolchilar oldida turgan vazifalar haqida fikr bildirdi.
O‘zbekiston uchun bu oddiy uchrashuv emas. Kolumbiyaga qarshi bahs milliy futbolimiz tarixida Jahon chempionati final bosqichidagi ilk o‘yin sifatida qoladi. Shu sabab futbolchilar, murabbiylar shtabi va millionlab muxlislar ushbu lahzani katta hayajon bilan kutmoqda.
Fabio Kannavaro Jahon chempionati muhitini yaxshi biladi. U futbolchilik faoliyati davomida mundiallarda ishtirok etgan, 2006 yilda esa Italiya terma jamoasi sardori sifatida bosh sovrinni qo‘lga kiritgan. Biroq italiyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, katta turnirda futbolchi va bosh murabbiy sifatida qatnashish o‘rtasida jiddiy farq bor.
“Men futbolchi sifatida Jahon chempionatida ishtirok etganman, biroq murabbiy sifatida ishtirok etish baribir boshqacha. Futbolchi va murabbiy sifatida tayyorgarlik ikki xil narsa, chunki siz barcha futbolchilaringiz bilan doimiy aloqada bo‘lishingiz kerak”, — dedi Kannavaro.
Futbolchi maydonda, avvalo, o‘z vazifasi va harakatlariga e’tibor qaratadi. Bosh murabbiy esa butun jamoaning jismoniy, taktik va ruhiy holati uchun javob beradi. U har bir futbolchining kayfiyatini kuzatishi, raqibni tahlil qilishi va o‘yin davomida zarur qarorlarni o‘z vaqtida qabul qilishi kerak.
Ayniqsa, Jahon chempionati kabi ulkan musobaqada murabbiy zimmasidagi mas’uliyat yanada ortadi. O‘zbekiston terma jamoasi bunday darajadagi turnirda ilk bor ishtirok etayotgani bois, Kannavaroning tajribasi futbolchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
Italiyalik mutaxassis milliy jamoani oldinda qiziqarli va juda shiddatli uchrashuvlar kutayotganini qayd etdi. O‘zbekiston “K” guruhida Kolumbiyadan tashqari Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi ham maydonga tushadi.
“Bizni juda qiziq va shiddatli o‘yinlar kutib turibdi. Raqiblarimiz ham yuqori darajadagi jamoalar. Biz ilk bor bu musobaqada ishtirok etyapmiz, shuning uchun har bir o‘yindan zavq olishimiz va tajriba orttirishimiz kerak”, — dedi bosh murabbiy.
Kolumbiya katta turnirlarda ishtirok etish tajribasiga ega, texnik va tezkor futbolchilardan tashkil topgan kuchli jamoa hisoblanadi. Portugaliya tarkibida esa dunyo futboli yulduzlari jamlangan. Kongo Demokratik Respublikasi ham jismoniy jihatdan baquvvat, kurashchan va xavfli raqib sanaladi.
Shunday murakkab guruhda har bir o‘yin futbolchilar uchun katta sinov va muhim maktab bo‘ladi. Kannavaro esa shogirdlaridan ortiqcha bosim ostida qolmasdan, tarixiy kunlardan zavq olishni va o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyon etishni so‘ramoqda.
Murabbiy O‘zbekistonda futbol rivojiga qaratilayotgan e’tiborni ham alohida ta’kidladi. Uning fikricha, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan akademiyalar va infratuzilmani takomillashtirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar mamlakat futbolining kelajagi uchun mustahkam poydevor yaratmoqda.
“O‘FA akademiyalar va infratuzilmalarga katta e’tibor qaratmoqda. Mamlakatda futbol rivojlanib bormoqda. Bu O‘zbekiston uchun ilk Jahon chempionati. Men esa bu musobaqada bosh murabbiy sifatida ishtirok etayotganimdan xursandman”, — dedi Kannavaro.
O‘zbekistonning mundialga chiqishi bir kunlik yoki tasodifiy muvaffaqiyat emas. Bu natija yoshlar futboli, murabbiylar tayyorlash, akademiyalar faoliyati va milliy terma jamoalar tizimida olib borilgan ko‘p yillik mehnatning samarasi bo‘ldi.
So‘nggi yillarda O‘zbekiston yoshlar terma jamoalari Osiyo va jahon miqyosida munosib natijalar ko‘rsatdi. Endi esa ushbu o‘sish kattalar milliy terma jamoasining tarixda ilk bor Jahon chempionatiga chiqishi bilan yangi bosqichga ko‘tarildi.
Kannavaro katta maqsadlarga osonlik bilan erishib bo‘lmasligini ham ta’kidladi. Uning aytishicha, qiyinchiliklar, og‘ir mashg‘ulotlar va murakkab sinovlar muvaffaqiyat sari yo‘lning tabiiy qismi hisoblanadi.
“Agar biror maqsadga erishmoqchi bo‘lsangiz, qiyinchiliklardan o‘tishingiz kerak. Mehnat va mashg‘ulotlardagi qiyinchiliklar — bu tabiiy holat”, — dedi italiyalik mutaxassis.
Bu fikr O‘zbekiston terma jamoasining mundialgacha bosib o‘tgan yo‘liga ham to‘liq mos keladi. Milliy jamoa yillar davomida Jahon chempionati yo‘llanmasi uchun kurashdi, bir necha bor maqsadga juda yaqin keldi va og‘ir mag‘lubiyatlarni boshdan kechirdi. Biroq futbolchilar va muxlislar orzudan voz kechmadi.
Nihoyat, O‘zbekiston tarixiy maqsadga erishdi. Endi terma jamoa oldida yangi vazifa — mundialda munosib ishtirok etish, o‘z o‘yini va xarakteri bilan dunyo futbol jamoatchiligi e’tiborini qozonish turibdi.
Kolumbiyaga qarshi bahsda “oq bo‘rilar”ning taktik intizomi, jamoaviy harakati va ruhiy barqarorligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Raqib favorit sifatida ko‘rilishi mumkin, ammo O‘zbekiston futbolchilarida ulkan motivatsiya va butun mamlakatning qo‘llab-quvvatlovi bor.
Kannavaro uchun ham bu yangi tajriba. U avval Jahon chempionati kubogini futbolchi va sardor sifatida qo‘lga kiritgan bo‘lsa, endi O‘zbekistonni bosh murabbiy sifatida katta sahnaga olib chiqmoqda.
Muxlislar milliy jamoadan jasoratli, intizomli va oxirigacha kurashadigan futbol kutishmoqda. Kannavaroning asosiy da’vati esa aniq: bosimdan qo‘rqmaslik, har bir lahzadan zavq olish va tarixiy imkoniyatdan samarali foydalanish.
O‘zbekiston futboli uchun yangi sahifa ochilmoqda. Endi yillar davomida kutilgan orzu maydonda haqiqatga aylanadi. Kolumbiyaga qarshi o‘yindan boshlab har bir daqiqa, har bir harakat va har bir natija milliy futbolimiz tarixiga muhrlanadi.
…