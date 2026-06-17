Shomurodov tarixiy o‘yin oldidan muxlislarni astoydil qo‘llab-quvvatlashga chaqirdi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov Jahon chempionatidagi tarixiy uchrashuv oldidan yurtdoshlarimizga murojaat qildi. Tajribali hujumchi milliy jamoa sardori sifatida mundial maydoniga chiqish o‘zi uchun ulkan g‘urur va sharaf ekanini ta’kidladi.
O‘zbekiston futboli uchun yillar davomida kutilgan lahzalar yaqinlashmoqda. Milliy terma jamoamiz tarixda ilk bor Jahon chempionati final bosqichida maydonga tushadi. Bu uchrashuv nafaqat futbolchilar, balki butun xalqimiz uchun alohida ahamiyatga ega.
Eldor Shomurodov ana shunday mas’uliyatli va hayajonli pallada jamoa sardori sifatida futbolchilarni maydonga boshlab chiqadi. Uning ta’kidlashicha, milliy libosda, butun O‘zbekiston nomidan dunyoning eng katta futbol sahnasiga chiqish har qanday sportchi uchun beqiyos baxtdir.
“Albatta, barcha uzoq kutgan Jahon chempionatida milliy terma jamoa sardori sifatida maydonga tushish — men uchun juda katta g‘urur va sharaf hisoblanadi”, — dedi Shomurodov.
Hujumchi bo‘lajak bahsda jamoa ijobiy natija qayd etib, millionlab muxlislarni xursand qilishga harakat qilishini bildirdi. Uning so‘zlaridan futbolchilar tarixiy o‘yinning ahamiyatini chuqur his qilayotgani va maydonda bor imkoniyatini ishga solishga tayyor ekani anglashiladi.
“Ertangi bahsda ijobiy natija qayd etib, muxlislarimizni xursand qilishga umid qilaman”, — dedi milliy terma jamoa sardori.
Jahon chempionatidagi birinchi uchrashuv futbolchilar uchun ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan katta sinov bo‘ladi. Maydonda kuchli raqib, tribunalarda minglab muxlislar, ekran qarshisida esa butun mamlakatning umidi turadi. Shunday vaziyatda sardorning sovuqqonligi, yetakchilik qobiliyati va jamoadoshlarini ruhlantira olishi alohida ahamiyat kasb etadi.
Shomurodov o‘z murojaatida butun xalqimizni milliy jamoani chin dildan qo‘llab-quvvatlashga chaqirdi. U futbolchilar muxlislar mehri, duosi va ishonchini his qilib turganini bildirib, bu qo‘llab-quvvatlash jamoaga qo‘shimcha kuch bag‘ishlashini ta’kidladi.
“Fursatdan foydalanib, butun xalqimizdan bizni astoydil qo‘llab-quvvatlashlarini so‘rab qolgan bo‘lardim”, — dedi u.
Milliy terma jamoa uchun muxlislar qo‘llovi har doim katta ahamiyatga ega bo‘lgan. Ammo bu safar vaziyat butunlay boshqacha. O‘zbekiston ilk bor mundialda ishtirok etmoqda va har bir o‘yin mamlakat futboli tarixiga muhrlanadi. Shu bois futbolchilar maydonda nafaqat o‘zlari, balki millionlab yurtdoshlarimiz orzusi uchun ham kurashadi.
Eldor Shomurodov jamoada ortiqcha bosim yo‘qligini ham qayd etdi. Uning ta’kidlashicha, futbolchilar tarixiy uchrashuvga xotirjam, ishonchli va to‘liq tayyor holda chiqishga intilmoqda.
“Yuqorida ta’kidlaganimdek, bizda ortiqcha bosim yo‘q. Ertaga butun jamoamiz bilan birgalikda o‘yinga to‘liq tayyor holatda maydonga tushamiz”, — dedi sardor.
Ortiqcha bosimdan xoli bo‘lish debyutant jamoa uchun muayyan ustunlikka ham aylanishi mumkin. Raqiblar O‘zbekistonni yetarlicha yaxshi bilmasligi, futbolchilarimiz esa katta motivatsiya bilan harakat qilishi ehtimol. Agar “oq bo‘rilar” dastlabki daqiqalardan intizomli o‘ynab, o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalansa, kutilmagan natija qayd etish imkoni paydo bo‘ladi.
Eldor Shomurodov milliy jamoaning eng tajribali va muhim futbolchilaridan biri hisoblanadi. U Yevropa chempionatlarida to‘plagan tajribasi, hujumdagi harakatchanligi va muhim uchrashuvlardagi yetakchilik fazilatlari bilan jamoaga katta yordam berishi mumkin.
Sardorning vazifasi faqat gol urish yoki hujumlarni yakunlashdan iborat emas. U maydonda sheriklariga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatishi, og‘ir vaziyatlarda ularni ruhlantirishi va jamoaning bir butun bo‘lib harakat qilishini ta’minlashi lozim. Jahon chempionatida esa bu mas’uliyat yanada ortadi.
Muxlislar Shomurodovdan faqat gol emas, balki jamoani oldinga boshlaydigan xarakter va jasorat ham kutishmoqda. Uning murojaati futbolchilar bo‘lajak uchrashuvga katta ishonch va mas’uliyat bilan tayyorlanayotganini ko‘rsatdi.
Endi barcha e’tibor maydonga qaratiladi. Yillar davomida orzu qilingan Jahon chempionati boshlanmoqda. O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixiy o‘yinda o‘z salohiyatini namoyon qilish, muxlislarni quvontirish va mamlakat sharafini munosib himoya qilish uchun kurashadi.
Shomurodov aytganidek, jamoada ortiqcha bosim yo‘q. Ammo ulkan ishonch, katta maqsad va butun xalqning qo‘llab-quvvatlovi bor. Endi futbolchilardan oxirigacha kurashish, har bir to‘p uchun jonbozlik ko‘rsatish va O‘zbekiston nomini yuksak darajada namoyon etish talab qilinadi.
…