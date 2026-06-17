Odil Ahmedov JCH-2026 dagi o‘yinlarimiz uchun taxminini bildirdi (video)
Yaqin soatlar ichida butun o‘zbek xalqi va mahalliy futbol ishqibozlari yillar davomida intizorlik bilan kutgan tarixiy lahzalarga guvoh bo‘lamiz. Ertaga, 18 iyun kuni futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionati final bosqichi doirasida maydonga tushadi. Shimoliy Amerika qit’asi mezbonlik qilayotgan JCH-2026ning «K» guruhi 1-turidan o‘rin olgan ushbu tarixiy bahsda vakillarimizga Kolumbiya terma jamoasi raqiblik qiladi.
Meksika poytaxti Mexiko shahridagi dunyoga mashhur, muhtasham «Atsteka» stadionida kechadigan bellashuvni angliyalik taniqli referi Entoni Teylor boshchiligidagi hakamlar brigadasi nazorat qiladi. Ushbu muhim voqea arafasida O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) vitse-prezidenti, milliy terma jamoamizning afsonaviy sobiq sardori Odil Ahmedov bilan qisqacha eksklyuziv suhbat tashkil etildi. Suhbat davomida taniqli futbol arbobi boshlovchining terma jamoamiz imkoniyatlari, guruhdagi vaziyat va kutilayotgan natijalar haqidagi savollariga juda qiziqarli va kutilmagan javoblarni qaytardi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali Odil Ahmedovning «K» guruhidagi raqiblarimiz, o‘yinlar qiyinligi va kutilayotgan ochkolar borasidagi shaxsiy bashoratlari bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Kolumbiya (1-tur)
Portugaliya (2-tur)
Kongo DR (3-tur)
Umumiy prognoz va maqsad
• Tavsif: Jismonan baquvvat, texnik jihatdan mukammal va intizomli.
• Muhit: Stadion kolumbiyalik muxlislar bilan to‘ladi.
• Taxmin: Kichik hisobdagi mag‘lubiyat.
• Tavsif: Ronaldu sababli eng oson raqib bo‘lishi mumkin.
• Imkoniyat: Yevropaliklarni mag‘lub etish mumkin.
• Taxmin: G‘alaba (3 ochko).
• Tavsif: Jismoniy kuch evaziga o‘ta xavfli va shiddatli jamoa.
• Taxmin: Murosaviy durang (1 ochko).
• Jamg‘ariladigan ochko: 4 ochko.
• Natija: Keyingi bosqichga (pley-offga) yo‘llanma olish.
«Kolumbiya bilan bahs eng og‘iri bo‘ladi, lekin Portugaliyani yuta olamiz»
Odil Ahmedov suhbat davomida terma jamoamiz uchun eng qiyin sinov aynan debyut uchrashuvida bo‘lishini yashirib o‘tirmadi:
«Biz vakillarimizning guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tishiga katta umid bog‘laganmiz. Agar futbolchilarimiz pley-off bosqichiga yo‘llanma olishsa, bundan juda ham baxtiyor bo‘lamiz. Biroq, har qanday holatda ham ushbu Jahon chempionati o‘zbek futboli uchun bebaho va ulkan tajriba maktabi vazifasini o‘tab beradi.
Shaxsiy taxminimga ko‘ra, biz uchun eng murakkab o‘yin aynan Kolumbiyaga qarshi kechadi. Janubiy amerikaliklar jismoniy tomonlama juda baquvvat, intizomli va yuqori texnikaga ega jamoa. Buning ustiga, ularning fanatlari stadionni lim-lim to‘ldirishadi. To‘g‘risi, men bu bahsda kamida durang qayd etilishini juda xohlardim, ammo ilk o‘yindagi hayajon sababli kichik hisobda imkoniyatni boy berib qo‘yishimiz mumkin».
Shuningdek, O‘FA mutasaddisi guruhning asosiy favoriti hisoblangan Portugaliya terma jamoasi haqida gapirganda ko‘pchilikni hayron qoldirdi:
«Mening fikrimcha, guruhdagi eng oson uchrashuv Portugaliya bilan bo‘ladi. Bunga sabab — raqib tarkibida Krishtianu Ronalduning to‘p surayotgani bo‘lsa kerak. Biz ushbu yevropaliklarni mag‘lubiyatga uchratishga qodirmiz va buni uddalaymiz deb o‘ylayman. Guruhning so‘nggi a’zosi Kongo DR esa atletik jihatdan juda kuchli. Ular bilan bo‘ladigan bellashuvda durang natija qayd etsak kerak. Shu tariqa, jami 4 ochko jamg‘argan holda guruhdan keyingi bosqichga chiqishimizni taxmin qilyapman».
Eslatib o‘tamiz, ushbu dunyo birinchiligi joriy yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar Shimoliy Amerikaning uch mezbon mamlakati — AQSH, Kanada va Meksika stadionlarida qizg‘in davom etmoqda. Milliy jamoamizga tarixiy odimda ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:
Terma jamoamizning sobiq sardori Odil Ahmedovning fikrlarida ham real haqiqat, ham jamoamizga bo‘lgan cheksiz ishonch mujassam. Portugaliya borasidagi kutilmagan fikrlar esa yigitlarimizga qo‘shimcha motivatsiya berishi aniq. Ertaga erta tongdan televizor qarshisiga yig‘ilib, Vatanimiz bosh jamoasini birgalikda qo‘llab-quvvatlaymiz!
JCH-2026 kundaligi, O‘zbekiston milliy terma jamoasining Mexikodan keltirilayotgan eng so‘nggi eksklyuziv xabarlari va qaynoq tahlillarini hamisha Zamin sahifalarida kuzatib boring!
…