Odil Ahmedov JCH-2026 dagi o‘yinlarimiz uchun taxminini bildirdi (video)

·24·Sport
Odil Ahmedov JCH-2026 dagi o‘yinlarimiz uchun taxminini bildirdi (video)

Yaqin soatlar ichida butun o‘zbek xalqi va mahalliy futbol ishqibozlari yillar davomida intizorlik bilan kutgan tarixiy lahzalarga guvoh bo‘lamiz. Ertaga, 18 iyun kuni futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionati final bosqichi doirasida maydonga tushadi. Shimoliy Amerika qit’asi mezbonlik qilayotgan JCH-2026ning «K» guruhi 1-turidan o‘rin olgan ushbu tarixiy bahsda vakillarimizga Kolumbiya terma jamoasi raqiblik qiladi.

Meksika poytaxti Mexiko shahridagi dunyoga mashhur, muhtasham «Atsteka» stadionida kechadigan bellashuvni angliyalik taniqli referi Entoni Teylor boshchiligidagi hakamlar brigadasi nazorat qiladi. Ushbu muhim voqea arafasida O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) vitse-prezidenti, milliy terma jamoamizning afsonaviy sobiq sardori Odil Ahmedov bilan qisqacha eksklyuziv suhbat tashkil etildi. Suhbat davomida taniqli futbol arbobi boshlovchining terma jamoamiz imkoniyatlari, guruhdagi vaziyat va kutilayotgan natijalar haqidagi savollariga juda qiziqarli va kutilmagan javoblarni qaytardi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali Odil Ahmedovning «K» guruhidagi raqiblarimiz, o‘yinlar qiyinligi va kutilayotgan ochkolar borasidagi shaxsiy bashoratlari bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Kolumbiya (1-tur)

Portugaliya (2-tur)

Kongo DR (3-tur)

Umumiy prognoz va maqsad

Tavsif: Jismonan baquvvat, texnik jihatdan mukammal va intizomli.


Muhit: Stadion kolumbiyalik muxlislar bilan to‘ladi.


Taxmin: Kichik hisobdagi mag‘lubiyat.

Tavsif: Ronaldu sababli eng oson raqib bo‘lishi mumkin.


Imkoniyat: Yevropaliklarni mag‘lub etish mumkin.


Taxmin: G‘alaba (3 ochko).

Tavsif: Jismoniy kuch evaziga o‘ta xavfli va shiddatli jamoa.


Taxmin: Murosaviy durang (1 ochko).

Jamg‘ariladigan ochko: 4 ochko.


Natija: Keyingi bosqichga (pley-offga) yo‘llanma olish.

«Kolumbiya bilan bahs eng og‘iri bo‘ladi, lekin Portugaliyani yuta olamiz»

Odil Ahmedov suhbat davomida terma jamoamiz uchun eng qiyin sinov aynan debyut uchrashuvida bo‘lishini yashirib o‘tirmadi:

«Biz vakillarimizning guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tishiga katta umid bog‘laganmiz. Agar futbolchilarimiz pley-off bosqichiga yo‘llanma olishsa, bundan juda ham baxtiyor bo‘lamiz. Biroq, har qanday holatda ham ushbu Jahon chempionati o‘zbek futboli uchun bebaho va ulkan tajriba maktabi vazifasini o‘tab beradi.

Shaxsiy taxminimga ko‘ra, biz uchun eng murakkab o‘yin aynan Kolumbiyaga qarshi kechadi. Janubiy amerikaliklar jismoniy tomonlama juda baquvvat, intizomli va yuqori texnikaga ega jamoa. Buning ustiga, ularning fanatlari stadionni lim-lim to‘ldirishadi. To‘g‘risi, men bu bahsda kamida durang qayd etilishini juda xohlardim, ammo ilk o‘yindagi hayajon sababli kichik hisobda imkoniyatni boy berib qo‘yishimiz mumkin».

Shuningdek, O‘FA mutasaddisi guruhning asosiy favoriti hisoblangan Portugaliya terma jamoasi haqida gapirganda ko‘pchilikni hayron qoldirdi:

«Mening fikrimcha, guruhdagi eng oson uchrashuv Portugaliya bilan bo‘ladi. Bunga sabab — raqib tarkibida Krishtianu Ronalduning to‘p surayotgani bo‘lsa kerak. Biz ushbu yevropaliklarni mag‘lubiyatga uchratishga qodirmiz va buni uddalaymiz deb o‘ylayman. Guruhning so‘nggi a’zosi Kongo DR esa atletik jihatdan juda kuchli. Ular bilan bo‘ladigan bellashuvda durang natija qayd etsak kerak. Shu tariqa, jami 4 ochko jamg‘argan holda guruhdan keyingi bosqichga chiqishimizni taxmin qilyapman».

Eslatib o‘tamiz, ushbu dunyo birinchiligi joriy yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar Shimoliy Amerikaning uch mezbon mamlakati — AQSH, Kanada va Meksika stadionlarida qizg‘in davom etmoqda. Milliy jamoamizga tarixiy odimda ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:

Terma jamoamizning sobiq sardori Odil Ahmedovning fikrlarida ham real haqiqat, ham jamoamizga bo‘lgan cheksiz ishonch mujassam. Portugaliya borasidagi kutilmagan fikrlar esa yigitlarimizga qo‘shimcha motivatsiya berishi aniq. Ertaga erta tongdan televizor qarshisiga yig‘ilib, Vatanimiz bosh jamoasini birgalikda qo‘llab-quvvatlaymiz!

JCH-2026 kundaligi, O‘zbekiston milliy terma jamoasining Mexikodan keltirilayotgan eng so‘nggi eksklyuziv xabarlari va qaynoq tahlillarini hamisha Zamin sahifalarida kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane haqida kutilmagan eʼtirof: Sobiq murabbiy futbolchi haqidagi xatoni ochiqladiHarry Kane haqida kutilmagan eʼtirof: Sobiq murabbiy futbolchi haqidagi xatoni ochiqladiBugun, 14:16Lionel Messi Miroslav Klose rekordini takrorladi: Argentinalik yulduzdan navbatdagi moʻjizaLionel Messi Miroslav Klose rekordini takrorladi: Argentinalik yulduzdan navbatdagi moʻjizaBugun, 14:10O‘zbekiston — Kolumbiya o‘yinini qaysi telekanal orqali ko‘rish mumkin?O‘zbekiston — Kolumbiya o‘yinini qaysi telekanal orqali ko‘rish mumkin?Bugun, 13:14Messi Jahon chempionati ilk o‘yinidayoq maydondan chetlatilishi kerakmidi?Messi Jahon chempionati ilk o‘yinidayoq maydondan chetlatilishi kerakmidi?Bugun, 12:37Fabio Kannavaro: Kolumbiyaga qarshi imkoniyatimizni to‘liq namoyish etamizFabio Kannavaro: Kolumbiyaga qarshi imkoniyatimizni to‘liq namoyish etamizBugun, 11:33Sobiq futbolchi O‘zbekistonning guruhdagi imkoniyati haqida fikr bildirdiSobiq futbolchi O‘zbekistonning guruhdagi imkoniyati haqida fikr bildirdiBugun, 11:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati