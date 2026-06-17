Harry Kane haqida kutilmagan eʼtirof: Sobiq murabbiy futbolchi haqidagi xatoni ochiqladi

·0·Sport
Harry Kane haqida kutilmagan eʼtirof: Sobiq murabbiy futbolchi haqidagi xatoni ochiqladi

Angliya terma jamoasi va “Bavariya” hujumchisi Harry Kane bugungi kunda dunyoning eng yaxshi toʻpurarlaridan biri hisoblansa-da, faoliyatining ilk yillarida uning iqtidoriga shubha bilan qaraganlar koʻp boʻlgan. Taniqli murabbiy Harry Redknapp Goal.com nashriga bergan intervyusida futbolchining “Tottenxem” safidagi dastlabki qadamlari va u haqidagi notoʻgʻri bashoratlar haqida soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Redknappning eslashicha, Kane yoshlik paytida ijara asosida quyi liga jamoalarida toʻp surgan kezlari koʻpchilik uning kelajagiga ishonmagan. Xususan, “Leyton Orient” klubi raisi Barry Hearn yosh hujumchining imkoniyatlarini juda past baholagan. Oʻshanda murabbiy “Tottenxem”dan bir necha futbolchini, jumladan Steven Caulker va Andros Townsendni ham ijaraga bergan edi.

“Barry Hearn menga Townsend va Caulker ‘Tottenxem’da oʻynab keta olishi, ammo Harry Kane hech qachon bu darajaga chiqa olmasligini aytgan edi”, — deydi Redknapp. Biroq Kane oʻz mehnati va matonati bilan bu soʻzlar naqadar notoʻgʻri ekanini isbotladi. Bugun u nafaqat “shporlar” tarixidagi, balki Angliya terma jamoasining ham barcha zamonlardagi eng yaxshi toʻpurari hisoblanadi.

Mehnatsevarlik va universal mahorat

Harry Redknappning fikricha, Kaneni boshqa hujumchilardan ajratib turadigan jihat shundaki, u maydonda faqat gol urish bilan cheklanib qolmaydi. Murabbiy uni hatto “Manchester Siti” yulduzi Erling Xoland bilan solishtirganda ham ustunroq deb biladi. Uning taʼkidlashicha, Harry oʻyinni tashkil qilishda yarim himoyachilardek mahoratga ega.

“Haaland — ajoyib gol mashinasi, ammo Harry Kane hamma narsani qila oladi. U maydon markaziga tushib, Glenn Hoddle kabi aniq va uzoq masofali paslarni amalga oshiradi. Uning oʻyinni oʻqish qobiliyati va jamoaviy harakatlardagi ishtiroki fenomenal darajada”, — deya qoʻshimcha qildi tajribali mutaxassis.

Kane hozirda 32 yoshda boʻlishiga qaramay, oʻzining eng yuqori formasini saqlab qolmoqda. Uning “Bavariya”ga oʻtishi va Germaniya Bundesligasida ham rekordlarni yangilashda davom etayotgani uning jahon darajasidagi “9-raqam” ekanini yana bir bor tasdiqladi. Terma jamoa safida urilgan 79 ta gol esa uning Angliya futboli tarixidagi oʻrnini mustahkamladi.

Redknappning soʻzlariga koʻra, Kane har qanday yosh futbolchi uchun oʻrnak boʻla oladigan shaxsdir. Uning muvaffaqiyati ortida faqatgina tugʻma iqtidor emas, balki tinimsiz mashgʻulotlar va oʻz ustida ishlash yotibdi. Bir paytlar “yaroqsiz” deb topilgan oʻyinchi bugun “Oltin toʻp”ga asosiy nomzodlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda.

Harry KaneTottenxemBavariyaAngliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Miroslav Klose rekordini takrorladi: Argentinalik yulduzdan navbatdagi moʻjizaLionel Messi Miroslav Klose rekordini takrorladi: Argentinalik yulduzdan navbatdagi moʻjizaBugun, 14:10Odil Ahmedov JCH-2026 dagi o‘yinlarimiz uchun taxminini bildirdi (video)Odil Ahmedov JCH-2026 dagi o‘yinlarimiz uchun taxminini bildirdi (video)Bugun, 13:52O‘zbekiston — Kolumbiya o‘yinini qaysi telekanal orqali ko‘rish mumkin?O‘zbekiston — Kolumbiya o‘yinini qaysi telekanal orqali ko‘rish mumkin?Bugun, 13:14Messi Jahon chempionati ilk o‘yinidayoq maydondan chetlatilishi kerakmidi?Messi Jahon chempionati ilk o‘yinidayoq maydondan chetlatilishi kerakmidi?Bugun, 12:37Fabio Kannavaro: Kolumbiyaga qarshi imkoniyatimizni to‘liq namoyish etamizFabio Kannavaro: Kolumbiyaga qarshi imkoniyatimizni to‘liq namoyish etamizBugun, 11:33Sobiq futbolchi O‘zbekistonning guruhdagi imkoniyati haqida fikr bildirdiSobiq futbolchi O‘zbekistonning guruhdagi imkoniyati haqida fikr bildirdiBugun, 11:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati