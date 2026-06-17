Harry Kane haqida kutilmagan eʼtirof: Sobiq murabbiy futbolchi haqidagi xatoni ochiqladi
Angliya terma jamoasi va “Bavariya” hujumchisi Harry Kane bugungi kunda dunyoning eng yaxshi toʻpurarlaridan biri hisoblansa-da, faoliyatining ilk yillarida uning iqtidoriga shubha bilan qaraganlar koʻp boʻlgan. Taniqli murabbiy Harry Redknapp Goal.com nashriga bergan intervyusida futbolchining “Tottenxem” safidagi dastlabki qadamlari va u haqidagi notoʻgʻri bashoratlar haqida soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Redknappning eslashicha, Kane yoshlik paytida ijara asosida quyi liga jamoalarida toʻp surgan kezlari koʻpchilik uning kelajagiga ishonmagan. Xususan, “Leyton Orient” klubi raisi Barry Hearn yosh hujumchining imkoniyatlarini juda past baholagan. Oʻshanda murabbiy “Tottenxem”dan bir necha futbolchini, jumladan Steven Caulker va Andros Townsendni ham ijaraga bergan edi.
“Barry Hearn menga Townsend va Caulker ‘Tottenxem’da oʻynab keta olishi, ammo Harry Kane hech qachon bu darajaga chiqa olmasligini aytgan edi”, — deydi Redknapp. Biroq Kane oʻz mehnati va matonati bilan bu soʻzlar naqadar notoʻgʻri ekanini isbotladi. Bugun u nafaqat “shporlar” tarixidagi, balki Angliya terma jamoasining ham barcha zamonlardagi eng yaxshi toʻpurari hisoblanadi.
Mehnatsevarlik va universal mahoratHarry Redknappning fikricha, Kaneni boshqa hujumchilardan ajratib turadigan jihat shundaki, u maydonda faqat gol urish bilan cheklanib qolmaydi. Murabbiy uni hatto “Manchester Siti” yulduzi Erling Xoland bilan solishtirganda ham ustunroq deb biladi. Uning taʼkidlashicha, Harry oʻyinni tashkil qilishda yarim himoyachilardek mahoratga ega.
“Haaland — ajoyib gol mashinasi, ammo Harry Kane hamma narsani qila oladi. U maydon markaziga tushib, Glenn Hoddle kabi aniq va uzoq masofali paslarni amalga oshiradi. Uning oʻyinni oʻqish qobiliyati va jamoaviy harakatlardagi ishtiroki fenomenal darajada”, — deya qoʻshimcha qildi tajribali mutaxassis.
Kane hozirda 32 yoshda boʻlishiga qaramay, oʻzining eng yuqori formasini saqlab qolmoqda. Uning “Bavariya”ga oʻtishi va Germaniya Bundesligasida ham rekordlarni yangilashda davom etayotgani uning jahon darajasidagi “9-raqam” ekanini yana bir bor tasdiqladi. Terma jamoa safida urilgan 79 ta gol esa uning Angliya futboli tarixidagi oʻrnini mustahkamladi.
Redknappning soʻzlariga koʻra, Kane har qanday yosh futbolchi uchun oʻrnak boʻla oladigan shaxsdir. Uning muvaffaqiyati ortida faqatgina tugʻma iqtidor emas, balki tinimsiz mashgʻulotlar va oʻz ustida ishlash yotibdi. Bir paytlar “yaroqsiz” deb topilgan oʻyinchi bugun “Oltin toʻp”ga asosiy nomzodlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda.
…