Jud Bellingemning maydondagi hissiyotlari: Real Madrid yulduzi nima uchun oʻzgarmasligi kerak?
Real Madrid va Angliya terma jamoasining asosiy yulduzlaridan biri boʻlgan Jud Bellingem oʻzining maydondagi joʻshqin harakatlari va baʼzan jamoadoshlari yoki hakamlarga nisbatan bildiradigan eʼtirozlari bilan tez-tez tanqidlar markazida boʻladi. Biroq, mutaxassislar va sobiq futbolchilarning fikricha, aynan mana shu xarakter uni dunyoning eng yaxshi oʻyinchilaridan biriga aylantirgan. Agar u oʻzining bu hissiyotlarini jilovlashni boshlasa, bu uning oʻyini uchun koʻproq zarar keltirishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasining sobiq darvozaboni David James Goal.com nashriga bergan intervyusida Bellinghamning xulq-atvori borasidagi bahslarga munosabat bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, 22 yoshli yarim himoyachining maydondagi "portlashlari" jamoa uchun muammo emas, aksincha, gʻalaba qozonishga boʻlgan cheksiz ishtiyoqning belgisidir. Jamesning taʼkidlashicha, jamoadoshlari Judening bu feʼl-atvorini allaqachon qabul qilib boʻlishgan.
Gʻoliblik ruhiyati va maydon tashqarisidagi qiyofaQizigʻi shundaki, maydon tashqarisida Jud Bellingem oʻzini juda bosiq va xushmuomala tutadi. Birmingemlik yosh yulduz har doim samimiy tabassumi bilan ajralib turadi. Ammo u maydon chizigʻini bosib oʻtishi bilan butunlay boshqa insonga — haqiqiy "Galactico"ga aylanadi. U oʻzidan ham, yonidagi sheriklaridan ham 100 foizlik natija talab qiladigan tugʻma yetakchidir.
Bellinghamning yuqori standartlarni saqlab qolish yoʻlidagi urinishlari baʼzan jamoadoshlariga qaratilgan keskin soʻzlar yoki hakamlar qaroriga nisbatan noroziliklar koʻrinishida namoyon boʻladi. Hatto Thomas Tuchel bir vaqtlar futbolchining onasi ham oʻgʻlining baʼzi harakatlarini biroz qoʻpol deb hisoblashini aytib oʻtgan edi. Shunga qaramay, futbolchi oʻz xatolarini tushunadi va kerak boʻlganda uzr soʻrashni ham biladi.
Raqobat va 2026-yilgi Jahon chempionatiHozirda Angliya terma jamoasida 10-raqamli pozitsiya uchun raqobat oʻta kuchli. Fil Foden, Cole Palmer va Morgan Gibbs-White kabi iqtidorlar borligiga qaramay, Bellingham oʻzining muhim pallalarda oʻyinni oʻz qoʻliga olish qobiliyati bilan ajralib turadi. Uning Evro-2024 musobaqasidagi mashhur "yana kim?" (who else) deya nishonlagan goli bunga yaqqol misoldir.
David Jamesning fikricha, Bellinghamning harakatlarini Jordan Pickfordning xatti-harakatlariga qiyoslash mumkin. Koʻpchilik darvozabonning maydondagi baqir-chaqirlarini yoqtirmasligi mumkin, ammo jamoa buni toʻgʻri qabul qiladi. Xuddi shunday, Real Madrid va Angliya terma jamoasi aʼzolari ham Bellinghamning hissiyotlari ortida faqat bitta maqsad — gʻalaba yotganini yaxshi tushunishadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Jud Bellingemning maydondagi hissiyotsiz va bosiq futbolchiga aylanishi uning oʻyinidagi "olov"ni soʻndirishi mumkin. 2026-yilgi Jahon chempionati arafasida Angliya terma jamoasi uchun aynan mana shunday gʻoliblik ruhiyati bilan sugʻorilgan yetakchi suv va havodek zarur.
…