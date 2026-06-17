Jud Bellingemning maydondagi hissiyotlari: Real Madrid yulduzi nima uchun oʻzgarmasligi kerak?

·24·Sport
Jud Bellingemning maydondagi hissiyotlari: Real Madrid yulduzi nima uchun oʻzgarmasligi kerak?

Real Madrid va Angliya terma jamoasining asosiy yulduzlaridan biri boʻlgan Jud Bellingem oʻzining maydondagi joʻshqin harakatlari va baʼzan jamoadoshlari yoki hakamlarga nisbatan bildiradigan eʼtirozlari bilan tez-tez tanqidlar markazida boʻladi. Biroq, mutaxassislar va sobiq futbolchilarning fikricha, aynan mana shu xarakter uni dunyoning eng yaxshi oʻyinchilaridan biriga aylantirgan. Agar u oʻzining bu hissiyotlarini jilovlashni boshlasa, bu uning oʻyini uchun koʻproq zarar keltirishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasining sobiq darvozaboni David James Goal.com nashriga bergan intervyusida Bellinghamning xulq-atvori borasidagi bahslarga munosabat bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, 22 yoshli yarim himoyachining maydondagi "portlashlari" jamoa uchun muammo emas, aksincha, gʻalaba qozonishga boʻlgan cheksiz ishtiyoqning belgisidir. Jamesning taʼkidlashicha, jamoadoshlari Judening bu feʼl-atvorini allaqachon qabul qilib boʻlishgan.

Gʻoliblik ruhiyati va maydon tashqarisidagi qiyofa

Qizigʻi shundaki, maydon tashqarisida Jud Bellingem oʻzini juda bosiq va xushmuomala tutadi. Birmingemlik yosh yulduz har doim samimiy tabassumi bilan ajralib turadi. Ammo u maydon chizigʻini bosib oʻtishi bilan butunlay boshqa insonga — haqiqiy "Galactico"ga aylanadi. U oʻzidan ham, yonidagi sheriklaridan ham 100 foizlik natija talab qiladigan tugʻma yetakchidir.

Bellinghamning yuqori standartlarni saqlab qolish yoʻlidagi urinishlari baʼzan jamoadoshlariga qaratilgan keskin soʻzlar yoki hakamlar qaroriga nisbatan noroziliklar koʻrinishida namoyon boʻladi. Hatto Thomas Tuchel bir vaqtlar futbolchining onasi ham oʻgʻlining baʼzi harakatlarini biroz qoʻpol deb hisoblashini aytib oʻtgan edi. Shunga qaramay, futbolchi oʻz xatolarini tushunadi va kerak boʻlganda uzr soʻrashni ham biladi.

Raqobat va 2026-yilgi Jahon chempionati

Hozirda Angliya terma jamoasida 10-raqamli pozitsiya uchun raqobat oʻta kuchli. Fil Foden, Cole Palmer va Morgan Gibbs-White kabi iqtidorlar borligiga qaramay, Bellingham oʻzining muhim pallalarda oʻyinni oʻz qoʻliga olish qobiliyati bilan ajralib turadi. Uning Evro-2024 musobaqasidagi mashhur "yana kim?" (who else) deya nishonlagan goli bunga yaqqol misoldir.

David Jamesning fikricha, Bellinghamning harakatlarini Jordan Pickfordning xatti-harakatlariga qiyoslash mumkin. Koʻpchilik darvozabonning maydondagi baqir-chaqirlarini yoqtirmasligi mumkin, ammo jamoa buni toʻgʻri qabul qiladi. Xuddi shunday, Real Madrid va Angliya terma jamoasi aʼzolari ham Bellinghamning hissiyotlari ortida faqat bitta maqsad — gʻalaba yotganini yaxshi tushunishadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Jud Bellingemning maydondagi hissiyotsiz va bosiq futbolchiga aylanishi uning oʻyinidagi "olov"ni soʻndirishi mumkin. 2026-yilgi Jahon chempionati arafasida Angliya terma jamoasi uchun aynan mana shunday gʻoliblik ruhiyati bilan sugʻorilgan yetakchi suv va havodek zarur.

Real MadridJud BellingemAngliyaFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Bugun, 15:37Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Bugun, 15:37Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBugun, 15:19Nega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiNega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiBugun, 15:11Tomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarTomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarBugun, 14:58Jamol Sellami Avstriyadan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab berdiJamol Sellami Avstriyadan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab berdiBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati