Tomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslar
Angliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Tomas Tuxel 2026-yilgi Jahon chempionati starti arafasida jiddiy tanlovlar qarshisida turibdi. Dallasda Xorvatiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan ochilish oʻyini oldidan mutaxassis asosiy tarkibning bir necha pozitsiyasi boʻyicha yakuniy qarorga kelishi kerak. Goal.com nashrining tahliliy maʼumotlariga koʻra, Tuxel ayni damda 14-15 nafar futbolchi orasidan eng munosiblarini saralamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda jamoaning chap va oʻng qanot hujumi, hujumkor yarim himoya hamda markaziy himoya chizigʻida kimlar maydonga tushishi eng koʻp muhokama qilinayotgan mavzulardan biri boʻlib qolmoqda. Ayniqsa, himoya markazida John Stones bilan birga Ezri Konsaning tanlanishi kutilmagan qaror sifatida baholanmoqda. Bu tanlov koʻplab ekspertlar orasida turli savollarni keltirib chiqarishi tayin.
Hujum chizigʻidagi muammolar va kutilmagan nomzodlarOʻng qanotda Bukayo Saka asosiy nomzod boʻlishi kerak edi, biroq Arsenal vingeri ayni damda Axill payidagi jarohat bilan kurashmoqda. Bu esa Tuxelni boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur qiladi. Markaziy yarim himoyada Jud Bellingem kabi yulduz boʻlishiga qaramay, murabbiyning Morgan Rogersga boʻlgan qiziqishi ham maʼum. Chap qanotda esa Anthony Gordon va Marcus Rashford oʻzaro raqobatlashmoqda.
Darvoza chizigʻida esa barqarorlik saqlanib qolishi kutilmoqda. Jordan Pickford klub miqyosida tanqid qilinishiga qaramay, terma jamoa safida doimo ishonchli oʻyin namoyish etib keladi. Uning 2018-yildan buyon penaltilar seriyasida amalga oshirgan toʻrtta seyvi soʻnggi 22 yildagi barcha oʻtmishdoshlarining natijasidan ikki baravar koʻpdir. Pickford nafaqat zarbalarni qaytarishda, balki oʻyinni boshlash va yetakchilik qobiliyati bilan ham Tuxel ishonchini qozongan.
Tarkibdagi muvozanat va strategik tanlovEkspertlarning fikricha, Tuxel uchun eng muhimi jamoada muvozanatni saqlab qolishdir. Xorvatiya kabi tajribali jamoaga qarshi bahsda himoyadagi har qanday xato qimmatga tushishi mumkin. Shu sababli, Ezri Konsaning asosiy tarkibga kiritilishi taktik jihatdan tavakkalchilik deb hisoblanmoqda.
Shuningdek, hujumkorlikni oshirish maqsadida Anthony Gordonning chap qanotda tanlanishi Angliya oʻyiniga tezlik va agressivlik qoʻshishi mumkin. Bukayo Sakaning jismoniy holati toʻliq tiklanmaguncha, uni zaxirada qoldirish va turnirning keyingi bosqichlariga asrash mantiqiy qaror boʻlib koʻrinadi.
Umuman olganda, Angliyaning 2026-yilgi mundialdagi muvaffaqiyati Tuxelning ushbu kutilmagan va dadil qarorlari qanchalik oʻzini oqlashiga bogʻliq boʻladi. Xorvatiyaga qarshi oʻyin nafaqat guruhdagi holatni, balki yangi murabbiy boshqaruvidagi jamoaning umumiy kayfiyatini ham belgilab beradi.
…