Tomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslar

·31·Sport
Tomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslar

Angliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Tomas Tuxel 2026-yilgi Jahon chempionati starti arafasida jiddiy tanlovlar qarshisida turibdi. Dallasda Xorvatiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan ochilish oʻyini oldidan mutaxassis asosiy tarkibning bir necha pozitsiyasi boʻyicha yakuniy qarorga kelishi kerak. Goal.com nashrining tahliliy maʼumotlariga koʻra, Tuxel ayni damda 14-15 nafar futbolchi orasidan eng munosiblarini saralamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda jamoaning chap va oʻng qanot hujumi, hujumkor yarim himoya hamda markaziy himoya chizigʻida kimlar maydonga tushishi eng koʻp muhokama qilinayotgan mavzulardan biri boʻlib qolmoqda. Ayniqsa, himoya markazida John Stones bilan birga Ezri Konsaning tanlanishi kutilmagan qaror sifatida baholanmoqda. Bu tanlov koʻplab ekspertlar orasida turli savollarni keltirib chiqarishi tayin.

Hujum chizigʻidagi muammolar va kutilmagan nomzodlar

Oʻng qanotda Bukayo Saka asosiy nomzod boʻlishi kerak edi, biroq Arsenal vingeri ayni damda Axill payidagi jarohat bilan kurashmoqda. Bu esa Tuxelni boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur qiladi. Markaziy yarim himoyada Jud Bellingem kabi yulduz boʻlishiga qaramay, murabbiyning Morgan Rogersga boʻlgan qiziqishi ham maʼum. Chap qanotda esa Anthony Gordon va Marcus Rashford oʻzaro raqobatlashmoqda.

Darvoza chizigʻida esa barqarorlik saqlanib qolishi kutilmoqda. Jordan Pickford klub miqyosida tanqid qilinishiga qaramay, terma jamoa safida doimo ishonchli oʻyin namoyish etib keladi. Uning 2018-yildan buyon penaltilar seriyasida amalga oshirgan toʻrtta seyvi soʻnggi 22 yildagi barcha oʻtmishdoshlarining natijasidan ikki baravar koʻpdir. Pickford nafaqat zarbalarni qaytarishda, balki oʻyinni boshlash va yetakchilik qobiliyati bilan ham Tuxel ishonchini qozongan.

Tarkibdagi muvozanat va strategik tanlov

Ekspertlarning fikricha, Tuxel uchun eng muhimi jamoada muvozanatni saqlab qolishdir. Xorvatiya kabi tajribali jamoaga qarshi bahsda himoyadagi har qanday xato qimmatga tushishi mumkin. Shu sababli, Ezri Konsaning asosiy tarkibga kiritilishi taktik jihatdan tavakkalchilik deb hisoblanmoqda.

Shuningdek, hujumkorlikni oshirish maqsadida Anthony Gordonning chap qanotda tanlanishi Angliya oʻyiniga tezlik va agressivlik qoʻshishi mumkin. Bukayo Sakaning jismoniy holati toʻliq tiklanmaguncha, uni zaxirada qoldirish va turnirning keyingi bosqichlariga asrash mantiqiy qaror boʻlib koʻrinadi.

Umuman olganda, Angliyaning 2026-yilgi mundialdagi muvaffaqiyati Tuxelning ushbu kutilmagan va dadil qarorlari qanchalik oʻzini oqlashiga bogʻliq boʻladi. Xorvatiyaga qarshi oʻyin nafaqat guruhdagi holatni, balki yangi murabbiy boshqaruvidagi jamoaning umumiy kayfiyatini ham belgilab beradi.

AngliyaTomas TuxelJahon ChempionatiFutbolJud Bellingem
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiAvstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiBugun, 15:55Tottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyorTottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyorBugun, 15:51Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Bugun, 15:37Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Bugun, 15:37Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBugun, 15:19Nega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiNega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiBugun, 15:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati