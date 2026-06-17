Neymar mashgʻulotlarga qaytdi: Braziliya terma jamoasi yulduzi jarohatidan tiklanmoqda

·81·Sport
Neymar mashgʻulotlarga qaytdi: Braziliya terma jamoasi yulduzi jarohatidan tiklanmoqda

Braziliya terma jamoasining yetakchisi va asosiy yulduzi Neymar jarohatidan tiklanish jarayonida muhim qadamni tashladi. Uzoq tanaffusdan soʻng hujumchi ilk bor mashgʻulot maydonida koʻrinish berdi, bu esa "Selesao" muxlislarida katta umid uygʻotmoqda. Futbolchining safga qaytishi turnir oldidan jamoaning ruhiy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri xabariga koʻra, Neymar AQSHning Nyu-Jersi shtatidagi Morristaun bazasida ilk bor maysali maydonda yakka tartibdagi mashqlarni bajardi. Shu vaqtga qadar u faqat trenajyor zalida tiklanish muolajalari bilan band edi. Oʻng boldir mushagidagi jarohat sababli bir oydan beri maydonga tushmagan hujumchi endilikda yugurish mashqlarini boshlagan.

Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) futbolchining holati boʻyicha optimistik bayonot berdi. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, Neymar tiklanish jarayonining navbatdagi bosqichiga oʻtgan. Eʼlon qilingan videolavhalarda sobiq Barselona va PSJ yulduzi murabbiylar shtabi nazorati ostida jismoniy yuklamalarni bajarayotganini koʻrish mumkin.

Tiklanish rejasi va guruh bosqichi

Neymar 17-may kuni Santos safida oʻynayotganida ikkinchi darajali mushak jarohatini olgan edi. Shunga qaramay, bosh murabbiy Karlo Anchelotti uni yakuniy qaydnomaga kiritishga qaror qildi. Shifokorlar hozirda futbolchini ehtiyotkorlik bilan tayyorlamoqda, chunki muddatidan oldin katta yuklama berish jarohatning qaytalanishiga sabab boʻlishi mumkin.

Braziliya OAVlarining yozishicha, tibbiy shtab uzoq muddatli rejaga amal qilmoqda. Asosiy maqsad — 34 yoshli hujumchini pley-off bosqichiga qadar toʻliq tayyor holatga keltirishdir. Bu esa Neymarning Gaiti va Shotlandiyaga qarshi guruh bosqichidagi qolgan oʻyinlarni oʻtkazib yuborishini anglatadi.

Karlo Anchelotti Neymarning jamoa uchun ahamiyati faqat maydondagi harakatlari bilan cheklanmasligini taʼkidladi. Murabbiyning fikricha, tajribali futbolchining lagerda boʻlishi yosh oʻyinchilar uchun oʻrnak va qoʻshimcha motivatsiya manbaidir. Anchelotti kelasi haftadan boshlab yulduzli hujumchi umumiy guruh mashgʻulotlariga qoʻshilishini kutmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Braziliya terma jamoasi soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Marokash bilan 1:1 hisobida durang oʻynagan edi. Oʻsha bahsda Neymar zaxira oʻrindigʻida oʻtirgan boʻlsa-da, oʻyin qaydnomasiga kiritilmagandi. Endilikda butun mamlakat oʻz qahramonining maydonga qaytib, jamoani chempionlik sari yetaklashini kutmoqda.

NeymarBraziliyaFutbolJarohatKarlo Anchelotti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiAvstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiBugun, 15:55Tottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyorTottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyorBugun, 15:51Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Bugun, 15:37Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Bugun, 15:37Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBugun, 15:19Nega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiNega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiBugun, 15:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati