Liverpul transfer bozorida Nyukaslni ortda qoldirdi: Viktor Munoz Enfildga yoʻl olmoqda
Angliyaning Liverpul klubi yozgi transfer oynasidagi ilk yirik xaridini amalga oshirishga juda yaqin turibdi. Mersisaydliklar Osasuna qanot hujumchisi Viktor Munozning shartnomasida koʻrsatilgan 40 million yevro (34,6 million funt) miqdoridagi tovon pulini toʻlashga qaror qilishdi. Bu haqda BBC nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer Liverpul uchun nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki raqobatda gʻalaba qozonish jihatidan ham muhim ahamiyatga ega. Boisi, 22 yoshli ispaniyalik iqtidor egasi uchun Nyukasl Yunayted jamoasi ham jiddiy kurash olib borayotgan edi. Biroq, qizillar tezkor harakat qilib, transfer poygasida "magpiylar"ni ortda qoldirishga muvaffaq boʻlishdi.
Iraola erasining ilk xaridiViktor Munoz Liverpulning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola qoʻl ostidagi birinchi transfer boʻlishi kutilmoqda. Shu oy boshida jamoa boshqaruvini qoʻlga olgan ispaniyalik mutaxassis oʻz hamyurtining imkoniyatlarini yuqori baholagan. Munozning tezligi, dribling qobiliyati va hujumning bir nechta nuqtalarida oʻynay olishi Iraolaning taktik sxemalariga toʻla mos keladi.
Hozirda futbolchi Ispaniya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etish uchun AQSHda boʻlib turibdi. Liverpul rahbariyati transferni tezroq yakunlash maqsadida tibbiy xodimlarni okean ortiga yuborgan. Bu qadam transfer jarayonini tezlashtirish va kutilmagan toʻsiqlarning oldini olishga xizmat qiladi.
Nyukasl uchun bu kutilmagan zarba boʻldi. Jamoa Entoni Gordonni Barselona klubiga sotganidan soʻng, aynan Munozni uning oʻrniga asosiy nomzod sifatida koʻrayotgan edi. Xabarlarga koʻra, Nyukasl vakillari futbolchi bilan muzokaralarning yakuniy bosqichiga yetib kelishgan, biroq Liverpulning tovon pulini toʻliq toʻlash haqidagi taklifi vaziyatni tubdan oʻzgartirib yubordi.
Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Osasuna rahbariyati Liverpul bilan kelishuvga qarshi emas, chunki ingliz klubi shartnomadagi banddan foydalanib, muzokaralar jarayonini chetlab oʻtgan. Endilikda Nyukasl oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish uchun boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur.
Viktor Munoz oʻtgan mavsumda La Ligada oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan edi. Uning Angliya Premer-ligasiga koʻchib oʻtishi faoliyatida yangi sahifa ochishi shubhasiz. Liverpul muxlislari esa yangi murabbiy va yangi hujumchi bilan kelgusi mavsumda chempionlik poygasiga qaytishni maqsad qilishgan.
…