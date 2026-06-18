Liverpul transfer bozorida Nyukaslni ortda qoldirdi: Viktor Munoz Enfildga yoʻl olmoqda

·51·Sport
Liverpul transfer bozorida Nyukaslni ortda qoldirdi: Viktor Munoz Enfildga yoʻl olmoqda

Angliyaning Liverpul klubi yozgi transfer oynasidagi ilk yirik xaridini amalga oshirishga juda yaqin turibdi. Mersisaydliklar Osasuna qanot hujumchisi Viktor Munozning shartnomasida koʻrsatilgan 40 million yevro (34,6 million funt) miqdoridagi tovon pulini toʻlashga qaror qilishdi. Bu haqda BBC nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer Liverpul uchun nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki raqobatda gʻalaba qozonish jihatidan ham muhim ahamiyatga ega. Boisi, 22 yoshli ispaniyalik iqtidor egasi uchun Nyukasl Yunayted jamoasi ham jiddiy kurash olib borayotgan edi. Biroq, qizillar tezkor harakat qilib, transfer poygasida "magpiylar"ni ortda qoldirishga muvaffaq boʻlishdi.

Iraola erasining ilk xaridi

Viktor Munoz Liverpulning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola qoʻl ostidagi birinchi transfer boʻlishi kutilmoqda. Shu oy boshida jamoa boshqaruvini qoʻlga olgan ispaniyalik mutaxassis oʻz hamyurtining imkoniyatlarini yuqori baholagan. Munozning tezligi, dribling qobiliyati va hujumning bir nechta nuqtalarida oʻynay olishi Iraolaning taktik sxemalariga toʻla mos keladi.

Hozirda futbolchi Ispaniya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etish uchun AQSHda boʻlib turibdi. Liverpul rahbariyati transferni tezroq yakunlash maqsadida tibbiy xodimlarni okean ortiga yuborgan. Bu qadam transfer jarayonini tezlashtirish va kutilmagan toʻsiqlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Nyukasl uchun bu kutilmagan zarba boʻldi. Jamoa Entoni Gordonni Barselona klubiga sotganidan soʻng, aynan Munozni uning oʻrniga asosiy nomzod sifatida koʻrayotgan edi. Xabarlarga koʻra, Nyukasl vakillari futbolchi bilan muzokaralarning yakuniy bosqichiga yetib kelishgan, biroq Liverpulning tovon pulini toʻliq toʻlash haqidagi taklifi vaziyatni tubdan oʻzgartirib yubordi.

Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Osasuna rahbariyati Liverpul bilan kelishuvga qarshi emas, chunki ingliz klubi shartnomadagi banddan foydalanib, muzokaralar jarayonini chetlab oʻtgan. Endilikda Nyukasl oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish uchun boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur.

Viktor Munoz oʻtgan mavsumda La Ligada oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan edi. Uning Angliya Premer-ligasiga koʻchib oʻtishi faoliyatida yangi sahifa ochishi shubhasiz. Liverpul muxlislari esa yangi murabbiy va yangi hujumchi bilan kelgusi mavsumda chempionlik poygasiga qaytishni maqsad qilishgan.

LiverpulTransferViktor MunozAngliya Premer-ligasiFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiFabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiBugun, 08:14Oʻzbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyutida Kolumbiyaga imkoniyatni boy berdiOʻzbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyutida Kolumbiyaga imkoniyatni boy berdiBugun, 07:57Tomas Tuxelning debyuti: Angliya JCh-2026 startida Xorvatiyani magʻlub etdiTomas Tuxelning debyuti: Angliya JCh-2026 startida Xorvatiyani magʻlub etdiBugun, 07:38Deklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiDeklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 07:15Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Bugun, 07:13Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Bugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi